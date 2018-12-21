 Коментар: Євро - єдина реальна альтернативна долару | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.01.2019

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Європа

Коментар: Євро - єдина реальна альтернативна долару

20 років тому була запроваджена європейська валюта. За цей час Єврозона виправила чимало дефектів початкової конструкції, створила механізми фінансової стабілізації, набула досвіду допомоги слабшим.

20 років євро

Валюті євро виповнилося 20 років! Йдеться не про банкноти з зображенням різних європейських архітектурних стилів - вони, а також монети з національними символами країн Єврозони, надійшли в обіг 1 січня 2002 року. А за три роки до того, 1 січня 1999 року, грошова одиниця євро в рамках поступового та технічно бездоганно підготовленого переходу була офіційно запроваджена в безготівковий обіг: на неї перерахували курси акцій та облігацій на європейських біржах, банки почали відкривати рахунки та здійснювати грошові перекази в євро.

Підбиваючи підсумки двох минулих десятиріч, треба чітко розрізняти дві речі: євро як платіжний засіб та Європейський валютний союз (Єврозона) як політико-економічне об'єднання країн-членів ЄС, що на неї перейшли.

Безумовний успіх платіжного засобу

У першому випадку успіх повний та безумовний. У другому йдеться про історично безпрецедентний експеримент, що триває та який в цілому можна вважати вдалим, хоч минулі роки й особливо гостра боргова криза останніх кількох років виявили цілу низку кардинальних помилок початкової концепції, виправляти котрі довелося й доведеться вже під час реалізації.

Те, що євро відбувся як платіжний засіб, очевидно і розгорнутих доказів не потребує. Замислена багато в чому як наступниця легендарно твердої німецької марки (символом цього стало розміщення штаб-квартири Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні, де розташований також Німецький федеральний банк), єдина європейська грошова одиниця відразу стала другою за важливістю після долара США резервною валютою.

Андрій Гурков

Економічний оглядач DW Андрій Гурков

Євро охоче зберігають, приймають та обмінюють всюди в світі. Так, обмінний курс європейської грошової одиниці протягом 20 років значно коливався: спочатку євро коштував більше за долар, потім менше, потім набагато більше, зараз - помірно більше. Однак для країн, що перейшли на євро, найбільше значення має не зовнішня, а внутрішня стабільність спільної валюти: низька інфляція. А вона в Єврозоні стабільно низька, навіть мінімальна.

Взагалі головна економічна задача будь-якого валютного союзу полягає в тому, щоб стимулювати торгівлю та виробничу кооперацію між його членами, позбавляючи фірми валютних ризиків та витрат при конвертації експортної виручки. З цією задачею єдиний платіжний засіб чудово порається: країни Єврозони торгують сьогодні переважно між собою.

Неоднозначні підсумки валютного союзу

Більш неоднозначним виглядають двадцятирічні підсумки валютного союзу. З одного боку, число його членів зросло за ці роки з початкових 11 до теперішніх 19 держав ЄС, що свідчить про привабливість проекту. З іншого боку, після 2014-2015 років процес розширення Єврозони загальмував, нових членів поки не очікується.

Це значною мірою пов'язано з важким досвідом боргової кризи, що почалася в Єврозоні 2009 року та тривала кілька років. На межі банкрутства тоді опинилися Греція, Ірландія, Португалія, Кіпр. Їм усім довелося просити допомоги у Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, переходити на режим жорсткої бюджетної економії, у прискореному темпі та під іноземним контролем проводити болісні реформи. Зовнішня допомога, хоч і на менш жорстких умовах, знадобилася також Іспанії. У якийсь момент на межі небезпечної кризи стояла й Італія.

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Деяким країнам тверда валюта виявилась не до снаги

Усе це відбулося тому, що ці країни тою чи іншою мірою виявилися не готовими жити з твердою, як німецька марка, валютою. Адже ця твердість, з одного боку, забезпечує (завдяки низькій інфляції) спокусливу дешевизну кредитів, але, з іншого боку, потребує інноваційної економіки, оскільки позбавляє такого легкого інструменту штучного підвищення конкурентоздатності вітчизняного бізнесу, як регулярна девальвація національної валюти.

