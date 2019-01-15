Коментар: "Північний потік-2" і погана дипломатія

Дипломатія - це мистецтво говорити фразами, значення яких повністю зрозуміле лише посвяченим у справу. Коли говорять про "відкриту розмову", насправді мають на увазі звичайну "суперечку". Тут можна було б сказати, що замовчування, за своєю суттю, недемократичне, адже демократія означає, зрештою, що уряди мають звітувати перед тими, хто має право голосу. З іншого боку, роздмухування конфлікту за допомогою гучного озвучування різних позицій не може бути, з абсолютно практичної точки зору, ні в чиїх інтересах.

Мова, до якої треба звикнути

Як би хто на це не дивився, ми маємо констатувати, що вже протягом майже двох років класична дипломатія перестала діяти. Не лише американський президент, а і його представники за кордоном користуються мовою, до якої дуже не легко звикнути. Нещодавній приклад вербальної ескалації - висловлювання американського посла в Берліні Річарда Гренелла. Він погрожує санкціями підприємствам, які беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм

Цим газопроводом природний газ має транспортуватися з Росії прямо до Німеччини. Попри те, що різні погляди союзників на подібні проекти не повинні висловлюватися у такій формі, треба також критично подивитися на мотиви Вашингтона. Закид, що Європа, мовляв, робить себе занадто залежною від Росії, слушний. Але цьому американському урядові ця обставина була би досить байдужою, якби він не був бізнес-конкурентом країни-постачальника Росії. Таку порцію щирості можна собі дозволити, якщо вже ми переконані, що мусимо бути недипломатичними.

Проект дійсно в інтересах Європи?

Інше питання - чи відповідає "Північний потік-2" найкращим інтересам Німеччини та Європи. Проект ідеально вписується в російську стратегію завоювання колишніх радянських територій. Крім того, через вперту підтримку німецьким урядом проекту газогону виникає фатальне враження, що Німеччина та Росія вирішують спільні справи над головами маленьких держав Східної Європи. Своїми погрозами Гренелл нікому послуги не зробив. Він радше викличе зворотну реакцію у партнерів проекту. Хороший дипломат висловив би свою справедливу критику по-іншому.

Петер Штурм - політичний оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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