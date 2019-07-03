 Коментар: Єврокомісія та нові віники її німецької глави | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.11.2019

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Європа

Коментар: Єврокомісія та нові віники її німецької глави

Захист клімату та дигіталізація - це можна назвати девізом нової Єврокомісії. Звучить добре, але Урсулі фон дер Ляєн доведеться попрацювати, аби заручитися підтримкою країн-членів ЄС і знайти гроші, вважає Бернд Ріґерт.

Кандидатура Урсули фон дер Ляєн (п) на посаді голови Єврокомісії стала компромісною

Кандидатура Урсули фон дер Ляєн (п) на посаді голови Єврокомісії стала компромісною

Завдяки багатьом компромісам з усіма сторонами в Європарламенті Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вдалося заручитися підтримкою парламентарів для своєї нової Єврокомісії. Вона багато пообіцяла і муситиме тепер виконувати обіцяне: захист клімату, більше прав для Європарламенту, інвестиції в цифрову економіку, більше рівноправ'я, сильніша роль ЄС у світі та багато іншого. Та крім парламенту, новій президентці Єврокомісії потрібна, звісно, передусім підтримка глав держав та урядів членів ЄС, який незабаром залишиться лише 27. Без них нічого не вийде.

Вони номінували німецьку політикиню на цю посаду минулого літа, проігнорувавши позицію Європарламенту. Французький президент Еммануель Макрон уже встиг один раз продемонструвати фон дер Ляєн, хто в домі господар. Своїм вето на початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією та Північною Македонією та своєю вимогою самостійної європейської військової політики Макрон окреслює вузькі рамки для фон дер Ляєн. Макрон, таким чином, фактично надиктував фон дер Ляєн запропоновану нею ідею провести конференцію реформ ЄС. На поїзд, що вже їде, застрибнула тепер і Німеччина.

Ще одна конференція

На цій конференції, яка 18 років тому вже відбувалася під назвою "конвент", всі збираються говорити один з одним з метою перебудувати ЄС. Новій комісії на чолі з фон дер Ляєн випала честь її організовувати. Старанна працівниця фон дер Ляєн, яка нашвидкуруч вчиталася в складні європейські теми, муситиме передусім відігравати роль посередника - великого власного внеску вона зробити не зможе. Адже в цьому не полягає роль найвищої адміністрації ЄС, хоч вона й намагається приліпити роботі комісії етикетку "геополітична".

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Оглядач DW Бернд Ріґерт

При цьому спроба поширити в Брюсселі новий імпульс має освіжаючий ефект. Лишається сподіватися, що нові віники фон дер Ляєн в Єврокомісії будуть добре мести, аби знайти відповідь на виклики у вигляді зміни клімату, дигіталізації та підйому правих популістів. На міжнародній арені їй необхідно буде на рівних говорити з керівництвом Китаю, американським президентом, а також африканськими лідерами, коли йтиметься про права людини, торгівлю та міграцію. Крім того, їй доведеться шукати спільних позицій на переговорах з Великобританією, яка залишає ЄС, щодо її майбутніх відносин із Брюсселем. Це - надзвичайно складне завдання для нової президентки Єврокомісії.

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Європарламент нарешті затвердив склад нової Єврокомісії. Хоча нові єврокомісари розпочнуть свою роботу з місячним запізненням, команда німкені Урсули фон дер Ляєн уже встановила кілька рекордів. (27.11.2019)

З грудня почне працювати новий склад Єврокомісії. Який курс щодо України планує провадити її очільниця Урсула фон дер Ляєн та профільні єврокомісари? Про це - в огляді DW. (27.11.2019)

Генеральна репетиція у другому півріччі 2020

Стара комісія подолала кризи і зробила Європу сильнішою, такий висновок зробила фон дер Ляєн. Тепер вона хоче зробити власне досягнення, вибудовуючи політику для майбутнього. Цей шлях буде непростим. Адже цілі - амбітні. Їй потрібно буде також заручитися підтримкою найсильнішого члена ЄС, її батьківщини Німеччини. Репетиція майбутніх відносин відбудеться уже наступного року, коли на кону стоятиме багато грошей. Німецькій голові Єврокомісії потрібно буде домовитися з найбільшим платником внесків до європейської скарбниці - Німеччиною про те, як виглядатиме рамковий бюджет ЄС на найближчі сім років. Чи залучиться колишня німецька міністерка щирою підтримкою канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), чи радше навпаки?

Це те, по чому можна буде оцінювати успіхи фон дер Ляєн. Розпливчасті вступні слова виголошені, тепер вона має взятися за роботу.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Коли політика в генах

    Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    З батьками і братами

    На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Домашні музикування

    Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Найголовніший чоловік

    Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Весела компанія

    Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    У рідних пенатах

    Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.

    Автор: Наталія Корольова


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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію? (18.07.2019)  

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