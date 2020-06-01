 Коментар: США мають нарешті протистояти расизму | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2020

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Світ

Коментар: США мають нарешті протистояти расизму

Вбивство Джорджа Флойда вкотре засвідчило, що дискримінація афроамериканців глибко вкорінилась у США. Покласти цьому край має саме біла Америка, вважає оглядачка DW Дженіфер Гонсалес.

Протести у США після вбивства Джорджа Флойда

Протести у США після вбивства Джорджа Флойда

Кадри того, що відбувається у США, приголомшують, але не дивують: палаючі поліцейські машини, розгромлені магазини, поліцейські, які примушують людей лягати обличчям на землю, і демонстранти, які, попри це, не припиняють протестувати. 

Кадри відео з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який задихається під вагою білого офіцера поліції, котрий притиснув коліном шию затриманого, шокують. Однак таке для США теж не є новим. Вони нагадують протести в Фергюсоні у штаті Міссурі у 2015 році через вбивство білим поліцейським беззбройного афроамериканця Майкла Брауна або в Лос-Анджелесі 1992-го року, коли заворушення викликало побиття чорношкірого громадянина США Родні Кінга. Нинішня ситуація змушує згадати і про поліцейське насильство, і лінчування чорношкірих під час руху за громадянські права. Все це в США бачили не один раз.

Дженіфер Гонсалес, оглядачка DW

Дженіфер Гонсалес, оглядачка DW

Нинішні масові протести охопили країну в часи кризи. Пандемія COVID-19 забрала життя понад 100 тисяч людей, більше 30 мільйонів американців втратили робочі місця. Країну роздирають на частини соціальні протиріччя, викликані різницею в зарплатах і доходах, а також політична поляризація. Є відчуття, що США досягли межі. Майбутнє країни здається невизначеним і похмурим.

Расизм нікуди не зник

Під час локдауну, запровадженого у США на тлі поширення коронавірусу, зникла більшість ознак звичного повсякденного життя. При цьому фундаментальні і структурні проблеми в країні нікуди не поділися. Одна з них - укорінений в системі расизм, проявів якого було достатньо в останні місяці.

У лютому в мережі з'явилося відео вбивства молодого чорношкірого американця Ахмада Арбері зі штату Джорджія, застреленого під час пробіжки двома білими. На іншому відео жінка в Центральному парку Нью-Йорка у відповідь на прохання чорношкірого чоловіка взяти на поводок собаку, як того вимагають правила, телефонує у поліцію та скаржиться на "афроамериканця", що буцімто "погрожує" їй та її собаці.

Ще одним непрямим наслідком систематичного расизму став той факт, що летальність від COVID-19 серед кольорового населення в США пропорційно є вищою, ніж серед білих американців. При цьому акції протесту проти обмежувальних заходів у низці штатів США влаштовували білі демонстранти: вони захоплювали регіональні адміністративні центри, кричали на поліцейських, погрожували їм і навіть плювали в них - і правоохоронні органи затримували їх з крайньою обережністю.

Дивитись відео 02:09

Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020)

Поляризація суспільства блокує прогрес

Як і майже будь-яка інша тема у США зараз, роль поліції та системи кримінального правосуддя розглядаються через призму політики та расового питання. Рух Black Lives Matter ("Життя чорних є важливими") виник після протестів у Фергюсоні в 2015 році. Відповіддю йому став рух під девізом All Lives Matter ("Всі життя важливі"). Цей слоган був покликаний наголосити, що США вже давно подолали проблему расизму, і що колір шкіри більше не має значення. Девіз Blue Lives Matter ("Життя поліцейських важливі") використовують ті, хто бачить в поліцейських героїв і вважає критику на адресу співробітників правоохоронних органів за застосування насильства невиправданою.

Не дивно, що останні два гасла популярні переважно в колах досить консервативних білих американців. Адже опитування неодноразово показували, що ядро ​​електорату республіканців - білі та пенсіонери - довіряє поліції більше, ніж інші групи. Лише невелика частка латиноамериканців, афроамериканців, молоді та демократів поділяють цю довіру.

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Поділ країни за демографічними ознаками, кольором шкіри і етнічною приналежністю в 2020 році досяг нової кульмінаційної точки. Такі опортуністичні політики, як Дональд Трамп, стежать за збереженням цього статусу-кво. Обрання Трампа стало прямим результатом поляризації і культурних воєн. Непримиренні полярні позиції перешкоджають будь-якому прогресу і підсилюють вразливість Америки перед заворушеннями і насильством на вулицях.

Час покласти край байдужості

На це вказують статистичні дані, це підтверджують дослідження, а такі відео, як із затриманням Джорджа Флойда, демонструють: афроамериканці незрівнянно частіше стають мішенню поліції. Однак багато білих американців не можуть і не хочуть визнати, що система правосуддя і поліція захищають лише їх, і вони виграють від цього. Їм також важко визнати і те, що расизм глибоко укорінився в суспільстві, і що державні структури необхідно терміново реформувати, щоб вони служили всім громадянам рівною мірою.

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Єдина причина, через яку досі не були проведені ці реформи і не відбулося примирення, - це нездатність білої Америки розібратися зі своїми власними привілеями і проявити співчуття до того, з чим мають справу меншини. Але це необхідно зробити, щоб вирішити проблему. Етнічні меншини в США самі не можуть змінити систему, яка ставить їх в явно невигідне становище, також їх не слід змушувати намагатися це зробити. Якщо згадати історію, чорношкірі в Сполучених Штатах могли домогтися корінних змін лише тоді, коли їх підтримували білі співгромадяни - наприклад, під час руху за скасування рабства, за надання чорношкірим виборчого права або за громадянські права чорношкірих.

