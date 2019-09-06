Коментар: Хвиля репресій у Росії з благословення народу

Спершу був чудовий для Кремля результат голосування щодо зміни до Конституції Росії два тижні тому. Володимир Путін отримав благословення від свого народу, який сказав "так" конституційній реформі. Майже 78 відсотків підтримки, зокрема, на користь кращого захисту природи, консервативного уявлення про родину та "вічного президента". Тепер Путін може правити до 2036 року. Спокійно. Здавалося б.

Замість цього в Росії почалися неспокійні дні. Дні, захмарені арештами, залякуваннями та погрозами. Дні страху перед новим "затягування політичних гайок", свавілля державних органів щодо інакодумців.

Висока ціна критики на адресу держави

Лише за чотири дні після референдуму військовий суд у Пскові визнає журналістку винною у начебто виправдовуванні тероризму. "Злочин" Світлани Прокоп'євої полягав у тому, що вона висловила припущення причетності "репресивної" держави до нападу два роки тому. Тоді юнак підірвав себе на вході до приміщення Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в Архангельську. Журналістка критикувала порушення прав людини, які, на її думку, призвели до цього вчинку. За це прокуратура вимагала для неї шести років ув'язнення. Зрештою вона буде змушена заплатити 500 тисяч рублів штрафу - в перерахунку близько 190 тисяч гривень.

Юрій Решето

Незадовго після цього суд у Москві розпочав розгляд справи проти активіста Петра Верзілова. Чоловік є одним із засновників панк-гурту Pussz Riot і вже неодноразово був покараний за свої критичні до Кремля дії. Цього разу він має бути притягнутий до відповідальності за начебто приховане, буцімто подвійне громадянство. Верзілова заарештовують.

Водночас прокуратура вимагає 15 років виправних колоній для правозахисника Юрія Дмитрієва з організації "Меморіал". Викривачу сталінських злочинів закидають "виробництво дитячої порнографії". Процес триває вже три роки. Критики називають справу сфабрикованою.

Арешт за погані результати на виборах?

7 червня у Москві заарештовують колишнього журналіста Івана Сафронова. Звинувачення в цьому випадку: державна зрада. Як журналіст Сафронов публікував матеріали про російську військову промисловість. Два місяці тому він перейшов на роботу радника до російської космічної агенції "Роскосмос". Тепер йому загрожує багаторічне ув'язнення. Сотні ексколег Сафронова вийшли на акції протесту та були затримані через начебто недотримання заходів безпеки через пандемію коронавірусної хвороби. Попри те, що йдеться про одиночні пікети з дотриманням мінімальної відстані один від одного.

Уранці 8 липня новиною номер один у Росії став арешт губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Йому закидають причетність до вбивства 15 років тому. ЗМІ припускають, що його затримання може бути пов'язане з результатами голосування щодо конституційної реформи в регіоні. Адже Фургал, схоже, показав Кремлю не той результат, якого від нього чекали. У регіоні реформу підтримали лише майже 63 відсотки людей - суттєво менше, ніж в середньому по країні.

Обшуки в противників Кремля

За день після цього проводиться обшук у квартирі депутатки однієї з районних рад Москви Юлії Галяміної. Обшуки відбулися також у співробітників організації "Відкрита Росія" колишнього нафтового олігарха Михайла Ходорковського. Як Галяміна, так і Ходорковський вважаються відвертими критиками Кремля.

Зрештою в п'ятницю суд у Комсомольську-на-Амурі засуджує до 75 тисяч рублів штрафу (понад 28 тисяч гривень. - Ред.) ЛГБТ-активістку Юлію Цвєткову за так звану пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Жінка оприлюднила в інтернеті малюнок із двома одностатевими парами та підписом: "Сім'я там, де любов". Крім того, проти Цвєткової розслідується справа про "розповсюдження порнографії". Їй загрожують до шести років за ґратами.

З помітною частотою

У переслідуванні активістів у Росії, у киданні критиків Кремля за ґрати та арештах людей, які протестують проти цього на вулиці, немає нічого нового. Кидається в око лише, з якою частотою це знову відбувається. І все це після, здавалося б, чудового результату голосування для Кремля - навіть якщо взяти до уваги окремі фальсифікації та маніпуляції.

Кремль має вже роками лише одну відповідь на відповідні закиди: він не втручається. Усі випадки - виключна справа судової системи. Але ця система керована. Навіть якщо Кремль і не втручається у конкретні процеси, він визначає тенденції, впливає на настрої, докладається до появи атмосфери невпевненості у цій країні. Тепер у нього є на це благословення народу - після "суперрезультату" два тижні тому.