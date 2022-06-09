 Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2022

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Новини

Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора

Компанію Starlink Ukraine внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, повідомив Михайло Федоров.

Супутники компанії SpaceX на орбіті (ілюстрація)

Супутники компанії SpaceX на орбіті (ілюстрація)

Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, повідомив український віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у четвер, 9 травня.

"Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1", - написав міністр.

Він додав, що представництво компанії SpaceX "вже скоро почне активну роботу в Україні". У квітні Федоров повідомив, що в Україні зареєстрували Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX. Тоді ж Федоров і Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляли, що на період воєнного стану в Україні дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

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Одразу ж після вторгнення Росії в Україну Федоров попросив через Twitter американського бізнесмена Ілона Маска дати Україні доступ до його супутників Starlink. А той зразу відповів у Twitter: "Starlink активовано, додаткові приймачі в дорозі". Відтоді вже багато таких приладів і потужних акумуляторів доставлено в Україну. Федоров відповів також через Twitter: "Starlink на місці. Дякую, Ілоне Маск".

Starlink на службі в української армії

Згідно з даними британських ЗМІ, Збройні сили України дуже активно використовують Starlink для ударів по російських танках та військових позиціях. Особливо в місцевості з погано розвиненою інфраструктурою та слабким інтернетом Starlink має велике військове значення, пише британська The Telegraph.

Starlink - це глобальна супутникова система, яка забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де до нього не було доступу. На земній орбіті перебуває понад 1,5 тисячі супутників, а для отримання доступу до інтернету встановлюється наземна станція (тарілка), яка підключається до Wi-Fi-роутера за допомогою спеціального кабелю. Супутниковим інтернетом Starlink в Україні щодня користуються близько 150 тисяч активних користувачів.

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