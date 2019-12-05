 Коментар: Імпічмент - Трамп це заслужив | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 19.12.2019

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Світ

Коментар: Імпічмент - Трамп це заслужив

Далі дозволяти Трампу поводитися в його стилі було не можна. Рішення демократів звинуватити американського президента у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу було правильним, вважає Александра фон Намен.

Голосування за імпічмент Трампа у Палаті представників США

Голосування за імпічмент Трампа у Палаті представників США

Результат голосування не залишав сумнівів. Майже одностайно демократи, що мають більшість у Палаті представників Конгресу, проголосували за те, аби висунути Дональду Трампу звинувачення і розпочати таким чином процедуру імпічменту президента США. І це попри те, що багато новоспечених конгресменів з консервативно налаштованих округів мали через це чимало клопоту. Республіканці так само одностайно голосували проти, але не могли завадити ухваленню цього рішення.

Це великий успіх для Демократичної партії та давньої супротивниці Трампа, спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Їй вдалося згуртувати демократів, які не злякалися боротися далі. Але їй так і не вдалося переконати республіканців. Вони, наскільки б це дивним не здавалося для стороннього спостерігача, як і раніше, продовжують підтримувати президента та заплющують очі на його скандальну поведінку. Втім, очікувати чогось іншого було не варто.

Токсична атмосфера

Процедура імпічменту й надалі дедалі сильніше поляризовуватиме американських політиків та громадськість. У подальшому боротьба буде ще запеклішою, атмосфера ставатиме токсичнішою, а тон дискусії лише підвищуватиметься. І у підсумку, Дональда Трампа, найіврогідніше, виправдають у зв'язку із усіма звинуваченнями у контрольованому республіканцями Сенаті. Він буде використовувати імпічмент як інструмент у своїй передвиборчій кампанії, аби мобілізувати своїх виборців та нападати на політичних опонентів.

Александра фон Намен

Александра фон Намен, керівниця студії DW у Вашингтоні

Наслідки можуть бути жахливими для демократів: Трамп залишиться у Білому домі, більшість у Палаті представників буде втрачено, виборці розчаруються, а партія переживатиме кризу керівництва. Все може статися саме так, але втім, було правильно і важливо виступити проти Трампа.

Трамп вірить, що він - держава

Як можна продовжувати й далі не зважати на президента, який просить іншу державу, Україну, підтримати його у переобранні до Білого дому? І робить це буквально наступного дня після щасливого для нього закінчення розслідування спецпрокурора Мюллера щодо можливої змови зі ще однією державою, Росією? Як можна й далі не зважати на президента, який ображає своїх політичних опонентів найницішою лайкою, поводить себе як автократ та перешкоджає роботі Конгресу?

Якби депутати від Демократичної партії нічого не зробили, це б означало, що Конгрес, ця поважна американська інституція, втратив своє значення. Той, хто не готовий захищати американську конституцію, не має складати присягу, поклавши на неї руку. Тому у демократів не було іншого вибору.

Обов'язок втрутитися

Частину американських виборців, здається, зовсім не цікавить той факт, що їхній президент вважає себе понад законом. Але ті, чиїм обов'язком є контролювати виконавчу владу, зобов'язані втрутитися. Це не пустопорожня балаканина про совість чи мораль, якщо справді вірити у обов'язок та відповідальність.

Які б наслідки це мало, якби тиранам цього світу не чинили опір з політичного розрахунку? Демократи втратили б тоді будь-яку довіру до себе.

Пляма на президентстві Трампа

Тому вони вдаються до непростого шпагату: прагнуть позбавити Трампа його посади і водночас співпрацюють із Білим домом та республіканцями там, де це відповідає інтересам американців.

Як історія розсудить цей день, ми не знаємо. Те, що процедура імпічменту змінить хаотичний стиль урядування Трампа та обмежить його зневагу до правил та моралі, є досить маловірогідним. Те, чи винагородять виборці втручання Палати представників під час голосування на виборах, також не є гарантованим.

Але безсумнівним є те, що відтепер на президентстві Трампа назавжди залишиться пляма. Продовжувати в тому ж стилі вже не вийде.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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