Європейський валютний союз можна умовно порівняти з європейською Лігою чемпіонів. Грати в цій лізі - справа дуже престижна та, головне, прибуткова, але не кожен футболіст фізично та ментально готовий до тих навантажень і вимог, з якими він тут стикається. Для низки переважно південних країн Єврозони той рівень фінансової дисципліни та економічної ефективності, котрі задали переважно північні країни на чолі з Німеччиною, виявився, особливо спочатку, явно непосильним.

Помилки батьків-засновників

Батьки-засновники Європейського валютного союзу не врахували цього, підписуючи в 1992 році Маастрихтський договір. Вони були надхто захоплені політичною ідеєю єднання Європи та недооцінили фінансово-економічні відмінності між "тевтонцями" та "латинянами". Їм і на думку не спадало, що якась країна може з часом захотіти відмовитися від спільної валюти, і вони не потурбувалися про створення правового механізму виходу. І, звісно ж, припустилися дуже серйозної помилки, прийнявши в Єврозону 2001 року явно не готову до цього Грецію.

Однак зараз міркувати про всі ці помилки - справа чисто академічна і продуктивна хіба що для тих, хто також думає про створення валютного союзу (як-от Росія та країни ЄврАзЕС). Все, проїхали! Єврозона існує вже 20 років і за цей час виправила, часто методом спроб та помилок, чимало дефектів початкової конструкції, створила механізми фінансової стабілізації, набула досвіду допомоги слабшим.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Уже на початку квітня ця новенька банкнота з'явится в гаманцях європейців. Голова Федерального банку Карл-Людвіґ Тіле (Carl-Ludwig Thiele, на фото) переконаний, що до 4 квітня всі підготовчі роботи для запровадження нової купюри будуть завершені. На першому етапі через банкомати та каси фінансових установ в обіг будуть введені 5,4 мільярда банкнот.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Він уже знає, якою є на дотик нова купюра

    Уже на початку квітня ця новенька банкнота з'явиться в гаманцях європейців. Голова Федерального банку Карл-Людвіґ Тіле (Carl-Ludwig Thiele, на фото) переконаний, що до 4 квітня всі підготовчі роботи для запровадження нової купюри будуть завершені. На першому етапі через банкомати та каси фінансових установ в обіг будуть введені 5,4 мільярда банкнот.

  • 5,4 мільярда нових банкнот могли би вкрити 8200 футбольних полів. У минулі місяці банки та торговельні заклади мали можливість підготувати обладнання та персонал до запровадження нової купюри в 50 євро.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Що спільного у нової банкноти та футболу?

    5,4 мільярда нових банкнот могли би вкрити 8200 футбольних полів. У минулі місяці банки та торговельні заклади мали можливість підготувати обладнання та персонал до запровадження нової купюри в 50 євро.

  • Такі важливі для нас купюри починаються з маленьких волосків на насінинах бавовника. Бавовна є основною сировиною для виготовлення євробанкнот, оскільки вона довговічніша за звичайний папір. Тож купюрам нічого не станеться, якщо вони випадково раз потраплять до пральної машини. Для виробництва паперу для банкнот використовуються короткі волокна, які не потрібні текстильній промисловості.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Бавовняні гроші

    Такі важливі для нашого життя купюри починаються з маленьких волосків на насінинах бавовника. Бавовна є основною сировиною для виготовлення євробанкнот, оскільки вона довговічніша за звичайний папір. Тож з купюрами нічого не станеться, якщо вони випадково потраплять до пральної машини. Для виробництва паперу для банкнот використовуються короткі волокна, які не потрібні текстильній промисловості.

