 ″Коммерсант″: односельці впізнали у ″Боширові″ розвідника Чепігу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

"Коммерсант": односельці впізнали у "Боширові" розвідника Чепігу

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги.

Боширов і Петров на вулицях Солсбері

Боширов і Петров на вулицях Солсбері

Газета "Коммерсант" в четвер, 27 вересня, поговорила зі знайомими росіянина, відомого як Руслан Боширов, якого разом з Олександром Петровим британська влада звинувачує в спробі отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні поточного року в Солсбері. Співрозмовники видання в селі Березівка ​​Амурської області визнали, що так званий Боширов насправді - Анатолій Чепіга, сім'я якого довгий час там жила.

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Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)

За словами співрозмовниці видання, це "сто відсотків він. Очі чорні майже, і голос його". Вона заявила, що впізнає Анатолія Чепігу у всіх опублікованих матеріалах. "Те, що він на секретній службі в гарячих точках, ми знали. Його мама плакала: навіть родина не була в курсі, де саме він перебуває", - розповіла ще одна мешканка села. Як повідомили виданню жителі Березівки, сім'ю Чепіги пам'ятають, хоча вона кілька років тому переїхали в Благовєщенськ.

За словами співрозмовників журналістів, Анатолія Чепігу в селі бачили давно, років десять тому. В останні дні жителі Березівки переглядають і перечитують всі опубліковані матеріали про події в Солсбері. Співрозмовники просили не називати їхніх імен, побоюючись проблем з ФСБ.

Про те, що справжнє ім'я Боширова - Анатолій Чепіга, повідомили 26 вересня в своєму розслідуванні Bellingcat і The Insider. За їхніми даними, він є полковником військової розвідки Росії. Чепіга народився 5 квітня 1979 року в селі Миколаївка в Амурській області, з відзнакою закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище і пішов служити в 14-у бригаду спецназу ГРУ. У 2014 році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання "Герой Росії". У Москві Чепіга закінчив Академію ГУ ВС РФ.

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Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

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Докази того, що офіцер російської розвідки брав участь у замаху на Скрипалів, ще більше погіршать відносини Заходу із Москвою. Розслідувачі з Bellingcat й Insider вважають: Руслан Боширов отримав зірку героя Росії за участь у війні на Донбасі.

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