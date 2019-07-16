Коментар: Урсула фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії - добрий вибір у важкі часи

Навіть в епоху інтернету як наша існують моменти, коли вимовлене слово стає вирішальним фактором. Правдивість цього твердження довела у вівторок, 16 липня, Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в Європарламенті в Страсбурзі. Попри те, що в парламентах, власне, "parlare", тобто уміння промовляти, мало б вважатися найвищим мистецтвом, зазвичай рішення ухвалюються ще до того, як пролунав перший аргумент.

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Однак цього разу все було по-іншому, адже цього дня німецька кандидатка на пост голови Єврокомісії (ЄК) могла очікувати чого завгодно. Їй треба було вистояти на великій сцені Європарламенту, що іноді просто спантеличує. Потрібно було схилити на свій бік скептиків, заохотити послідовників та влучними пропозиціями позбавити аргументів супротивників. І на додачу їй ще потрібно було подбати про європейський дух своєї промови.

Соціальна і зелена феміністка

Урсула фон дер Ляєн упоралася з цим непростим завданням - хоч і отримала наприкінці незначну більшість з перевагою у лише дев'ять голосів. Переконана феміністка, вона позиціонувала себе значно більш соціальною та зеленою, ніж того хотілося б багатьом її консервативним друзям-однопартійцям, до того ж самовпевнено та незалежно розігравши жіночу карту.

Мабуть, її найкращою ідеєю стало рішення говорити трьома мовами. Французькою - для відчуття ЄС з новим запалом та участю громадян, англійською мовою - для впертих фактів та вимог щодо підвищення податків стосовно нових велетнів світової економіки та справжньої гендерної рівності. Вже згодом вона заговорила німецькою для емоційного завершення промови, в якій політикиня, яка народилася в Брюсселі, барвисто подавала свою біографію так, ніби вона була народжена для європейської кар'єри.

Очевидно, що не перший вибір

Ні для кого не таємниця, що Урсула фон дер Ляєн була не першою кандидаткою на цей пост. Вона знала, що цей недолік їй доводиться переважити майстерністю, багатослівністю та досить довершеною постановкою. Вона могла б втратити все. Але їй вдалося вразити і зробити з недоліку перевагу. З євроскептиками та ренегатами вона одразу повелася холодно, недбало парирувавши їхні провокації. Їй доведеться недвозначно та послідовно дотримуватися цього курсу, щоб закрити правий фланг. Все це - ще не гарантія успішного та вдалого головування в Єврокомісії, однак це добрий початок і хороший день для Європарламенту, що мав реальний вибір.

Ті, хто найбільше програв цього дня під час обрання голови Єврокомісії, були німецькі депутати від соціал-демократів. Проголосивши вірність принципам, вони аж до самого кінця дотримувалися домовленості, згідно з якою головою Єврокомісії міг стали тільки головний кандидат від партій Європарламенту. І навіть те, що для цього не знайшлося більшості, не відіграло жодної ролі. Їх не переконала й загроза того, що ЄС міг опинитися в серйозній кризі, якби фон дер Ляєн не обрали.

Європарламент сказав своє слово. І більшість з європарламентарів вирішила, що політика - це зрештою мистецтво можливого.

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