 Коментар: Трамп у Північній Кореї - легкою ходою через мінне поле | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.07.2019

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Світ

Коментар: Трамп у Північній Кореї - легкою ходою через мінне поле

Якщо президент США Дональд Трамп своїм нетрадиційним підходом до КНДР принесе мир в регіон, то хоча б за це він заслуговуватиме на визнання, вважає Александер Фройнд.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Дональд Трамп став першим президентом США, який побував на північнокорейській території

"Нічого доброго немає. Хіба що ти сам робиш так, аби було" ("Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es", цитата з вірша Еріха Кестнера, що у Німеччині стала крилатою. - Ред.). Справді вражає, як легко президент США долає на перший погляд нездоланні бар'єри та несподівано знову зрушує з місця процес пошуку рішення конфлікту на Корейському півострові. Якщо Кім Чен Ин має бажання, можна зустрітися та привітатися, написав Дональд Трамп у Twitter під час саміту G20 в Осаці, чому б ні?

Звісно ж, північнокорейський лідер вдячно прийняв це запрошення. Адже після невдалого саміту в Ханої начебто щирі відносини між Трампом та Кімом помітно охололи. Кім Чен Ин навіть запустив кілька ракет, щоби знову привернути до себе увагу. 

Можна на хвилинку заскочити?

Два лідери зустрілися в Пханмунджомі - абсурдному місці, де північнокорейські та союзні війська з недовірою спостерігають одні за одними, місці, яке символізує всю абсурдність конфлікту, що зайшов у глухий кут. І, так само імпульсивно, під час зустрічі Трамп спитав Кіма, чи можна йому ненадовго зайти на територію КНДР. Кім помітно здивувався і сказав, що це буде велика честь для нього. І так президент США впеше в історії ступив на північнокорейську землю. 

Александер Фройнд

Александер Фройнд

Ось так, без жодних проблем. Можливо ж! Меседж дуже простий: не треба довго думати, треба просто робити свою справу. Якби президент-демократ наважився зробити так, як Трамп, його би вдома лінчували консерватори. Як можна підвищувати статус такого режиму, не добившися попередньо поступок! Зрадник!

Крок вперед на переговорах

Але Трамп просто бере й робить. Він усіх дивує та зрушує з місця процес пошуку рішення у конфлікті після десятиріч. Так само імпульсивно Трамп, щойно заступивши на президентську посаду, висловив готовність до переговорів з Кімом. Чому б ні. Звісно, на першому саміті в Сінгапурі президент перебільшив дружній характер відносин з "другом Кімом", який залишається непередбачуваним деспотом, але принаймні лідерам вдалося вийти на перспективний рівень спілкування.

Переговори між Кімом та Трампом, що продовжилися на південнокорейському боці кордону, теж пройшли добре. На щастя, там до них приєднався президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який перед цим увесь час за лаштунками робив усе, щоби тонка лінія комунікації не переривалася.

DW.COM

Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа. (23.06.2019)

Пекін та Пхеньян ініціюють "нову стратегічну лінію економічного розвитку", заявив китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до КНДР. (21.06.2019)

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "чудового листа" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Зміст листа американський лідер не розголосив. (12.06.2019)

Усі три лідери домовилися розробити в найближчому майбутньому на робочому рівні підхід до відновлення заблокованих переговорів, щоби вирішити суперечливі питання. Метою сторін залишається повна денуклеаризація Корейського півострова та укладення мирної угоди між КНДР та союзниками.

Санкції залишаються

Утім, накладені на КНДР жорсткі санкції залишаються чинними, щоб Пхеньян і надалі відчував тиск та серйоно готувався до переговорів. Трамп може здаватися наївним, але він знає, як укладають угоди. До речі, американський президент запросив шокованого Кіма, якщо той матиме час та бажання, відвідати Вашингтон. Ось так усе просто: великі хлопці знайомляться, позначають свою територію, а коли вже добре знають і цінують один одного, то вирішують проблемні питаннячка. 

Але все не так просто. Адже і помітно здивований Кім в останні місяці теж покращив свої переговорні позиції. Він знає, що південнокорейський президент зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту та готовий багато зробити, щоб його досягнути. Також північнокорейський лідер здобув стратегічно важливу підтримку - не тільки від президента Росії Володимира Путіна, але й від Китаю, у тіні якого живе КНДР. Після кількох візитів до Пекіна Кіму вдалося перед самітом G20 організувати державний візит до Пхеньяна голови КНР Сі Цзіньпіна - другого найважливішого гравця у світовій політиці.

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин у Пхеньяні

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин у Пхеньяні

Демонстративна солідарність з Китаєм

У Пхеньяні Сі не тільки пообіцяв Північній Кореї свою підтримку, але й закликав Трампа відновити діалог з Кімом. Торговельний конфлікт між Китаєм та США вже спричинив достатньо проблем для обох сторін та світової економіки, тож нікому не потрібен додатковий конфлікт у регіоні.

Непередбачуваність Трампа тримає світ у напруженні, але на Корейському півострові він завдяки своєму нетрадиційному підходу за кілька місяців досягнув більшого, ніж було досягнуто за попередні десятиріччя. Якщо ж врешті вдасться укласти життєздатну угоду, яка задовольнить весь регіон, то американський президент принаймні заслуговуватиме на міжнародне визнання. Іноді, щоб зробити світ кращим, потрібен якраз нетрадиційний підхід. "Нічого доброго немає. Хіба що ти сам робиш так, аби було". 

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

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  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

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  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

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  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

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    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

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DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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