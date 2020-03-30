 Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.04.2020

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Світ

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Масштаби пандемії COVID-19 є наслідком також і брехливої політики, вважає оглядач DW Родіон Еббіґгаузен. Він переконаний, що боротьба з коронавірусом буде успішною лише тоді, якщо вести її за допомогою фактів.

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Найважливіша зброя у боротьбі проти коронавірусу - це правда. Це, передусім, демонструє випадок Китаю, звідки коронавірус розпочав своє поширення. На самому початку спалаху, коли шанси для його поборення ще були високими, номенклатурники Комуністичної партії Китаю та силовики залякували лікарів. Докази знищувалися, а факти заперечувалися. Результат: спочатку епідемія національного масштабу, а потім глобальна пандемія.

Уряди, яким ніхто не вірить

Це доводить і випадок Ірану. Режим у цій країні бреше власному населенню вже багато років. Коли після довгих вагань та попри спротив окремих клериків уряд почав вживати заходів проти коронавірусу, населення не сприйняло їх всерйоз. Це стало фатальним підтвердженням приказки про хлопця, який заради сміху постійно кричав про вовків і якому ніхто не повірив, коли вони насправді прибігли. Результат: наразі відомо про 2500 офіційно підтверджених летальних випадки. Але ніхто не вірить у цю цифру.

Оглядач DW Родіон Еббіґгаузен

Оглядач DW Родіон Еббіґгаузен

У США, де влада шанує "альтернативні факти", загрозу вірусу спочатку заперечували, потім - применшували. А коли наслідки епідемії почали проявлятися, американському президенту Дональду Трампу проти своєї волі довелося вдатися до заходів у відповідь. Але він не дає приводу сумніватися, що у підсумку економіка важить для нього більше, ніж життя людей. Результат: у США найбільше інфікованих, ніж у будь-якій країні світу.

Вірус байдужий до політики. Полум'яна риторика чи вдалі фрази не мають на нього жодного впливу. Єдине, що справді має значення, - це факти. Перемогти його можна лише з науковими знаннями та усвідомленням реальності.

Праві популісти виявилися безпорадними

Те, що політики у Європі та Німеччині під час кризи дослухаються до порад спеціалістів та їхніх оцінок перед ухваленням рішень, є добрим знаком. Часи, коли праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у ФРН, Віктор Орбан в Угорщині, Маттео Сальвіні в Італії - аби лише згадати деяких з них - визначали політику своїх країн, здається, позаду. Останні події чітко демонструють - коли ситуація стає серйозною, популісти виявляються безпорадними.

Пандемія показала, що політика, яка ігнорує факти і замість цього базується на емоціях, має високу ціну. Не лише у Європі, але й у всьому світі. Багато хто розплачується за це власним життям.

Коли вірус за декілька місяців буде переможено - а з допомогою науки це обов'язково станеться, - є надія, що правду не перестануть цінувати. Особливо в політиці.

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Докладно

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Масштаби пандемії COVID-19 є такон аслідком брехливої політики. Боротьбу з вірусом треба вести за допомогою фактів.  

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