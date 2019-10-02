Коментар: Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон, побивши світовий рекорд за тривалістю спілкування зі ЗМІ. Щоправда, новаторський формат був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко.
Якби півроку тому хтось сказав, що свою першу велику пресконференцію лідер України Володимир Зеленський проведе на фудкорті, це сприйняли б як невдалий жарт. Президент, бургери і кола!? Попередники Зеленського поводилися як напівбоги, вершителі доль, яких вже точно не зустрінеш на фудкорті. Колишній комік же порушив всі канони, зробивши очевидним, щонайменше, одне: українська політика вже не буде такою, як раніше. Принаймні, за формою.
Пресконференція Зеленського за правилами розминки КВН
Для спілкування Володимира Зеленського з журналістами Офіс президента вибрав Kyiv Food Market - нещодавно відкритий майданчик в центрі української столиці. Кожні півгодини для розмови з главою держави за стіл сідало від семи до десяти осіб. Своє спілкування з журналістами Зеленський модерував сам. Пресмарафон в стилі розминки КВН дозволив президенту відчувати себе на своєму полі. Так, на деякі питання Зеленський відповідав запитаннями. Пам'ятаєте, як це відбувається у Маслякова? Ось точно так само, тільки за участю глави держави.
Під час пресмарафону президент України зруйнував головний міф про себе: що він боїться спілкування з пресою. Виявилося, Зеленський вчиться тримати удар, вже досить непогано спілкується українською (незнанням мови йому дорікали під час передвиборної кампанії) і іноді навіть дає конкретні відповіді на конкретні питання. Так, в його інтонаціях і жестах все ще багато акторської манірності. Так, на солідній пресконференції він, можливо, був би непереконливий і часом, можливо, смішний. Але на фудкорті Зеленський виглядав природно. На тлі бургерів і піци його скромні пізнання у внутрішній і зовнішній політиці виглядали органічно: не боги горшки ліплять, і не вони керують державами.
Цей формат довів, що президентська команда дуже тонко відчуває виборців. Очевидно, що люди хочуть бачити в президенті простого хлопця з народу, інакше б Зеленський ніколи не вийшов на фудкорт.
Зеленський про Путіна, "формулу Штайнмаєра" і капітуляцію України
Утім, відповіді Зеленського на сотні запитань від українських та іноземних журналістів так і не дали повного уявлення про його політику. Багато уваги було приділено роботі фракції "Слуга народу" в Раді, "формулі Штайнмаєра", майбутньому Донбасу, спілкуванню президента з Коломойським, Трампом і Путіним. Зеленський стояв на своєму: ніхто на нього не тиснув, не тисне і тиснути не буде, а капітуляції України - чого бояться критики "формули Штайнмаєра" - не буде. Правда, президент так наполегливо це повторював, що досяг зворотного ефекту.
Досить дивно було почути від Зеленського, що після приходу до влади йому акуратно пояснили, що не президент, а правоохоронні органи і суд вирішують, хто повинен "сісти". Уявляєте, людина балотувалася на посаду глави держави, провела виборчу кампанію, виграла вибори, а ось у повноваженнях президента і інших гілок влади так і не розібралася. Ось і зараз, через чотири місяці після інавгурації, глава держави як і раніше заявляє, що очікує "посадок" до 1 листопада (маються на увазі колишні чиновники, яких підозрюють у порушенні законодавства. - Ред.).
Загалом же Зеленський справив враження людини, яка щиро бажає змінити країну, але не зовсім знає, як це зробити. Так, він намагається вчитися. Але ось ці його щирість, дитяча безпосередність і незнання у багатьох питаннях може дорого обійтися Україні. Особливо під час війни.
Що спільного у Зеленського і Путіна?
Пресмарафон Володимира Зеленського багато хто порівнює зі спілкуванням Володимира Путіна з журналістами і жителями Росії. Але, на відміну від свого північно-східного колеги, український президент виявився живою людиною, яка зіткнулася з реальними питаннями представників ЗМІ, а не заготовками його адміністрації. Про манеру Путіна нагадували хіба що прості українці, які "несподівано" з'являлися на фудкорті і просили "царя" про допомогу - виглядало це досить постановочно.
Так, Володимир Зеленський поводився по-акторськи, граючи роль простого хлопця з Кривого Рогу. Робив він це, звичайно, не для журналістів, а для своїх виборців. Це не жарт - 14 годин прямого ефіру по усім новинним каналам! Про це не міг мріяти навіть телевізійний герой Зеленського Василь Голобородько.
Президент розуміє, що його адміністрація медійно програла в ситуації з "формулою Штайнмаєра", яка передбачає вибори на непідконтрольних територіях Донбасу і особливий статус регіону. Десятки тисяч українців вийшли через це на акції протесту. Тепер Зеленський намагається надолужити втрачене, але робить це трохи незграбно. Колишній комік, як і раніше, хоче подобатися глядачеві. Адже попереду дострокові місцеві вибори, які повинні відбутися навесні 2020 року. Зеленський знає: без його особистого високого рейтингу перемоги на них у "Слуги народу" не буде.
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