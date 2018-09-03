Коментар: Як справа Скрипалів відгукнеться російським спецслужбам

Грубуватий радянський анекдот про брак туалетного паперу вичерпно описує реакцію офіційної Москви, яку уряд Великобританії обвинуватив в організації замаху на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Чоловік, який безуспішно намагався "купити" туалетний папір у продавців, що переховували "дефіцит", у фіналі анекдоту каже приятелю: "Я їм і штани знімав, і навіть унітаз приносив - ну нема в них жодного рулону!"

Що робити з обличчям Терези Мей?

За твердженням британської поліції, в розслідуванні справи Скрипалів беруть участь 250 співробітників. Вони переглянули 11 тисяч записів з десятків, якщо не сотень камер спостереження. Надані фотографії, є дані справжніх паспортів, за якими Олександр Петров та Руслан Боширов (імена, на відміну від документів, скоріш за все вигадані) в'їхали до Сполученого Королівства, є сліди "Новачка" в готельному номері, де зупинялися "гості" з Москви.

Але у відповідь на доволі детальний опис операції, яку британська влада приписує російській військовій розвідці (колишнє Головне розвідувальне управління (ГРУ) сьогодні називається Головним управлінням Генштабу РФ), надійшла відповідь керівниці відділу інформації та преси міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Ці імена нам нічого не кажуть, заявила Захарова, і взагалі час знахабнілим британцям переходити від "безпідставних обвинувачень" до "щільної роботи" з російськими державними органами - тими самими, котрі Лондон й обвинувачує у замаху на Скрипалів і котрі невдовзі також обвинуватять у загибелі британки Дон Стерджес, до якої випадково потрапив викинутий агентами флакон з "Новачком".

А от помічник президента Росії Володимира Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков сказав на відміну від Захарової коротко: "Ці дані - це не дані, а незрозуміло що". Коротше кажучи, немає в них для британців "жодного рулону", і не просіть.

Наймані пропагандисти напохваті одразу кинулися пояснювати російській публіці, чому насправді ці ж самі британці намагалися вбити Скрипалів - звісно ж, щоб звалити все на Росію та зробити її ізгоєм. А так званий "сенатор" Володимир Джаббаров взагалі запевнив публіку в тому, що насправді ніяких доказів нема і не буде. Тому прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зацікавлена лише в одному - "збереженні обличчя".

Костянтин Еггерт

На відміну від екс-генерала Джаббарова та тисяч інших маріонеток адміністрації президента Росії, у Терези Мей обличчя хоча б є. І воно якщо й постраждало, то тільки від того, що бувши міністеркою внутрішніх справ вона намагалася загальмувати оприлюднення всіх фактів у справ про перше гучне вбивство радіоактивною речовиною на території Великобританії російського громадянина - Олександра Литвиненка.

Тоді, в часи уряду Девіда Кемерона, на Даунінг-стріт панувала думка, що Путіна не варто "дратувати", що мільярди брудних грошей, що текли з Росії до Сполученого Королівства, - велике благо для країни, і що, взагалі, якщо "росіяни вбивають росіян", то не варто з цього приводу сильно хвилюватися. Прорахунки тої доби привели декого в Москві до переконання, що ліквідація незручних осіб за допомогою хімічної та біологічної зброї - справа перспективна і не дуже клопітна.

Російська агентура - на прицілі британців та американців?

Але тепер прорахувалася Москва. Причому двічі - тому що Петров та Боширов спочатку примудрилися не вбити Скрипаля, а потім вкрай непрофесійно позбулися флакончика з "Новачком", давши в руки поліції прямий доказ замаху. Весь ефект від акції залякування виявився змазаним. Британія серйозно взялася за історію зі Скрипалями, і в цьому її підтримують союзники, передусім США.

Спочатку Лондон на засіданні в Нью-Йорку поінформує про результати розслідування Раду Безпеки ООН - і весь світ. На нас напевне очікує чудове видовище - словесна дуель спеціальної представниці Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс з іще одним відрядженим Москвою брехуном - постпредом Василем Небензею, котрий, як ми тепер знаємо з весняних дебатів у Радбезі, читав "Вінні Пуха", "Алісу в Країні чудес" та "Пригоди Шерлока Холмса".

Але головне буде попереду. По-перше, поки Великобританія залишається в Європейському Союзі, вона не лише поінформує інших членів ЄС про перебіг розслідування, але й попросить їх про акцію солідарності, тобто про запровадження додаткових санкцій. Чи піде ЄС на скоординовану акцію, неясно. 28 державам, чимало з яких не приховують, що не хочуть псувати відносини з Москвою, буде важко дійти згоди.

По-друге і по-головне, можна з великою часткою імовірності припустити, що "п'ять очей" - неформальне об'єднання спецслужб Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії - почнуть скоординовану масовану атаку на російські розвідувальні мережі по всьому світу. Пара витоків на цю тему в британській пресі явно спрямована на те, щоб викликати в частини російської агентури паніку та змусити її робити помилки.

По-третє, перші наочні результати розслідування справи про замах на Скрипалів також дають додаткові козирі для жорсткіших санкцій американським сенаторам. Вони скоро мають почати роботу над новим законопроектом про санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Марія Захарова проведе ще багато брифінгів, на яких вона буде так само переконливо, як і раніше, заперечувати причетність Москви до цієї та інших справ. Фірмове "А ви доведіть!" ще не раз лунатиме зі Смоленської площі (де розташована будівля МЗС РФ. - Ред.). Старі радянські анекдоти, виявляється, по-старому дуже корисні для розуміння сучасної російської політики.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою Української редакції та Deutsche Welle загалом.