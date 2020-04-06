Коментар: У часи коронавірусної кризи німці довіряють Анґелі Меркель

Коли становище стає справді серйозним, народ згуртовується навколо уряду. Так відбувається майже завжди - як в демократичних державах, так і при авторитарних режимах. Тому не дивно, що підтримка виборцями федерального уряду Німеччини, згідно з даними соцопитування, проведеного першим каналом німецького телебачення ARD, зросла. Особливу увагу привертають до себе масштаби цієї підтримки.

Лише кілька тижнів тому навряд чи хтось у країні точно знав, що таке коронавірус, і загальний настрій був таким: уряд консервативного блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії (СДПН), здавалося, дедалі більше втрачав дієздатність, невдоволення людей ставало більш відчутнішим. Наприклад, християнські демократи канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) були жорстоко покарані на земельних виборах у Гамбурзі. Середній клас демонстрував дедалі більші симпатії щодо Зелених, а люди з правими поглядами тягнулись до правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" (АДГ). А що можна побачити тепер?

Німеччина вельми успішно справляється з кризою, викликаною коронавірусом

Соціологи минулого тижня зафіксували рівень підтримки німцями уряду, якого не мала жодна правляча коаліція за останні 23 роки. А Анґела Меркель, якої майже не було видно на публіці на початку року, отримала найвищу підтримку з боку населення з моменту створення нинішнього кабінету.

Єнс Турау, оглядач DW

Отже, у період кризи люди, особливо це властиво німцям, неохоче змінюють коней на переправі. Але щодо уряду ФРН на початку квітня 2020 року додалися ще два фактори, котрі підсилили цю обставину. Йдеться про те, якими виваженими є дії самого кабінету міністрів, а також про свого роду психологічний ефект, який можна змалювати приблизно так: ця країна, в якій останнім часом так багато людей впало у відчай, країна, якій ніяк не вдається добудувати аеропорт, школи якої часто перебувають у жахливому стані, а дороги давно потребують ремонту, - ця країна дуже непогано функціонує в умовах кризи. Особливо якщо порівнювати з тим, що відбувається в світі. І це - залік на користь уряду.

Ми бачимо канцлерку, яка слухає експертів з Інституту імені Роберта Коха і зважає на їхні рекомендації. Канцлерка, про яку багато років казали, що публічні промови не є її сильною стороною, тепер виступає з телезверненнями - по-діловому, розсудливо, з душею. Звичайно ж, час від часу виникають суперечки з прем'єр-міністрами федеральних земель навколо деталей, але несподівано навіть німецький федералізм, критики на адресу якого не бракує, виявився своєрідним благословенням, оскільки на виклики, пов'язані з пандемією, можна реагувати в залежності від специфіки регіонів.

Країна з дивом дізнається, скільки в ній відповідальних мерів, чиновників місцевих адміністрацій і працівників, зайнятих у сфері охорони здоров'я. І, сподіваюся, багатьом стане соромно за те, як ще кілька тижнів тому саме на адресу цих людей часто лунали погрози з боку крикунів і безумців.

Дуже компетентні німецькі експерти

І що особливо важливо: Німеччину заспокоюють дії надзвичайно професійної групи експертів, наприклад, вірусологів з Інституту імені Роберта Коха, які при цьому не роблять вигляду, що їм все відомо про коронавірус. Які явно намагаються тримати себе в руках, не загрузнути в потоці інформації. Вони говорять мовою, яка є зрозумілою широкому загалу. І до них дослухається уряд, діючи відповідним чином.

Досить коротко подивитись на Великобританію, й особливо на США, щоб зрозуміти, що все це не є чимось самим собою зрозумілим. Для Німеччини й для того стану, в якому перебуває країна, великою відзнакою є те, що, за даними опитування, багато респондентів хоча й стурбовані перспективами німецького бізнесу, але лише чверть опитаних бояться за своє особисте майбутнє. Якщо живеш в країні, яка після двотижневого простою економіки демонструє таку впевненість, то все не так вже й погано.

Це ще тільки початок епідемії

Звичайно, багато що, наприклад, у сфері охорони здоров'я, потребує поліпшення. Так, зараз доводиться розплачуватися за те, що лікарні перетворили на занадто автономні комерційні підприємства. Крім того, Німеччина, як уже неодноразово зазначалося, перебуває тільки на початковій стадії епідемії. Але її шанси на те, щоб відповідальні особи й населення впоралися з подальшим, можливо, різким збільшенням кількості інфікованих, не такі вже й низькі.

Як виглядатиме країна, коли жах пандемії закінчиться, поки що не знає ніхто. Але на даний момент жителі Німеччини терплять і підтримують радикальні обмеження, тому що їм правдоподібно пояснили, чому це необхідно. У Бразилії зневірені люди б'ють у каструлі на сполох з приводу позбавлених здорового глузду дій їхнього президента. У Німеччині люди вшановують оплесками лікарів, медсестер, поліцейських і працівників супермаркетів. Сподіваюся, країна скористається цим, щоб проявити більше поваги до представників цих професій. І краще оплачувати їхню працю.

Автор: Єнс Турау, оглядач DW

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