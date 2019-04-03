 Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано

Після завершення "холодної війни" багато хто більше не бачив у НАТО сенсу. Альянс це пережив і нині знову є оплотом на противагу Росії. Через це потреба в НАТО існуватиме й надалі, вважає Бернд Ріґерт.

НАТО святкує 70-річчя

Вечірка з нагоди 70-річчя НАТО буде знову затьмарена неприємною темою фінансів. Недалекоглядна суперечка США із великою кількістю союзників через рівень оборонних бюджетів заважає побачити значні досягнення найстарішого і найсильнішого військового альянсу сучасності. НАТО створило своїм європейським членам захист за допомогою "атомної парасольки" США, яка сягає через Атлантичний океан. Ефект відлякування, який вона спричиняє, до сьогодні є незамінним стабілізуючим фактором. Саме він забезпечив блокові економічно потужних і орієнтованих на Захід держав перемогу в "холодній війні" над радянською диктатурою та її державами-сателітами.

Оглядач DW у Брюсселі Бернд Ріґерт

Оглядач DW у Брюсселі Бернд Ріґерт

Росія - від стратегічного партнера до супротивника

При цьому не всі 29 країн-членів НАТО весь час були демократіями. У випадку Португалії, Іспанії, Греції та Туреччини в окремі періоди йшлося про справжні військові диктатури. І нові члени НАТО, які вийшли зі сфери радянського домінування, упродовж десятиліть були комуністичними однопартійними державами. На сьогодні всі країни-члени, окрім Туреччини за правління автократа Ердогана, розвинулися до демократій. НАТО дедалі більше перетворювалося і на блок політичних цінностей, а не залишалося виключно ситуативним об'єднанням. Через це до нього і надалі прагнуть вступити дедалі більше нових країн: Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна. Сьогодні НАТО пропонує захист від Росії, яка за президента Путіна стає все агресивнішою. До речі, того самого Путіна, який ще 2001 року не виключав і членства Росії в НАТО. Він обрав інший шлях. На жаль, НАТО й Росія сьогодні знову вбачають одне в одному ворогів і більше не стратегічних партнерів, як було ще під час відзначення 50-річчя Альянсу.

НАТО надає підтримку в світі, який стає дедалі складнішим, у якому Китай та Індія піднімають голову, а Близький Схід залишається пороховою діжкою. Терористична загроза залишається високою. У підсумку НАТО в своїх діях  за межами власних кордонів продемонструвало успіхи, як-то стабілізацію Західних Балкан, але й повзучі поразки, на кшталт нескінченної присутності в Афганістані. 20 років тому НАТО почувалося світовим поліцейським. Сьогодні ця ситуація принципово змінилася. Нині на першому місці порядку денного знову стоїть захист тилу й територіальна оборона. Дискусію знову визначає Кремль, а не Кабул.

DW.COM

Вступ Польщі до НАТО 1999 року мав посилити відчуття безпеки поляків та захистити їх від Росії. Нині загроза з боку РФ знову визначає польський курс, а Варшава шукає зближення з Вашингтоном навіть в обхід Альянсу. (12.03.2019)

Президент США Дональд Трамп прагне, щоб партнери в НАТО збільшили свої видатки на оборону. А тепер Вашингтон хоче ще й стягувати плату зі своїх союзників за дислокацію в їхніх країнах військ США. (13.03.2019)

30 років тому з Німеччини вивезли всі ядерні ракети. Зараз же зростають побоювання, що в разі виходу США з договору про роззброєння з Росією знову почнеться "холодна війна". (02.02.2019)

НАТО - це чинна багатонаціональна інституція, однак через 70 років після виникнення їй загрожує її ж провідна потуга. Президент США Дональд Трамп багато разів ставив під питання Альянс, який він вбачає головним чином як інкасаційне підприємство для видатків на оборону, які нечесно стягувалися з США. До катастрофи ще не дійшло. США все ж не будуть виходити з Альянсу, адже фахівці у військовій та зовнішньополітичній сферах - за категоричним винятком Трампа, його дочки та зятя - знають, що НАТО важливе і для американців. Адже з його допомогою вони можуть проектувати свою владу на Європу, Середній Схід, Афганістан та Азію.

Великій державі теж потрібна опора

Єдина на планеті світова потуга потребує цієї опори, воєнних баз і мережі. Водночас існує загроза, що егоїстичний президент у Білому домі ще більше дистанціюватиметься від міжнародних домовленостей і зобов'язань, ніж було до цього. Чи може після кліматичної угоди, різноманітних інституцій ООН, організацій допомоги палестинцям, Світової організації торгівлі, Великої двадцятки та Великої сімки і Північноатлантичний альянс скоро потрапити в кризу? Трамп тяжіє до ізоляції, однак треба йому донести, що в такому вигляді світ у довгостроковій перспективі не функціонуватиме. Чим більше США дистанціюватимуться, тим більше має робити Європа для власної оборони. Європейській частині НАТО треба багато надолужити, тому що упродовж років на американців можна було покластися - і європейці це робили. Без американців європейці були би з військового погляду глухі, сліпі й паралізовані. Змінити це швидко не вдасться.

