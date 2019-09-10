 Коментар: Щадний термін у ставленні Заходу до Зеленського сплив | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Коментар: Щадний термін у ставленні Заходу до Зеленського сплив

Захід до недавнього часу уникав критики Володимира Зеленського. Але деякі реформи президента України виглядають антидемократично і вимагають однозначної оцінки, вважає Роман Гончаренко.

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Виступ Зеленського в парламенті, серпень 2019

Швидкі реформи, більше жодних зволікань. З таким зачином Володимир Зеленський став президентом України. Поки оплески вдома і за кордоном йому було гарантовано. Але з'явилися сигнали, що Захід більше не буде прихильно ставитися до всього, що він робить.

Зеленський хоче переполовинити Верховний суд

Диявол, як це часто буває, криється в деталях. Минулого тижня посли країн Європейського Союзу і Канади піддали критиці законопроєкт Зеленського у сфері юстиції. У ньому президент зокрема запропонував удвічі скоротити число суддів Верховного суду - з нинішніх максимум 200 до 100. Такому рішенню має передувати ретельний аналіз, справедливо зазначили посли в листі до голів профільних парламентських комітетів.

Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Верховний суд - одна з небагатьох відносно незалежних інстанцій в Україні. Його зірковий час припав на 2004 рік, коли за рішенням суду було проведено повторне голосування на сфальсифікованих президентських виборах. У підсумку переміг Віктор Ющенко. А коли згодом президентом став кандидат, який тоді програв, - Віктор Янукович, то помстився суду і позбавив його частини повноважень. За його наступника Петра Порошенка Верховний суд було перезавантажено, обрано нових суддів. Половини з них тепер хоче позбутися Зеленський. Це послабить Верховний суд.

Другий привід для критики західних дипломатів стосується Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка відіграє важливу роль під час відбору суддів на всіх рівнях. Зеленський пропонує внести її членів і деяких інших суддів, які працювали в період Порошенка, в закон про люстрацію. Це означає звільнення і заборону на професію, хоча переконливого обґрунтування для цього немає.

Закон про люстрацію спрямований проти чиновників часів Януковича і покликаний служити для "очищення влади". Влітку Зеленський пропонував поширити дію цього закону на всіх вищих чиновників ери Порошенка, але тоді, як і тепер, з критикою виступили посли ЄС. Нова ініціатива виглядає як намагання Зеленського все-таки втілити в життя свою суперечливу ідею частинами. Закон було ухвалено парламентом 12 вересня.

Як президент України розширює свою владу

Всі нові законодавчі ініціативи продовжують замасковану під волю народу, а по суті - авторитарну тенденцію в Україні. Останній приклад - ухвалена парламентом у п'ятницю, 13 вересня, дострокова відставка Центральної виборчої комісії (ЦВК). Можна припустити, що новий склад буде більш прихильно налаштований до планів Зеленського, приміром, до референдумів, які він обіцяв під час виборчої кампанії.

Особливе занепокоєння викликають плани зміни Конституції. Парламент пропонується скоротити з 450 до 300 депутатів, що зробить його більш контрольованим; парламентаріїв можна буде шантажувати вже ухваленим рішенням про скасування депутатської недоторканності і запланованим позбавленням мандата за прогули засідань; водночас президент хоче отримати право призначати і звільняти керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Внісши в парламент законопроєкт про імпічмент президента, Зеленський лише на перший погляд поставив себе в один ряд з депутатами. Однак якщо поглянути детальніше, стає очевидним, що пропонується саме зворотне - і без того складна процедура імпічменту стане практично неможливою.

DW.COM

Достроковий розпуск ЦВК України відкриває президенту Зеленському шлях до майже необмеженої влади в Україні, вважає Сергій Руденко. (13.09.2019)

Верховна Рада зможе ухвалити направлені до Конституційного суду законопроєкти в лютому 2020 року, розраховує представник президента України в суді Федір Веніславський. (03.09.2019)

Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках. (21.05.2019)

Президент Володимир Зеленський прагне достроково розпустити ЦВК. Профільний комітет Ради вже підтримав відповідне подання глави держави. Але для задоволення такого бажання Зеленського потрібна ще конституційна більшість. (11.09.2019)

На підтримку відповідного президентського подання виступив 341 депутат. Для ухвалення рішення потрібно було 300 голосів. Проти подання проголосували фракції партій "Європейська солідарність" та "Голос". (13.09.2019)

Але займатися детальним розглядом зараз в Україні стало важко. За такої кількості законопроєктів на складні теми навіть фахівці можуть щось прогледіти. Не кажучи вже про депутатів, з яких більшість - як і сам президент - до недавнього часу мало зналася на політичній діяльності. Можливо, це - одна з причин, з якої президентська більшість в парламенті штампує всі нові закони, мов на конвеєрі. У нечисленної опозиції немає шансів виконувати свою функцію контролера влади.

Дилема Заходу у зв'язку із Зеленським

У Заходу як у головного фінансиста України більше важелів, але він опинився перед дилемою. Заходу важко критикувати Зеленського, оскільки президент отримав 73 відсотки голосів і користується безпрецедентною підтримкою своїх співгромадян. Ще важливіше - на Заході, схоже, є надія на те, що за Зеленського можливе вирішення конфлікту з Росією. Нещодавній обмін полоненими між Москвою і Києвом посилив цю надію. Може так статися, що в разі зближення Росії й України в Заходу буде спокуса заплющити очі на внутрішньополітичні відхилення від демократичної норми в Україні. Це була б зрозуміла, але короткозора позиція.

Дедалі сильнішою стає підозра, що Зеленський розширює свою владу і згортає демократію. Якщо Захід з цим змириться, він втратить довіру. А в середньостроковій перспективі ризикує мати справу з наслідками нового повстання в країні по сусідству з ЄС. Обережна критика повинна лунати голосніше. Україні потрібно дати чіткий сигнал, чітке послання - не тільки від послів. Політичні важковаговики в Європі, але і в Північній Америці повинні зайняти чітку позицію. Щадний термін для Зеленського сплив.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:01

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht

ВР підтримала в першому читанні реформу органів прокуратури 10.09.2019

Внесений президентом законопроєкт підтримали в першому читанні 287 законодавців. Запропоновані реформи передбачають ліквідацію військової прокуратури.

Ukraine Parlament Werchowna Rada

Чому депутати Бундестагу не в захваті від скасування недоторканності колег із Ради 04.09.2019

Український парламент виконав одну з передвиборних обіцянок президента Зеленського, скасувавши депутатську недоторканність. Чому це важливо і в чому небезпека такого кроку - у матеріалі DW.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день 30.08.2019

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Щадний термін у ставленні Заходу до Зеленського сплив

Деякі реформи Зеленського виглядають антидемократично і вимагають однозначної оцінки, вважає Роман Гончаренко.  

Ігор Коломойський

Коломойський хоче мирової угоди щодо "Приватбанку"

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі його за будь-яку ціну.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  