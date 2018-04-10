 Компанія українського мільйонера підтвердила його затримання в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Компанія українського мільйонера підтвердила його затримання в Росії

Українського мільйонера Павла Климця затримали в Москві, підтвердила його компанія. Климця підозрюють у дачі хабаря в особливо великому розмірі, повідомляють російські ЗМІ.

Павла Климця затримали в Москві

Павла Климця затримали в Москві

У Москві затримали українського бізнесмена, власника групи компаній Olymp Павла Климця, повідомили в суботу, 27 квітня, в його компанії. "Інформація щодо затримання Павла Климця відповідає дійсності. Ситуація ніяк не пов'язана з діяльністю компанії. Всі підрозділи компанії і співробітники працюють в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні Olymp.

Раніше російське видання "Коммерсантъ" повідомило про те, що Климця затримали слідчі Слідчого комітету Росії за підозрою в дачі хабаря в особливо великому розмірі. За даними видання, бізнесмена відправили в СІЗО.

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Адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Московського міського суду, яка скасувала постанову щодо арешту, направивши справу на новий розгляд. Однак Климець був залишений під вартою. "Коммерсантъ" з посиланням на свої джерела повідомив, що візит бізнесмена до Росії міг бути пов'язаний з обговоренням долі близько 40 відсотків його активів, які знаходяться в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", контроль над якими він втратив після початку бойових дій Донбасі.

Павло Климець раніше входив у топ-100 найбагатших підприємців України. Одним з основних його активів є група компаній Olymp. Крім того, йому ж належить будівельна компанія "Атлант", Малиновський склозавод, лікеро-горілчаний завод Prime, завод переробки зерна "Бікорм", Малиновський кабельний завод, найбільший у Запоріжжі торговельний центр. Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Також він був членом Партії регіонів, але вийшов з неї у 2010 році.

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