  • Бавовну відбілюють, промивають та перетворюють на паперову масу. Точний склад цієї суміші є таємницею. Потім циліндрична папероробна машина виготовляє з цієї маси довгі смуги паперу. Вона вже містить деякі з численних елементів захисту банкнот, як-от водяні знаки та захисні волокна.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Таємний склад паперу

    Бавовну відбілюють, промивають та перетворюють на паперову масу. Точний склад цієї суміші є таємницею. Потім циліндрична папероробна машина виготовляє з цієї маси довгі смуги паперу. Вона вже містить деякі з численних елементів захисту банкнот, як-от водяні знаки та захисні волокна.

  • Щоб ускладнити життя фальшивомонетників, розробники вигадали понад 10 різноманітних елементів захисту. Одним із них є металізовані знаки, які впресовуються у банкнотний папір на приватній німецькій друкарні Giesecke & Devrient.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Удосконалені елементи захисту

    Щоб ускладнити життя фальшивомонетників, розробники вигадали понад 10 різноманітних елементів захисту. Одним із них є металізовані знаки, які впресовуються у банкнотний папір на приватній німецькій друкарні Giesecke & Devrient.

  • У друкарні фарба у складний спосіб наноситься на папір. Десяти кілограмів фарби вистачає на приблизно 400 тисяч банкнот у 20 євро. Після цього інші машини вагою 80 тонн видруковують рельєфні елементи або цифри, які змінюють забарвлення залежно від падіння променів світла.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Глибокий друк

    У друкарні фарба у складний спосіб наноситься на папір. Десяти кілограмів фарби вистачає на приблизно 400 тисяч банкнот у 20 євро. Після цього інші машини вагою 80 тонн видруковують рельєфні елементи або цифри, які змінюють забарвлення залежно від падіння променів світла.

  • За дизайн євробанкнот відповідає Райнгольд Ґерштеттер (Reinhold Gerstetter). Німецький графік колись малював обличчя, зображені на останніх німецьких марках. На євро різного номіналу відображені європейські епохи: на 5 євро - античність, а далі романський стиль, готика, ренесанс, барокко та доба індустріалізації.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Художник

    За дизайн євробанкнот відповідає Райнгольд Ґерштеттер (Reinhold Gerstetter). Німецький графік колись малював обличчя, зображені на останніх німецьких марках. На євро різного номіналу відображені європейські епохи: на 5 євро - античність, а далі романський стиль, готика, ренесанс, барокко та доба індустріалізації.

  • У процесі друку кожна купюра отримає унікальний номер. Завдяки йому можна визначити, де вона надрукована. У Європі банкноти випускають більше десяти підприємств, які уважно охороняють. Друк банкнот розподілений між державами-членами Єврозони.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    На кожній банкноті - свій номер

    У процесі друку кожна купюра отримає унікальний номер. Завдяки йому можна визначити, де вона надрукована. У Європі банкноти випускають більше десяти підприємств, які уважно охороняють. Друк банкнот розподілений між державами-членами Єврозони.

  • Раніше держави автоматично замовляли друк банкнот національним виробникам. Тепер же Федеральний банк Німеччини розподіляє замовлення по всій Європі. Це сприяє зниженню цін. Торік приватна німецька друкарня Giesecke & Devrient закрила своє виробництво у Мюнхені та звільнила близько 700 співробітників, оскільки їй вигідніше друкувати банкноти на своїх підприємствах у Лейпцигу та Малайзії.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Конкуренція знижує ціни

    Раніше держави автоматично замовляли друк банкнот національним виробникам. Тепер же Федеральний банк Німеччини розподіляє замовлення по всій Європі. Це сприяє зниженню цін. Торік приватна німецька друкарня Giesecke & Devrient закрила своє виробництво у Мюнхені та звільнила близько 700 співробітників, оскільки їй вигідніше друкувати банкноти на своїх підприємствах у Лейпцигу та Малайзії.

