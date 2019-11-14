 Коментар: Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов′язковим | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.11.2019

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Європа

Коментар: Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

На тлі поширення екологічної свідомості у Німеччині скоротився рівень вакцинації. Тепер же держава захищатиме дітей від легковажності батьків, пише Фабіан Шдмідт.

Страх перед вакцинацією - карикатура

Те, що у високорозвинутій індустріальній Німеччині останніми роками спалахували регіональні епідемії кору, вже саме по собі скандал. Адже цього не мало бути: класична вакцина проти кору, паротиту та краснухи діє так добре, що хвороби можна було б позбутися. Тож Німеччина мала би бути десь на перших місцях у світі за рівнем боротьби з кором. Але згідно з поточною статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), частка населення, вакцинована проти кору, скоротилася з 97 відсотків у 2013 році до 92 відсотків. Водночас експерти вважають, що про повний захист населення можна говорити, коли вакцинацію пройшло 95 відсотків.

Ідеологічні застереження на заваді оптимальному захисту

Скороченню частки вакцинованого населення є дві причини: з одного боку міграція з країн із нижчими ніж у Німеччині стандартами охорони здоров'я. З іншого - скорочення вакцинації народжених останніми роками дітей. Майже 10 відсотків новонароджених не були вакциновані, як того рекомендує постійна вакцинаційна Комісія, а саме - двічі протягом перших двох років життя. І лише це подвійне щеплення гарантує пожиттєвий захист. Натомість кожна 12-а дитина, народжена 2016-го року, не отримала навіть одного щеплення!

Фабіан Шмідт

Оглядач DW з питань науки Фабіан Шмідт

Однак у більшості цих випадків причина не в неуважності батьків, які забули вчасно вакцинувати дитину, а у ідеологічній упертості. І саме у забезпеченій Німеччині панує нераціональна відмова від сучасної хімії та медицини.

Демонізація атомної енергетики, хлорованої курятини, трансгенних рослин, полікарбонату та ультрапастеризованого молока - є одним боком цієї "медалі" екостилю життя, а опір вакцинації - іншим. У натхненому антропософією райському біологічно-динамічному світі німецької буржуазії останній крик моди - виступати проти сучасності.

Парадоксально, але факт: матері з освітою та високим соціально-економічним статусом найбільше протестують проти вакцинації. Туга за "природнім" та "первозданним" перешкоджає їм бачити все те, від чого нас уберігає сучасне індустріалізоване суспільство з його медициною, технічними досягненнями, а саме - від хвороб, немочі, бідності та бруду.

Право дітей на недоторканість вище права батьків на самореалізацію

Жертвами цієї ідеології стають діти. Найкраще медичне обслуговування стає їм недоступним, якщо батьки захоплюються відмовою від вакцинації, гомеопатією чи іншими дурницями. Але право дітей на фізичну недоторканність має бути вищим від права батьків на самореалізацію згідно зі своїм стилем життя. Тут має пролягти межа.

Німецький законодавець зробив правильний і єдиний можливий висновок: діти, які хочуть відвідувати дитсадки або школи, повинні пройти вакцинацію. Так само, як і мешканці притулків для біженців. Адже саме у таких місцях скупчення народу особливо швидко ширяться хвороби.

Батьки, які усе ж не стануть вакцинувати своїх дітей, мусять рахуватися зі штрафом у 2500 євро. На перший погляд це непропорційно висока сума. Але з огляду на те, що у Німеччині діє шкільний обов'язок і дітей не можна позбавляти права на відвідування занять, такий високий штраф є необхідністю - інакше він буде неефективним.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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