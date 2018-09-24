"Коммерсант": односельці впізнали у "Боширові" розвідника Чепігу

Газета "Коммерсант" в четвер, 27 вересня, поговорила зі знайомими росіянина, відомого як Руслан Боширов, якого разом з Олександром Петровим британська влада звинувачує в спробі отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні поточного року в Солсбері. Співрозмовники видання в селі Березівка ​​Амурської області визнали, що так званий Боширов насправді - Анатолій Чепіга, сім'я якого довгий час там жила.

За словами співрозмовниці видання, це "сто відсотків він. Очі чорні майже, і голос його". Вона заявила, що впізнає Анатолія Чепігу у всіх опублікованих матеріалах. "Те, що він на секретній службі в гарячих точках, ми знали. Його мама плакала: навіть родина не була в курсі, де саме він перебуває", - розповіла ще одна мешканка села. Як повідомили виданню жителі Березівки, сім'ю Чепіги пам'ятають, хоча вона кілька років тому переїхали в Благовєщенськ.

За словами співрозмовників журналістів, Анатолія Чепігу в селі бачили давно, років десять тому. В останні дні жителі Березівки переглядають і перечитують всі опубліковані матеріали про події в Солсбері. Співрозмовники просили не називати їхніх імен, побоюючись проблем з ФСБ.

Про те, що справжнє ім'я Боширова - Анатолій Чепіга, повідомили 26 вересня в своєму розслідуванні Bellingcat і The Insider. За їхніми даними, він є полковником військової розвідки Росії. Чепіга народився 5 квітня 1979 року в селі Миколаївка в Амурській області, з відзнакою закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище і пішов служити в 14-у бригаду спецназу ГРУ. У 2014 році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання "Герой Росії". У Москві Чепіга закінчив Академію ГУ ВС РФ.