  • Після друку аркуші паперу розрізаються на окремі купюри. На відміну від банкнот першого покоління, нові євро мають додатковий шар покритя, що збільшує термін їхньої служби. Технічний прогрес дедалі більше підриває бізнес друкарів. До того ж у багатьох країнах ЄС використовують дедалі менше готівки. А от в країнах, що розвиваються, попит на банкноти зростає.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Друкарні розраховують на країни, що розвиваються

    Після друку аркуші паперу розрізаються на окремі купюри. На відміну від банкнот першого покоління, нові євро мають додатковий шар покритя, що збільшує термін їхньої служби. Технічний прогрес дедалі більше дошкуляє бізнесу друкарів. До того ж у багатьох країнах ЄС використовують дедалі менше готівки. А от в країнах, що розвиваються, попит на банкноти зростає.

  • Перед запровадженням в обіг банкноти перевіряє на наявність дефектів швидкісна камера. Купюри, які не проходять контроль, подрібнюють, а потім перетворюють на гранули. Ці гранули можна використувати, наприклад, для виробництва шумозахисних екранів. Так само врешті-решт подрібнюються й старі зношені банкноти.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Друге життя купюр

    Перед запровадженням в обіг банкноти перевіряє на наявність дефектів швидкісна камера. Купюри, які не проходять контроль, подрібнюють, а потім перетворюють на гранули. Ці гранули можна використувати, наприклад, для виробництва шумозахисних екранів. Так само врешті-решт подрібнюються й старі зношені банкноти.

  • Упаковані пачки купюр доставляються до національних центробанків. Виробництво однієї банкноти коштує від семи до 16 центів - залежно від номіналу. Зі зростанням номіналу підвищуються й виробничі витрати: купюри стають більшими та краще захищеними.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    16 центів за 500-єврову банкноту

    Упаковані пачки купюр доставляються до національних центробанків. Виробництво однієї банкноти коштує від семи до 16 центів - залежно від номіналу. Зі зростанням номіналу підвищуються й виробничі витрати: купюри стають більшими та краще захищеними.

  • Незважаючи на складний процес друку, фальшивомонетникам все одно вдається рік за роком вкидати в обіг сотні тисяч фальшивих купюр. Минулого року було вилучено стільки фальшивих євробанкнот, як ніколи раніше з часу ззапровадження єдиною валюти у 2002 році. Європейський центробанк нарахував у світі майже 900 тисяч фальшивок.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Фальшивих грошей багато, як ніколи

    Незважаючи на складний процес друку, фальшивомонетникам все одно вдається рік за роком вкидати в обіг сотні тисяч фальшивих купюр. Торік було вилучено стільки фальшивих євробанкнот, як ніколи раніше з часу запровадження єдиної валюти у 2002 році. Європейський центробанк нарахував у світі майже 900 тисяч фальшивок.

  • Від нової серії євробанкнот вимагають одного: запобігання підробкам. Першими у 2013 році були випущені нові 5 євро, у 2014-му - 10 євро, у 2015-му - 20 євро. Тепер настав час нової п'ятдесятки. Нові банкноти номіналом 100 та 200 євро мають з'явитися у 2018 та 2019 роках. А от нової п'ятсотки, запровадження якої планували на 2019 рік, можуть і не випустити.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Нова серія без 500 євро

    Від нової серії євробанкнот вимагають одного: запобігання підробкам. Першими у 2013 році були випущені нові 5 євро, у 2014-му - 10 євро, у 2015-му - 20 євро. Тепер настав час нової "п'ятдесятки". Нові банкноти номіналом 100 та 200 євро мають з'явитися у 2018 та 2019 роках. А от нової "п'ятсотки", запровадження якої планували на 2019 рік, можуть і не випустити.

    Автор: Гільке Фішер, Чжан Даньхун, Дмитро Губенко


DW.COM

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

Європейський Союз робить новий крок у боротьбі з фальшивомонетниками: 4 квітня в обіг вводиться нова банкнота номіналом 50 євро. Федеральний банк Німеччини представив нові купюри. (04.04.2017)  

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