Компенсація за затримку літака: як це функціонує в ЄС

Ваш літак затримується більше, ніж на три години? Можете отримати компенсацію - щоб саме так було, домагаються автори законопроекту, який цього тижня зареєстрували у Верховній Раді. Відшкодування для одного пасажира може становити 250 євро для рейсів на відстань до 1500 км, 400 євро - для рейсів від 1500 до 3000 км та 600 євро для перельотів на понад 3500 км. Поки в Україні лише розмірковують над тим, як захистити авіапасажирів і стимулювати авіакомпанії бути більш пунктуальними, в країнах Євросоюзу подібні правила діють уже давно.

"Європейські" компенсації

Затримки літаків - не рідкість не лише в Україні, але і в Європі. Так, уже цьогоріч у Німеччині майже 1500 рейсів прибули до країни із затримкою у понад три години. Це, за даними порталу EUclaim, удвічі більше, ніж за аналогічний період 2017-го. Серед авіакомпаній, чиї рейси пасажирам довелося чекати найбільше, - Eurowings, Lufthansa, Ryanair, Condor та Tuifly. Але й це ще не межа: із настанням сезону відпусток затримок буде ще більше, оскільки в середині літа трафік особливо високий, попереджають експерти.

Застрягши в аеропорту замість довгоочікуваної відпустки, пасажири в Євросоюзі можуть отримати компенсацію за незручності. Їхні права у випадку запізнення рейсів захищаються спеціальним розпорядженням ЄС. Під його дію підпадають авіакомпанії, зареєстровані в одній з країн Європейського Союзу, а також рейси усіх перевізників, якщо виліт здійснюється з території ЄС.

Згідно з документом, розмір компенсації становить 250, 400 або 600 євро - залежно від дальності польоту. Тобто фактично йдеться про ті ж відстані та суми, які нині пропонують запровадити в Україні. Крім того, якщо запізнення складає понад п’ять годин, пасажир - незалежно від відстані його поїздки - має право відмовитися від рейсу і забрати гроші за квиток.

Момент, коли авіакомпанії мають почати піклуватися про пасажирів, також залежить від дальності польоту. Зокрема, до 1500 км - після двох годин, від 1500 до 3500 - після трьох годин, більше 3500 км - після чотирьох. У цих випадках пасажирам мають надати напої та їжу, а у разі перенесення вильоту на наступний день - номер у готелі і трансфер до нього і назад. Крім того, "застряглі" мандрівники мають право на зв'язок коштом перевізника. Компанії повинні забезпечити їм можливість зробити два телефонних дзвінка, а також відправлення такої самої кількості повідомлень факсом та електронних листів.

Хитрощі авіакомпаній

Однак домогтися компенсації - іноді завдання не з простих, адже перевізники часто намагаються "відшити" постраждалих клієнтів. Іноді перевізники або взагалі не реагують, або виправдовують себе, приміром, технічними неполадками, які не є підставою для звільнення від відповідальності, каже в розмові з DW юристка із Товариства захисту прав споживачів федеральної землі Бранденбург Сабіне Фішер-Фольк (Sabine Fischer-Volk, Rechtsreferentin Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.).

За європейським законодавством, авіакомпанії можуть не виплачувати кошти, якщо доведуть, що затримка рейсу була зумовлена форс-мажорними обставинами, до яких належать, зокрема, страйки та погодні умови. І перевізники нерідко викручують це на свою користь. "Часто мають місце такі причини, як, приміром, погані погодні умови або страйки. Однак потім виявляється, що страйк триває вже два дні. Звісно, у день його початку графіки змінюються, але авіакомпанія не може виправдовувати себе цим через кілька днів", - наголошує Фішер-Фольк.

У випадку затримки рейсу вона радить спочатку звертатися до авіакомпанії з вимогою сплатити компенсацію. На відповідь на таку заявку у перевізника є вісім тижнів. Якщо він проігнорує звернення або причини для затримки рейсу будуть недостатніми, у Німеччині, наприклад, можна звернутись до комісії з врегулювання конфліктних ситуацій у громадському транспорті, яка розташована в Берліні. На інтернет-сторінці цієї установи можна знайти відповідний формуляр, який треба заповнити й відіслати.

Коли двоє сваряться, третій потирає руки

Пасажири можуть зберегти і нерви, і час у суперечках з авіакомпаніями, звернувшись до спеціалізованих фірм, які беруть на себе клопіт спілкування з перевізниками, адвокатами та судами. Перед тим, як подавати скаргу, на сайтах таких компаній можна безкоштовно перевірити, наскільки ймовірно отримати гроші, вказавши дату та номер рейсу, що спізнився. А далі пасажир вже вправі вирішувати - відстоювати свої права самостійно або за допомогою посередників. За свої послуги такі компанії просять у середньому чверть від суми компенсації, але заплатити ці гроші доведеться лише в разі виграшу в справі.