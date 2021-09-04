 Компанія-оператор: Зварено останню трубу ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

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Компанія-оператор: Зварено останню трубу "Північного потоку-2"

Останню зварену трубу газопроводу "Північний потік-2" опустять на дно Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини, повідомила компанія-оператор.

Газопровід Північний потік-2 між Росією і Німеччиною майже добудовано

Газопровід "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною майже добудовано

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону. Згідно з поширеним повідомленням компанії-оператора, у понеділок, 6 вересня, на трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.

За даними компанії, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені "необхідні заходи перед введенням в експлуатацію". У компанії сподіваються запустити газогін у експлуатацію до кінця поточного року.

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У майбутньому цей газопровід загальною протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів дозволить поставляти російський природний газ напряму до Німеччини в набагато більших масштабах, ніж раніше. У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський "газ на справедливих економічних умовах".

Нагадаємо, в липні цього року  Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

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