Європейським союзникам по НАТО, передусім Німеччині, пішло б на користь дотримання своїх фінансових зобов'язань у питанні витрат на оборону. Ставлячи під питання проголошені цілі, Берлін дає Дональдові Трампу перевагу. Якщо одіозних двох відсотків від ВВП як цілі для витрат на оборону (про доцільність якої можна сперечатися), неможливо досягти, тоді треба ініціювати дискусію про цю ціль усередині Альянсу і, можливо, змінити її. У будь-якому разі розчарування американців у німцях, які не готові платити, величезне. Сторони не чують одне одного. А під час вечірки з нагоди дня народження такого статися узагалі-то не повинно.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

 

Дивитись відео 03:04

Європа та США: вже не друзі?

  • (Foto: Reuters)

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Початок шляху у Пярну

    Ближче до народу: на одній з площ естонського Пярну городяни мали можливість зблизька побачити колону техніки і навіть сфотографуватися поруч з нею. З цього портового міста і розпочався так званий Road March ("Подорожній марш") Східною Європою.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Знак солідарності

    Торкатися дозволено! Дітлахи забралися у бронетранспортер типу Stryker. За допомогою цього конвою, який попрямує з Естонії через Латвію, Литву, Польщу і Чехію, США надсилають сигнал союзництва з партнерами по НАТО у Східній Європі. Через ескалацію конфлікту в Україні ці держави відчувають загрозу з боку Росії.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Фактор стримування

    Дітям, схоже, до вподоби така можливість торкнутися техніки. Дорослим важливіша присутність американських військових, адже у відносинах з Росією це - фактор стримування. У лютому за участі військових зі США та інших країн НАТО пройшов парад в естонській Нарві, зовсім неподалік кордону з РФ.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Дорогою замість залізниці і моря

    Офіційно марш цієї колони, що прямує на постійну базу американських військових у баварському Фільзеку, є частиною маневрів НАТО Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Зазвичай цю важку техніку транспортують залізницею або морем.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Шлях довжиною у 1800 кілометрів

    Десятки бронетранспортерів та інших транспортних засобів дорогою з Пярну до Німеччини подолають шлях у 1800 кілометрів. "Країни, які прийматимуть колону, були залучені до планування", - зазначив речник армії США.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    "Один за всіх і всі за одного"

    За планами, до Німеччини прибуде понад 100 транспортних засобів та близько 500 осіб персоналу. Чеський міністр закордонних справ Любомир Заоралек привітав Road March: "Це однозначно доводить, що у НАТО діє принцип: один за всіх і всі за одного".

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Конвой рушив

    У супроводі естонської поліції конвой розпочав перший етап своєї подорожі. Бронетранспортери армії США рушили у напрямку естонсько-латвійського кордону.

    Автор: Вульф Вільде, Дмитро Каневський


DW.COM

Американська армія розпочала Road March Східною Європою

З Естонії, дорогою через Східну Європу, американська армія розпочала Road March. У такий спосіб США хочуть підкреслити відданість принципам союзництва з партнерами по НАТО на сході континенту. (23.03.2015)  

Аудіо й відео до теми

Європа та США: вже не друзі?  

Також за темою

NATO-Flagge

НАТО виповнюється 70: ювілей на тлі передчуття кризи 03.04.2019

4 квітня 1949 року 12 європейських держав та США утворили блок НАТО. Чинний президент США висловлює сумніви в подальших перспективах одного із найуспішніших альянсів в історії. З чим треба рахуватися НАТО завтра?

Donald Trump NATO Conference

Трамп критикує малі витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО 03.04.2019

ФРН витрачає на оборону 1,23 відсотка від свого ВВП. Президент США Дональд Трамп давно вимагає, аби ця цифра суттєво збільшилася.

USA Arizona Donald Trump

Плата за безпеку: Вашингтон хоче значно більше грошей за розміщення військових США 13.03.2019

Президент США Дональд Трамп прагне, щоб партнери в НАТО збільшили свої видатки на оборону. А тепер Вашингтон хоче ще й стягувати плату зі своїх союзників за дислокацію в їхніх країнах військ США.

Реклама

Докладно

НАТО виповнюється 70: ювілей на тлі передчуття кризи

НАТО виповнюється 70

4 квітня 1949 року 12 європейських держав та США утворили блок НАТО.  

Ганноверський ярмарок-2019

Кожен четвертий верстат у ФРН підключений до інтернету

У ФРН дедалі більше "розумних фабрик", що використовують штучний інтелект.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  