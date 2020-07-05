Коментар: Фатальна втрата відчуття реальності Дональдом Трампом

Світ президента США Дональда Трампа настільки ж малий, наскільки і зрозумілий: він сприймає тільки те, що йому до душі. Трамп викидає зі свого оточення людей з думкою, що йому не подобається. Карає вигнанням критиків, ігнорує факти, що не вписуються в його політичні розрахунки, навіть коли йдеться про смерть людей.

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Його політичний порядок денний так само простий: дати тим, хто і так багато має, щоб потім вони стали ще багатшими. А ще - ощасливити релігійні громади з ультраконсервативними поглядами, щоб будь-що гарантувати собі їхні голоси на виборах.

Перевірена тактика

Ця тактика добре функціонувала аж до початку спричиненої коронавірусом кризи. В економіці все було досить безхмарно, прикрашена статистика щодо безробіття демонструвала дедалі кращі показники, а тверде ядро його прихильників милувалося діями свого сильного лідера в Білому домі, який показав всьому світу, якою величною країною можуть бути Сполучені Штати, якщо вони піклуватимуться насамперед про себе.

Інес Поль

А потім, бабах, і з'явився смертельний вірус. Невидимий і непередбачуваний. І саме цей вірус зруйнував ущент увесь золотий картковий будиночок 45-го президента США.

У той час як увесь світ сперечався про те, наскільки жорсткими мають бути протиепідемічні заходи, Трамп від самого початку відмовлявся поглянути в вічі реальності. Так, наче він досі веде своє реаліті-шоу по телебаченню, де сценарій написаний тільки ним.

Цинічний розрахунок

Щоб погані економічні показники не стали загрозою для його переобрання, від першого дня пандемії Трамп, а також дехто з його радників, були готові принести в жертву старих і хворих, жорстоко й цинічно все зваживши й підрахувавши. Все мало тривати, як раніше. Не варто закривати магазини, не треба миритися з утратою товарообігу. Але потім Нью-Йорк перетворився на пекло. Щонайпізніше тоді він мав був узяти на себе відповідальність, поставивши на перше місце здоров'я американських громадян. Йому треба було пропагувати носіння масок і вказувати на необхідність дотримуватися мінімальної дистанції між громадянами в громадських місцях, щоб запобігти ще гіршому.

Все політизовано

Але нічого такого не сталося. У сильного лідера рука не тремтить. Під час президентства Трампа політизованим стає навіть таке питання як носіння маски для обличчя. Ледь не все стає партійною політичною заявою. Це ще одна причина, чому багато республіканців спочатку вважали, що носіння масок - це для слабаків-демократів. Як наслідок, вірус зміг безперешкодно поширюватися, особливо в республіканських штатах.

Те, що мало начебто захистити економіку, зараз перетворилося на повну протилежність. Особливо сильно потерпають ті штати, де немає жорстких протиепідемічних правил. Тобто йдеться про ті регіони Америки, де політичні лідери через острах стрімко втратити популярність вирішили не обмежувати так зване прагнення індивідуальної свободи. Іншою причиною стало те, що багато хто відчував підтримку з боку свого президента, який і донині намагається розтлумачити все це як напад своїх ворогів.

Дедалі більша критика з боку республіканців

Однак останніми днями ця збудована на брехні конструкція стала давати серйозні тріщини. Особливо катастрофічні умови спостерігаються у тих регіонах, де Трампу конче необхідна підтримка на майбутніх виборах. Тамтешні лікарні вже працюють на межі можливого, і варто очікувати лише погіршення ситуації після останніх вихідних, коли в США святкували День незалежності.

Нині мери та губернатори запроваджують обов'язковий масковий режим. Це стосується навіть таких штатів як Техас. Тим часом публічні виступи Трампа збирають дедалі менше людей, а його расистські заяви, за допомогою яких він намагається відволікти увагу від загрозливої ситуації, мають нерідко зворотний ефект. Дедалі більше республіканців відкрито критикують Трампа й застерігають щодо його переобрання.

На відміну від самого американського лідера, багато громадян США зараз, здається, прокидається. У країні, що майже чотири роки тому обрала Дональда Трампа в Білий дім, дедалі відчутнішим стає острах через можливість тяжко захворіти, ба, навіть померти або втратити членів сім'ї внаслідок COVID-19.

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