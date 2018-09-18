Коментар: Тривожне підвищення звільненого шефа контррозвідки ФРН

Була вже за п'ять хвилин дванадцята, коли Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму стилі вирішила проблему, що вже давно назріла. Вона, попри опір, звільнила суперечливого голову Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen) та заспокоїла таким чином коаліцію.

Це було типове рішення в стилі Меркель: усі можуть зберегти обличчя - і СДПН, яка голосно вимагала відставки Маасена, і міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який став на його захист. Ба більше, врешті-решт останній дав Маасену краще оплачувану роботу держсекретаря в своєму міністерстві.

Меркель досягла найважливішої цілі для себе: коаліція збережена і працює далі. Оскільки цей випадок мав потенціал породити важку урядову кризу, рішення канцлерки є майстерним політичним трюком. Навіть якщо він, вочевидь, виглядає тривожним для багатьох виборців.

Розалія Романець

У рингу з канцлеркою

Ще раз коротко нагадаємо: шеф контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен кілька тижнів тому поставив під питання достовірність слів канцлерки. Незвична подія. Маасен публічно заявив, що в Хемніці не було облав на іноземців​​​​​​​ - а саме про це раніше розповіла Меркель.

Оскільки Маасен не зміг підтвердити свої висловлювання, під питанням опинилася вже довіра до самого Маасена. Замість того, щоб посилювати у людей відчуття безпеки, він сіяв страх та недовіру. Та й раніше, як-от у справах NSU або Аніса Амрі, він не виглядав переконливо. Протегувати таку особу є справою ризикованою.

Побічні втрати

Те, що довго вважали сильною стороною Меркель - здатність до модерування конфліктів, тепер може все більше інтерпретуватися як її слабкість. Крок за кроком йти до наступного (ненадійного) компромісу, тільки щоб якось працювати далі.

Залишається питання, як громадяни оцінять таку стратегію у тривалій перспективі. Той, хто неякісно робив свою роботу, отримав підвищення. Той, хто відкрито конфліктував з очільницею уряду і про якого кажуть, що він ближчий, ніж йому належало би, до "Альтернативи для Німеччини", просувається далі. Чи сподобається таке політичне рішення громадянам? Питання, яке примушує напружитися.

Коли за чотири тижні близько дев'яти мільйонів баварських виборців підуть на виборчі дільниці, вони не тільки вирішуватимуть майбутнє шефа ХСС Горста Зеегофера, але й оцінюватимуть цей компроміс. Можу посперечатися, що вони будуть невисокої думки про щойно ухвалене рішення.