Компанія українського мільйонера підтвердила його затримання в Росії

У Москві затримали українського бізнесмена, власника групи компаній Olymp Павла Климця, повідомили в суботу, 27 квітня, в його компанії. "Інформація щодо затримання Павла Климця відповідає дійсності. Ситуація ніяк не пов'язана з діяльністю компанії. Всі підрозділи компанії і співробітники працюють в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні Olymp.

Раніше російське видання "Коммерсантъ" повідомило про те, що Климця затримали слідчі Слідчого комітету Росії за підозрою в дачі хабаря в особливо великому розмірі. За даними видання, бізнесмена відправили в СІЗО.

Адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Московського міського суду, яка скасувала постанову щодо арешту, направивши справу на новий розгляд. Однак Климець був залишений під вартою. "Коммерсантъ" з посиланням на свої джерела повідомив, що візит бізнесмена до Росії міг бути пов'язаний з обговоренням долі близько 40 відсотків його активів, які знаходяться в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", контроль над якими він втратив після початку бойових дій Донбасі.

Павло Климець раніше входив у топ-100 найбагатших підприємців України. Одним з основних його активів є група компаній Olymp. Крім того, йому ж належить будівельна компанія "Атлант", Малиновський склозавод, лікеро-горілчаний завод Prime, завод переробки зерна "Бікорм", Малиновський кабельний завод, найбільший у Запоріжжі торговельний центр. Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Також він був членом Партії регіонів, але вийшов з неї у 2010 році.