Коментар: Результати виборів у Гонконгу - чітке послання урядові
Результати місцевих виборів у Гонконгу, на яких перемогла опозиція, - чітке послання жителів автономії уряду. Але сподіватися на те, що уряд на чолі з Керрі Лам піде назустріч невдоволеним, - марно, вважає Філіпп Білскі.
Очільниця уряду Гонконгу Керрі Лам
До останньої хвилини були сумніви, чи відбудуться вибори взагалі. Кілька разів глава уряду Гонконгу Керрі Лам попереджала, що вибори перервуть, якщо будуть безлад і насильство. Але у день виборів у Гонконгу ситуація залишалася спокійною. Навіть Керрі Лам змогла проголосувати, її не зустрічала перед виборчою дільницею жодна велика група розлючених демонстрантів.
Однозначна перемога продемократичних кандидатів
Важко уявити собі ще більш однозначні результати виборів до місцевих рад: демократичні кандидати здобули явну перемогу, тоді як прихильні уряду сили зазнали нищівної поразки. Ще ніколи явка не була такою високою. Це демонструє, наскільки важливим було це голосування для жителів Гонконгу.
Керівник китайської редакції DW Філіпп Білскі
Перед виборами багато спекулювали про те, наскільки великою ще є підтримка протестного руху серед населення. Особливо після того, як насильства з обох боків протистояння останніми тижнями ставало дедалі більше. Великі опитування на цю тему останнім часом не проводилися. Та результати місцевих виборів дають чітку відповідь на це запитання: підтримка протестного руху досі дуже велика. І ще більш однозначний факт: переважна більшість жителів Гонконгу надзвичайно незадоволена Керрі Лам та її роботою.
Що означають результати виборів для майбутнього Гонконгу? Комунальні ради відповідають лише за рішення на місцевому рівні, їхня політична вага надзвичайно низька. Так само й на вибори нового глави уряду в 2022 році ці вибори матимуть дуже незначний вплив. Адже у 1200-місному виборчому органі вже є більшість для обрання пропекінського кандидата.
Нова ескалація насильства?
Після настільки однозначного голосування жителів Гонконгу конче необхідно, власне, аби уряд пішов назустріч населенню за допомогою вагомих заходів. Але у те, що це справді станеться і Керрі Лам, приміром, виконає найважливішу вимогу демонстрантів - незалежне розслідування поліцейського насильства, мало хто вірить.
Та якщо уряд не робитиме нічого, це лише посилить переконання тих учасників протестного руху, які вважають, що мирні протести все одно ні до чого не призведуть. Тож цілком імовірно, що готовність до насильства найближчими днями знову посилиться. І що ми знову бачитимемо такі ж сповнені насильства кадри з Гонконгу, як і останніми тижнями.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вонаможе не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Париж
Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.
Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Гонконг
Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.
Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Сінгапур
Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.
Найдорожчі міста світу-2019
4 місце: Цюрих
Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.
Найдорожчі міста світу-2019
5 місце: Осака і Женева
Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.
Найдорожчі міста світу-2019
7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул
Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.
Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Тель-Авів
Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.
Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Лос-Анджелес
Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.
Найдорожчі міста світу-2019
133 місце: Каракас
Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють.