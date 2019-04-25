Коментар: Провокація Путіна

Якщо хтось досі хоче вірити в те, що з нинішнім російським державним керівництвом можливі конструктивні кроки до вирішення конфлікту в Україні, то з цього тижня він має ще більше нехтувати реальністю, ніж раніше. За три дні після президентських виборів в Україні російський президент Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що він не бажає послаблення напруженості між Москвою та Києвом. Адже по-іншому неможливо зрозуміти оприлюднений ним у середу указ, який полегшує шлях до російських паспортів для жителів так званих "народних республік" у Донецьку та Луганську.

Особливий тип анексії

Указ Путіна - це провокація. Адже він націлений на те, аби ще більш явно і довгостроково відмежувати від української держави й без того де-факто вже окуповані території cхідної України. Це особливий тип анексії: офіційно Кремль хоч досі й визнає приналежність територій до України, але людей, які там живуть, приєднують до Росії.

Райнгард Везер - оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Це чергове послаблення угоди для вирішення конфлікту, якої було досягнуто в лютому 2015 року за посередництва Німеччини та Франції у Мінську. Серйозних заходів для її реалізації Кремль і так ніколи не вживав. Але принаймні формальне збереження мінського компромісу є все одно важливим, адже він стоїть на заваді новій ескалації насильства. Крім того, він створює підвалини для мінімальної гуманітарної співпраці в зоні війни.

В Україні на указ Путіна дивляться як на псевдоправову підготовку відкритих, а не, як досі, закритих дій російської армії проти України. Адже Росія вже використовувала захист російських громадян як привід для вторгнення в сусідню країну: 2008-го року - в Грузії, це сталося після того, як у попередні роки російські паспорти масового роздавалися жителям Абхазії та Південної Осетії, які відкололися від Грузії. Навіть якщо припустити, що Кремль на даний момент не має таких планів, уже сам факт існування такої можливості підвищує напругу в зоні конфлікту.

Уже другий випад проти нового президента

Паспортний указ - не перший випад Москви проти майбутнього українського президента Володимира Зеленського. Ще незадовго до другого туру голосування, коли вже можна було з упевненістю передбачити його перемогу, Кремль заборонив експорт російської нафти та нафтопродуктів в Україну. Тепер країна мусить терміново знайти нові джерела для задоволення понад тридцяти відсотків власних потреб у цьому енергоносії. Можливо, в Кремлі сподіваються, що таким чином зможуть викликати хаос в Україні, коли недосвідчена нова людина обійме президентську посаду? Поведінка Москви, в будь-якому разі, не віщує нічого доброго для найближчого майбутнього. Тому сьогодні так важливо, щоб українці змогли впорядковано здійснити передачу влади, а Захід саме в цей критичний час посилив підтримку України.

Автор: Райнгард Везер - політичний оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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