Коментар FAZ: Москва має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі

За часів холодної війни те, що цієї неділі відбулося в Україні, називали "людськими полегшеннями". Це були кроки, які нічого не міняли в принципових позиціях протиборчих сторін. З моменту зміни влади в Україні президент Володимир Зеленський намагається просунутися вперед саме у такий спосіб, аби принаймні дещо вгамувати конфлікт на сході України. Вже вдруге (за президентства Зеленського. - Ред.) відбувся обмін утримуваними особами із підтримуваними Росією і залежними від неї сепаратистами. Для всіх, кого це стосується та для їхніх родин, це - гарна новина.

​​​Оглядач FAZ Петер Штурм

Цілком зрозуміло, що Зеленському за це дістаються не лише лаври. По-перше, обставини змушують його вести прямі перемовини з ніким не легітимованими "урядами" сепаратистів. По-друге, серед звільнених Києвом є, зокрема, правоохоронці, які під час демонстрацій 2014 року вбивали протестувальників. Родичі загиблих наголошують, що звільнені аж ніяк не були військовополоненими, а законно ув’язненими представниками старого режиму.

Обмін утримуваними особами є важливим символом. Коли жодна сторона конфлікту більше не утримуватиме представників іншої сторони, почнеться більш складний етап. Справжнє розв’язання конфлікту можливе лише тоді, коли Росія нарешті визнає, що вона не лише зацікавлений спостерігач і учасник зустрічей у "нормандському форматі". Москва є стороною конфлікту. Як така вона не зможе інакше, ніж визнати присутність власних військ на території України і, зрештою, вивести їх назад. Чи не найважче Росії буде визнати повноцінний політичний суверенітет України. Крім того, питання незаконно анексованого українського півострова Крим рано чи пізно має бути поверненим на порядок денний.

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