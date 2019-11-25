Коментар: Результати виборів у Гонконгу - чітке послання урядові

До останньої хвилини були сумніви, чи відбудуться вибори взагалі. Кілька разів глава уряду Гонконгу Керрі Лам попереджала, що вибори перервуть, якщо будуть безлад і насильство. Але у день виборів у Гонконгу ситуація залишалася спокійною. Навіть Керрі Лам змогла проголосувати, її не зустрічала перед виборчою дільницею жодна велика група розлючених демонстрантів.

Однозначна перемога продемократичних кандидатів

Важко уявити собі ще більш однозначні результати виборів до місцевих рад: демократичні кандидати здобули явну перемогу, тоді як прихильні уряду сили зазнали нищівної поразки. Ще ніколи явка не була такою високою. Це демонструє, наскільки важливим було це голосування для жителів Гонконгу.

Керівник китайської редакції DW Філіпп Білскі

Перед виборами багато спекулювали про те, наскільки великою ще є підтримка протестного руху серед населення. Особливо після того, як насильства з обох боків протистояння останніми тижнями ставало дедалі більше. Великі опитування на цю тему останнім часом не проводилися. Та результати місцевих виборів дають чітку відповідь на це запитання: підтримка протестного руху досі дуже велика. І ще більш однозначний факт: переважна більшість жителів Гонконгу надзвичайно незадоволена Керрі Лам та її роботою.

Що означають результати виборів для майбутнього Гонконгу? Комунальні ради відповідають лише за рішення на місцевому рівні, їхня політична вага надзвичайно низька. Так само й на вибори нового глави уряду в 2022 році ці вибори матимуть дуже незначний вплив. Адже у 1200-місному виборчому органі вже є більшість для обрання пропекінського кандидата.

Нова ескалація насильства?

Після настільки однозначного голосування жителів Гонконгу конче необхідно, власне, аби уряд пішов назустріч населенню за допомогою вагомих заходів. Але у те, що це справді станеться і Керрі Лам, приміром, виконає найважливішу вимогу демонстрантів - незалежне розслідування поліцейського насильства, мало хто вірить.

Та якщо уряд не робитиме нічого, це лише посилить переконання тих учасників протестного руху, які вважають, що мирні протести все одно ні до чого не призведуть. Тож цілком імовірно, що готовність до насильства найближчими днями знову посилиться. І що ми знову бачитимемо такі ж сповнені насильства кадри з Гонконгу, як і останніми тижнями.

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