Байдужості білих американців треба покласти край. Однак, чи можна цього добитись у той час, коли люди дедалі більше віддаляються одне від одного, коли панує політична поляризація? Цей виклик ніколи не був таким складним, а ставки настільки високими. А для того, щоб відбувся прогрес у подоланні забобон і міжрасового насильства, необхідно, щоб білі американці припинили миритися з систематичним расизмом.  

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не співпадати з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    "Я не можу дихати"

    Масштабні протести проти жорстоких дій поліцейських щодо чорношкірих розпочалися у Міннеаполісі 26 травня та швидко поширилися на інші американські міста. Вони спалахнули після появи відео, як офіцер поліції під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда притискав коліном до асфальту його шию. Флойд неодноразово казав, що задихається. Поліцейський же тримав його, допоки Флойд не припинив дихати.

  • Мурал із зображенням Джорджа Флойда у Берліні

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    "Ніжний велетень"

    Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Від мирних акцій до насильства

    30 травня протести переважно все ще мали мирний характер, однак з настанням ночі подекуди почало спалахувати насильство. У деяких містах запровадили комендантську годину. У Вашингтоні поряд з Білим домом почали чергувати нацгвардійці. В Індіанаполісі під час перестрілок загинула людина. Офіцери поліції були поранені у Філадельфії. В Нью-Йорку дві поліцейські машини в'їхали у натовп демонстрантів.

  • Протести подекуди переросли у мародерство

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Розтрощені й пограбовані магазини

    У Лос-Анджелесі протестувальники вигукували на адресу поліцейських гасло "Життя чорних є важливим", а ті застосовували проти натовпу кийки та гумові кулі. У деяких містах, включаючи Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Йорк, Чикаго та Міннеаполіс, протести переросли у заворушення, під час яких люди громили офіси і магазини, грабуючи їх.

  • Коли починається мародерство - починається й стрілянина

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Трамп погрожує холоднокровно припинити насильство

    Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати військових для придушення протестів і заявив, що його адміністрація холоднокровно "припинить насильство з боку натовпу". У заворушеннях він звинуватив групи крайніх лівих, але губернатор Міннесоти Тім Волз заявив про наявність свідчень того, що насильство розпалюють білі расисти.

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Журналісти під прицілом

    Багато працівників ЗМІ, які висвітлюють протести, й самі постраждали від дій правоохоронців. 29 травня кореспондент CNN Омар Хіменес зі знімальною групою були затримані поліцією під час зйомок у Міннеаполісі. Були затримані й інші репортери, а в декого з журналістів влучили випущені поліцейськими кулі. 31 травня у Міннеаполісі у бік кореспондента DW Штефана Зімонса поліція вистрелила двічі.

  • Акція протесту під посольством США у Берліні

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Відлуння в інших країнах

    В інших країнах також відбулися масові акції на знак солідарності з обуреними діями поліції жителями США. Так, на вулиці у канадських містах Ванкувері і Торонто вийшли тисячі демонстрантів. У Берліні під американським посольством зібралися мігранти зі США та інші протестувальники. Аналогічна акція протесту відбулася й у Лондоні.

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Фаєри перед Білим домом

    У столиці США Вашингтоні теж розгорілися протести, після того, як з 31 травня в окрузі Вашингтон була запроваджена комендантська година з 11 вечора до 6 ранку. Близько тисячі демонстрантів зібралися у парку Лафаєт-сквер біля Білого дому, дехто з них запалював фаєри. За інформацією The New York Times, у цей час з міркувань безпеки Дональда Трампа перевели у бункер.

  • Комендантська година у містах США

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Комендантська година у великих містах США

    Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Детройт, округ Вашингтон запровадили комендантську годину після того, як протести не припинялись шосту ніч поспіль. У штаті Аризона на заході країни комендантська година була поширена на весь штат після сутичок між демонстрантами і поліцією. До 15-ти штатів США відрядили близько п'ять тисяч військових Нацгвардії.

  • Дональд Трамп з Біблією

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Трамп погрожує армією

    Після поновлення протестів Дональд Трамп 1 червня пригрозив застосувати армію, якщо владі штатів не вдасться "захистити своїх жителів". Після цієї заяви силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів у парку Лафаєт-сквер під Білим домом. Після цього Трамп пройшовся від своєї резиденції до церкви у парку, де перед об'єктивами фотокамер підняв угору Біблію.

  • Акція на Таймс-сквер у Манхеттені

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Мирні демонстрації

    Утім, багато протестів проти жорстоких дій поліцейських у США таки проходили мирно. На Таймс-сквер у Манхеттені демонстранти лягли на землю, склавши руки за спиною - копіюючи позицію тіла Джорджа Флойда, коли його було вбито. Хоча частина демонстрантів у США й вдалися до насильства, кілька мерів міст США та губернаторів штатів підтримали акції протесту.

    Автор: Мартін Кюблер


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Протести у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, яку зумовили дії поліцейського, переросли у мародерство і безлад. Президент США Дональд Трамп назвав це "внутрішнім тероризмом" і готовий застосувати армію.

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A protester in Minneapolis carries a U.S. flag upside down, a sign of distress

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