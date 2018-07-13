 Коментар: Саміт, якого треба боятися | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.07.2018

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Політика й суспільство

Коментар: Саміт, якого треба боятися

Президент США демонструє на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним явну слабкість. Трампу не місце на світовій арені, вважає Бернд Ріґерт.

Президент США демонструє на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним явну слабкість

Дональд Трамп є добрим президентом - для Росії, але не для США та решти світу.

Міністерство закордонних справ РФ поширило твіт Трампа, завіривши його таким чином офіційною печаткою Кремля. В ньому американський президент звинуватив США, а отже й самого себе в поганих відносинах з Росією, адже США, за його словами, діяли "тупо". То США самі винні в тому, що російські спецслужби зламували сервери американських політичних партій та виборчих органів, а також у тому, що Росія анексувала Крим? Це просто смішно, але разом із тим це - безпрецедентне явище в новітній американській історії. Після бесіди на саміті з Путіним Трамп ще раз повторив свої тези, остаточно дискваліфікувавши себе.

Бернд Ріґерт

Бернд Ріґерт

Досі жоден президент такого не робив. Президент не повинен так робити. Питання в тому, скільки ще республіканці - однопартійці президента - готові будуть терпіти в Білому домі цього некомпетентного, переоціненого нетяму? Трамп говорить тільки плутаними напівфразами, що суперечать одна одній. Ось приклади останніх днів: то США готові вийти з НАТО, то вони навіки вірні Альянсу; ворогом США є то Євросоюз, то Китай, а то й вони обидва відразу; то Великобританія повинна судитися з ЄС через Brexit, то британська прем'єрка Тереза Мей - найкраща приятелька Трампа. А ще Німеччина - "заручниця" Путіна, але Путін водночас - чесний конкурент.

Коли лусне терпіння прихильників Трампа?

Цю хаотичну мову торгівця нерухомістю, який із телезірки перетворився на популіста на головній посаді США, слухати практично неможливо. Порівняно з російським президентом Трамп виглядає слабким, невпевненим, непідготовленим. Кожного разу, коли Трамп, як слон у посудній лавці, нищить порцеляну на зовнішньополітичній арені, його міністрам доводиться замітати уламки та знову перекладати мовою політики плутані слова свого шефа, який дуже вільно обходиться з фактами. Але наскільки їм ще вистачить терпіння?

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Президенти США та Росії на спільній прес-конференції згадали серед іншого про Україну та, зокрема, Крим. За словами Путіна, позиція Трампа щодо незаконного "приєднання" півострова відома. У Росії - "інша позиція". (16.07.2018)

Яку угоду хочуть укласти Трамп і Путін? Ще до їхньої зустрічі в Гельсінкі зрозуміло одне: Трамп здатний принести в жертву своєму марнославству і підступності всіх західних союзників, вважає Крістіан Тріппе. (15.07.2018)

Тим, хто спостерігав за прес-конференцією російського президента з Трампом, здалося, що Путін лукаво посміхався. Все, що йому треба було робити, так це слухати, як Трамп демонтує глобальний світовий порядок. Минулого тижня глава Білого дому розізлив союзників по НАТО, образив Великобританію та назвав ворогом Євросоюз. Кращого Путін й побажати не міг! При цьому звинувачення, які США висунули на адресу Путіна та Росії, залишилися без наслідків. Чи намагався Путін вплинути на американські вибори 2016 року, чи хотів він допомогти Трампу обійянти посаду президента, чи має він компромат на клан Трампа? Якщо зібрати все разом, можна майже припустити, що є щось, що змушує Трампа саме так поводитися з російським автократом.

Схоже, що в Гельсінкі відбулася зустріч президента з його куратором. Некомпетентний егоцентрик зустрівся з добре навченим співробітником розвідки. Єдине, що об'єднує цих людей, - це те, що їм обом не надто важлива правда. Путін явно дав зрозуміти, що його цікавить не довіра, а цілі, яких треба досягти. Звісно, добре, коли два впливові політики спілкуються один з одним. Однак самого шоу, якого так явно бажає Трамп, недостатньо. Світ очікує більшого, і Трамп усвідомив це в один зі своїх рідкісних моментів просвітління. Очікування не виправдалися. Бідолашна Америка, що проголосувала на президентських виборах за небезпечного, непередбачуваного егоцентрика. Залишається тільки сподіватися, що він не завдасть ще більшої шкоди.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

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