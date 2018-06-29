Коментар: Росія у чвертьфіналі - жага до перемоги в комбінації з удачею

Ідеальна сенсація. Своєю перемогою у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу проти Іспанії Росія вибила з турніру одного з кандидатів на титул чемпіона світу. Саме Росія! Національний тренер Станіслав Черчесов зробив із "найгіршого господаря ЧС усіх часів", як більшість експертів заздалегідь охрестили російську збірну, справжню команду. Вона викладається на повну. Власне, вона грає вище своїх можливостей.

Скепсис Путіна спростовано

На відміну від гравців однієї з начебто великих футбольних націй, як Німеччина, Росія одразу від усього серця та на всі сто відсотків стартувала вдома на ЧС. Так, наче вони хотіли показати своєму президентові Володимиру Путіну, що здатні на значно більше, ніж глава держави від них очікував перед очима громадськості. 5:0 у матчі-відкритті проти Саудівської Аравії, 3:1 проти Єгипту - і ось збірна достроково у 1/8 фіналу.

Штефан Нестлер, спортивний оглядач DW

Маленький проміжний провал

Неочікувана футбольна ейфорія в Росії окрилила команду. Поразка 0:3 у останньому груповому матчі проти Уругваю, який вже не мав жодного значення, знову спустила команду Черчесова на землю. У матчі з південноамериканцями російська команда виглядала перенапруженою. Експерти бачили в цьому підтвердження своїм негативним прогнозам для росіян іще до ЧС та пророкували їм надійну поразку у 1/8 фіналу проти Іспанії.

Енергійність та бойовий дух

Утім, вони знову глибоко помилилися. Із неймовірною енергійністю та невгамовним бойовим духом збірна дала відсіч Іспанії. Навіть відставання у 0:1 через невдалу гру у власні ворота не спантеличило її. Захист перед блискучим воротарем Ігорем Акінфеєвим працював надійно, а попереду нападники Артем Дзюба та Олександр Головін пробивали захист противника. Російська команда відпрацювала та заробила нічию у іспанців, які довго грали мляво. Коли іспанці пізно, утім таки прокинулися та почали тиснути, збірній Росії пощастило себе врятувати, красиво та із гучною підтримкою фанів спочатку у додатковий час, потім під час серії пенальті. У ній холоднокровний спокій втримували не лише ті, хто пробивав пенальті, а також Акінфеєв, який відбив два удари іспанців.

Зірка пенальті Ігор Акінфеєв

Російська "літня казка" триває

Вже нині вихід у чвертьфінал - один з найбільших сюрпризів турніру і разом з тим найбільший успіх російської національної команди з часів Радянського Союзу. Збірна продемонструвала, на що здатні сама лише жага до перемогти, гра від усього серця в комбінації з удачею. Браво! Російська "літня казка" триває.

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