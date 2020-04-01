 Коментар: Російський тест на коронавірус | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2020

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Світ

Коментар: Російський тест на коронавірус

Віруси іншого ґатунку, за допомогою яких Кремль веде свою пропагандистську війну проти Заходу, сьогодні сильні як ніколи, вважає оглядач FAZ Бертольд Колер.

У більшості публікацій німецьких ЗМІ російський вантаж, що його було доставлено в Нью-Йорк 1 квітня, називають гуманітарною допомогою. Чи це справді так - у Вашингтона й Москви різі версії

У більшості публікацій німецьких ЗМІ російський вантаж, що його було доставлено в Нью-Йорк 1 квітня, називають "гуманітарною допомогою". Чи це справді так - у Вашингтона й Москви різі версії

Пекін надсилає захисні маски до Німеччини, Москва - медичне обладнання до Америки. Чи це не гідні похвали докази того, що пандемія єднає народи і уряди? Утім, на жаль, достатньо лише поглянути на дедалі більш нервові суперечки всередині Європейського Союзу, щоб засумніватися в об'єднавчій дії спричиненої коронавірусом кризи. Годі й казати про згладжування вірусом непорозумінь між західними демократіями і авторитарними режимами у Китаї і Росії. У Німеччині та сусідніх з нею країнах влада сфокусована на питаннях боротьби з епідемією та її наслідками. Масштаби цієї кризи посувають на задній план майже всі питання. Однак було би помилкою вважати, що так само розмірковують лідери країн по всьому світі. 

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер

Той факт, що Кремль відправляє до Америки літак з гуманітарною допомогою, вартий схвалення. Утім, у той самий час, попри власний заклик скоротити військову активність, Росія надалі спрямовує стратегічні бомбардувальники на той бік Атлантики. Так само і російська ескадра, яка незвично довго курсувала Північним морем, навряд чи проводить там тестування на коронавірус, а натомість перевіряє пильність і обороноздатність НАТО у часи мегакризи. Завдяки військовим навчанням західного військового округу Москва пересвідчилася, що спалах коронавірусу не послаблює її здатність до воєнних операцій. Тим часом віруси іншого ґатунку, за допомогою яких Кремль веде свою пропагандистську і кібервійну проти Заходу, сьогодні сильні як ніколи.

Збройні сили країн НАТО мають підтримувати цивільні структури у боротьбі проти коронавірусу там, де це лише можливо. Водночас альянс має пильнувати, аби криза у сфері охорони здоров'я не перетворилася на кризу в сфері безпеки, про що вже застеріг генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Пандемія так само є загрозою для панування авторитарних режимів, якщо вона викриє слабкі місця влади. За такого розвитку подій "правителі сильної руки" можуть відчути потребу демонструвати власну силу на інших полях бою. Поширенню цих заразних думок можна запобігти лише переконливим відлякуванням.

Автор: Бертольд Колер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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