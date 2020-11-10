Коментар: Чому Путін не поспішає вітати Байдена

Володимир Путін мовчить. Він не поспішає вітати Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США. Речник президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що справа в перерахунку голосів, якого вимагає Дональд Трамп. Але справа, звісно, не в цьому.

"Містер Хаос" - кандидат Кремля

Путіну важливо показати Байдену, що він не поспішає на уклін до нового "лідера вільного світу" і не боїться його - попри санкції. Крім того, у нього для диктатур одні стандарти - Олександра Лукашенка, наприклад, Путін привітав з "перемогою" швидко. А для західних демократій - інші.

Костянтин Еггерт

Мовляв, хаос там у вас у ваших америках - не те, що наша російська стабільність. До слова, саме метафоричний "містер Хаос" і був улюбленим кандидатом Кремля на цих президентських виборах у США. І залишиться ним на найближчу перспективу, навіть після того, як Кремль привітає таки переможця.

Байден стане п'ятим президентом Сполучених Штатів, з яким Путіну доведеться мати справу. Першим був Білл Клінтон. У Кремлі мають змішані почуття щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена. З одного боку, Байден був одним з тих членів адміністрації Барака Обами, які не приховували своїх симпатій до Дмитра Медведєва і сподівалися, що він піде на другий президентський термін. Такі речі нинішній господар Кремля не забуває і, як вважається, не вибачає.

Чи буде Байден жорсткішим за Обаму?

З іншого боку, адміністрацію Обами-Байдена в Кремлі відверто зневажали і вважали слабкою. І за коливання щодо "акту Магнітського", і за зниклі червоні лінії в Сирії, і за відмову від жорсткої лінії щодо Ірану, і за відносно м'яку реакцію на анексію Криму, і, зрештою, за відмову поставити Україні летальну зброю, попри наполегливі заклики Конгресу. Це зробила згодом адміністрація Трампа.

Тепер Путін чекає на відповіді на запитання: чи стане адміністрація Байдена-Харріс адміністрацією Обами 3.0 або ж проводитиме більш жорстку лінію щодо Москви? Команді Байдена доведеться незабаром вступити в прямий контакт з російським керівництвом, щоб почати переговори про укладення нового договору про стратегічні наступальні озброєння на зміну угоді СНО-3 (до речі, це дітище Обами і Медведєва).

Москва і Вашингтон ведуть дискусії про його подовження на рік. Адміністрація Трампа хоче, щоб до нової ядерної угоди приєднався Китай, який нарощує свій ядерний арсенал, і наполягає на тому, щоб Путін умовив свого "стратегічного партнера" ​​Сі Цзіньпіна сісти за стіл переговорів.

Новообраний президент США Джо Байден

Чи продовжить Байден цю політику або ж відмовиться від китайської теми? Це одразу покаже, чи готова адміністрація Демократичної партії зберегти жорстку лінію республіканців щодо Пекіна. До речі, в тому, що Росія і Америка домовляться про СНО-4, сумніватися не доводиться - це вигідно обом країнам, але особливо Росії, у якої просто немає грошей на гонку озброєнь із Сполученими Штатами.

Читайте також: Хто такий Джо Байден: портрет майбутнього президента США

Білорусь, труба, Навальний

Три інших теми, за якими в Кремлі чекатимуть сигналів з Білого дому, теж зрозумілі: Білорусь, отруєння Навального і відносини з європейськими союзниками США. Чи посилить адміністрація Байдена тиск на режим Лукашенка? З точки зору Путіна, це покаже, чи готовий новий президент протистояти прагненню Москви контролювати пострадянський простір, включно з Україною.

Чи засудить Байден замах на лідера російської опозиції так само, як це зробив ЄС? Для Путіна це - найважливіше питання. Адже він вважає, що в період московських протестів 2011-2012 років адміністрація Обами підтримувала протестувальників, аби запобігти його поверненню в Кремль. З огляду на зацикленість російського керівництва на ідеї загрози зміни режиму, ставлення Байдена і його людей до Навального - найважливіша тема.

Так само, як і ставлення адміністрації демократів до проєкту "Північний потік-2". Адміністрація Трампа разом з Конгресом тисне на Анґелу Меркель (Angela Merkel) і вимагає відмовитися від завершення будівництва трубопроводу, який Кремль розглядає як інструмент економічного тиску на Україну. Берлін чинить опір тиску вкрай непопулярного в Європі Трампа. Я чув від низки європейських політиків, що піти назустріч Байдену для канцлерки Меркель буде простіше. Якщо так, то це стане серйозним ударом по Путіну. Але тут головне запитання - чи захоче Байден говорити про трубу?

Схоже, довго чекати Путіну не доведеться, і відповіді на всі запитання будуть невдовзі після 20 січня 2021 року. Але лише за умови, що команда Байдена не потоне у внутрішній політиці й боротьбі всередині Демократичної партії між центристами та демократичними соціалістами, що набирають силу. Цей варіант влаштував би Кремль найбільше.

Автор: Костянтин Еггерт - російський журналіст, автор щотижневої колонки на DW та інтерв'ю-проекту DW "вТРЕНДde".

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою Української редакції і Deutsche Welle загалом.