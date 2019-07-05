Коментар: Танки і політика - Трамп забрав у американців їхнє свято

День незалежності США для американців - велика подія. На модному узбережжі Атлантики, у сільській місцевості Середнього Заходу чи в ліберальних мегаполісах Каліфорнії - усюди 4 липня сприймається як привід для людей зібратися разом, провести час із друзями та родиною і поспостерігати за феєрверком. У країні, яку майже у всі інші дні року розділяють глибокі ідеологічні прірви, національне свято об'єднує людей.

Тому особливо неприємно, що Дональд Трамп, наче навмисне, використовує день народження Америки для досягнення своїх цілей. Так-так, законспектуйте: це ненормально, що чинний президент США виступає з промовою у Вашингтоні на День незалежності. Досі так було лише одного разу, коли 1951 року президент Гаррі Труман виступив зі зверненням до громадян у Вашингтоні, аби поінформувати їх про актуальний перебіг війни на Корейському півострові.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

4 липня цього року Америка не перебуває у стані війни. Тим не менше, президент Трамп вирішив вшанувати військових у рамках своїх урочистостей під гаслом "Salute to America". Для цього з Джорджії потягом спеціально були доставлені важкі танки, на превеликий жаль міської адміністрації Вашингтона та інших критиків, які були занепокоєні тим, що вони можуть пошкодити дороги та навіть зруйнувати міст.

Але все це було байдуже Дональду Трампу. Він уже давно хотів провести у Вашингтоні військовий парад, а який же справжній військовий парад без танків? Можна чітко собі уявити, як він тупотів ногами під час підготовчих заходів, наполягаючи на своєму баченні урочистостей.

Ненародний уряд

Паради з танками і політиками асоціюються радше з такими авторитарними країнами, як Північна Корея чи Росія. І до однієї, і до іншої Трамп за останній час, здається, прив'язався. Те, що Трамп зараз краде у своїх громадян вільне від політики національне свято, аби зробити своє, демонструє, що його абсолютно не хвилюють такі речі, як єдність та нейтралітет. Що для нього важливо, так це лише великі жести і влада.

Його промова починається вшануванням героїзму військових загонів на чолі з Джорджом Вашингтоном, які у війні за незалежність здолали британців, що чисельно переважали. Згадав президент, виступаючи перед меморіалом президента Авраама Лінкольна, і про скасування рабства. І про те, як Лінкольн у своїй Геттісбурзькій промові 1863 року говорив про "уряд народу, волею народу та для народу".

Але на урочистостях такого штибу це все звучало якось прісно. Багато столичних жителів проігнорували подію, називаючи у соціальних мережах дії уряду у день національного свята "ганебними" й "огидними".

Бойовий гімн на День незалежності

Немає нічого поганого в тому, аби віддавати шану чоловікам та жінкам у армії, на флоті та в інших підрозділах збройних сил США. Але 4 липня - святковий день усього американського народу - не пасує для подібних урочистостей. А Національний Молл у серці Вашингтона - невідповідне місце для танків та винищувачів. Хвалебні оди президента Трампа на адресу військових - відверта спроба заробити собі бали на високому рівні поваги до них в американському суспільстві, особливо у лавах громадян із консервативними поглядами.

Політизована військова помпа завершилася виконанням американської патріотичної пісні "Battle Hymn of the Republic" - "Бойового гімну республіки". Цьогорічне національне свято ще надовго залишиться у пам'яті американців, у поганому сенсі слова.

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