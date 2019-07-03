Коментар: Єврокомісія та нові віники її німецької глави

Завдяки багатьом компромісам з усіма сторонами в Європарламенті Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вдалося заручитися підтримкою парламентарів для своєї нової Єврокомісії. Вона багато пообіцяла і муситиме тепер виконувати обіцяне: захист клімату, більше прав для Європарламенту, інвестиції в цифрову економіку, більше рівноправ'я, сильніша роль ЄС у світі та багато іншого. Та крім парламенту, новій президентці Єврокомісії потрібна, звісно, передусім підтримка глав держав та урядів членів ЄС, який незабаром залишиться лише 27. Без них нічого не вийде.

Вони номінували німецьку політикиню на цю посаду минулого літа, проігнорувавши позицію Європарламенту. Французький президент Еммануель Макрон уже встиг один раз продемонструвати фон дер Ляєн, хто в домі господар. Своїм вето на початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією та Північною Македонією та своєю вимогою самостійної європейської військової політики Макрон окреслює вузькі рамки для фон дер Ляєн. Макрон, таким чином, фактично надиктував фон дер Ляєн запропоновану нею ідею провести конференцію реформ ЄС. На поїзд, що вже їде, застрибнула тепер і Німеччина.

Ще одна конференція

На цій конференції, яка 18 років тому вже відбувалася під назвою "конвент", всі збираються говорити один з одним з метою перебудувати ЄС. Новій комісії на чолі з фон дер Ляєн випала честь її організовувати. Старанна працівниця фон дер Ляєн, яка нашвидкуруч вчиталася в складні європейські теми, муситиме передусім відігравати роль посередника - великого власного внеску вона зробити не зможе. Адже в цьому не полягає роль найвищої адміністрації ЄС, хоч вона й намагається приліпити роботі комісії етикетку "геополітична".

Оглядач DW Бернд Ріґерт

При цьому спроба поширити в Брюсселі новий імпульс має освіжаючий ефект. Лишається сподіватися, що нові віники фон дер Ляєн в Єврокомісії будуть добре мести, аби знайти відповідь на виклики у вигляді зміни клімату, дигіталізації та підйому правих популістів. На міжнародній арені їй необхідно буде на рівних говорити з керівництвом Китаю, американським президентом, а також африканськими лідерами, коли йтиметься про права людини, торгівлю та міграцію. Крім того, їй доведеться шукати спільних позицій на переговорах з Великобританією, яка залишає ЄС, щодо її майбутніх відносин із Брюсселем. Це - надзвичайно складне завдання для нової президентки Єврокомісії.

Генеральна репетиція у другому півріччі 2020

Стара комісія подолала кризи і зробила Європу сильнішою, такий висновок зробила фон дер Ляєн. Тепер вона хоче зробити власне досягнення, вибудовуючи політику для майбутнього. Цей шлях буде непростим. Адже цілі - амбітні. Їй потрібно буде також заручитися підтримкою найсильнішого члена ЄС, її батьківщини Німеччини. Репетиція майбутніх відносин відбудеться уже наступного року, коли на кону стоятиме багато грошей. Німецькій голові Єврокомісії потрібно буде домовитися з найбільшим платником внесків до європейської скарбниці - Німеччиною про те, як виглядатиме рамковий бюджет ЄС на найближчі сім років. Чи залучиться колишня німецька міністерка щирою підтримкою канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), чи радше навпаки?

Це те, по чому можна буде оцінювати успіхи фон дер Ляєн. Розпливчасті вступні слова виголошені, тепер вона має взятися за роботу.

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