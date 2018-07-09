Коментар: Суперечка навколо Brexit спричинила хаос у Лондоні

Спочатку у відставку пішов Девід Девіс - міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу. Потім - міністр закордонних справ, прихильник Brexit Борис Джонсон. Вони звели нанівець спробу прем'єрки Терези Мей згуртувати свій кабінет, щоб здійснити м'який варіант виходу з ЄС.

Після скоординованого виходу двох найсуворіших ідеологів Brexit уряд Мей занурюється в хаос, і гинуть надії Євросоюзу на те, що в найближчі тижні нарешті зможуть початися предметні переговори про угоду щодо виходу Великобританії з ЄС, а також про майбутні відносини сторін.

Brexit породжує хаос

Минулої п'ятниці, 6 липня, Тереза Мей намагалася згуртувати свій уряд, що розсварився. Однак, як виявилося згодом, все пішло зовсім не так. Між британськими консерваторами утворилася глибока прірва у питанні, яким чином вони взагалі в майбутньому планують співпрацювати з Євросоюзом.

З одного боку, прихильники жорсткого варіанту Brexit до компромісів не готові. З іншого - помірковані депутати в нижній палаті британського парламенту вважають запропонований опонентами жорсткий варіант божевіллям. Тож тут між сторонами - прірва без моста. Прем'єр-міністерка Мей чіпляється за владу, однак невідомо, чи отримала б вона вотум довіри. Єдиним її оберігом є розуміння того, що на даний момент ніхто не зміг би зробити її невдячну працю краще за неї.

Кореспондентка DW в Брюсселі Барбара Везель

Крім того, прихильники жорсткого Brexit не мають підтримки парламенту. Ситуація здається безвихідною і безнадійною. Панує хаос, а метушливі сцени в нижній палаті не сприяють створенню атмосфери довіри.

Brexit розриває як Великобританію, так і Консервативну партію та отруює політичні дискусії. Вже кілька місяців поспіль Євросоюз просить британський уряд вести переговори не з самим собою, а з Брюсселем - і зараз ситуація не покращується, а лише погіршується.

Пропозиції Мей - тільки початок?

Однак попри все Тереза ​​Мей стверджує, що її пропозиції щодо м'якого Brexit - це прорив. Утім, висунута нею стратегія служить виключно британським інтересам. Тож у кращому разі вона може стати відправною точкою для подальших переговорів.

Строката суміш норм митного союзу і внутрішнього ринку за британськими уявленнями в такій формі не знайде схвалення з боку Євросоюзу. Потрібні подальші поступки і предметні переговори, щоб домогтися прийнятного для ЄС рішення. І навіть якщо Мей встоїть у нинішній боротьбі з прихильниками жорсткого Brexit, в подальшому вона може спіткнутися на тому, що Брюссель більше не зможе дати їй те, чого вона прагне.

Шлях сновиди до прірви

Для ЄС тривалий безлад в британському уряді є зайвим і небажаним та лише відвертає увагу. Адже тепер можна було би взятися за важливіші справи. Наприклад, загрозливий саміт НАТО за участю президента США Дональда Трампа та його ж не менш небезпечна зустріч з Путіним, суперечка навколо міграційної політики, підйом популістів в Австрії, Польщі та Італії - саме ці теми мали би привернути до себе всю увагу й політичну силу великих країн Євросоюзу.

Але натомість час і сили витрачаються на переговори щодо Brexit, котрі тупцяють на місці. Здається, ніби переконані противники Європи у Великобританії не зважають на нинішню ситуацію в світі. Або ж, занадто переоцінюючи свої сили, вважають, що з викликами можуть впоратися і самі.

Однак поки уряд у Лондоні раз і назавжди не з'ясує, хто задає тон у переговорах щодо Brexit, а також хто представляє більшість у Брюсселі, не має сенсу вести подальші перемовини. Дипломати з ЄС приречені чекати, поки в Великобританії закінчиться боротьба за владу. А якщо їм не пощастить, то, можливо, вже узгоджені частини угоди про "розлучення" можна буде здати на макулатуру.

Однак якби зараз до влади прийшов один зі справжніх ідеологів Brexit, Європа могла би більш не сподіватися на прийнятне вирішення питання. Адже вони жадають без жодної угоди, буквально за ніч, вийти з ЄС. Здається, що становище Великобританії таке, що частина тамтешньої правлячої партії - сновиди, котрі прямують у безодню, і ніхто в Європі не може вберегти їх від падіння.

Автор: Барбара Везель, кореспондентка DW у Брюсселі

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