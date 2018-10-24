 Коментар: Премія Сахарова Сенцову - чіткий сигнал на адресу Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.10.2018

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Європа

Коментар: Премія Сахарова Сенцову - чіткий сигнал на адресу Росії

Присудивши премію імені Сахарова Олегу Сенцову, Європейський парламент відзначив мужність українця у російській в'язниці. Але премія свідчить, що йдеться не лише про цю одну долю, вважає Бернд Йоганн.

Коментар: Премія Сахарова - чіткий сигнал на адресу Росії

Олег Сенцов отримає премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки", одну з найпрестижніших нагород, які вручаються в Європі. 2014 року Росія анексувала Крим, що суперечить міжнародному праву. Відтоді український режисер бореться за правду. Премія нагадує також про те, що з того часу крім Сенцова ще майже 70 українців з політичних причин зникли за стінами російських в'язниць.

Під час свого затримання чотири роки тому Олег Сенцов як режисер був мало відомий широкому загалу. Але процес проти нього та надмірне покарання - 20 років колонії суворого режиму - перетворили Сенцова на символ жертв політично мотивованої російської юстиції, котра може бути спрямована проти кожного, хто засуджує російську агресію проти України.

Однозначне засудження російської анексії Криму

Сенцова це не зупинило. Вочевидь, він виходить з того, що таких людей як він, з точки зору Кремля, взагалі бути не може, оскільки їх і не повинно бути. Тобто людей, котрі засуджують російську анексію Криму і таким чином відстоюють право на свободу думки.

Бернд Йоганн - керівник української редакції Deutsche Welle

Бернд Йоганн - керівник української редакції Deutsche Welle

І Сенцов має рацію, якщо подивитись на розвиток подій на українському півострові після анексії. Передусім кримські татари, але також багато інших жителів Криму, які й надалі відносять себе до України, більше майже не наважуються заявляти про це вголос.

Сенцов, однак, не хотів мовчати. Навіть у російській штрафній колонії за Північним полярним колом він і надалі критикував нехтування та порушення прав людини. Заради цього весною та влітку цього року він вдався до вкрай радикальної і сповненої відчаю акції: Олег Сенцов оголосив голодування у прагненні домогтися таким чином визволення всіх українських політичних в'язнів у Росії. На щастя через 145 днів він його припинив.

Між жорнами російсько-українського конфлікту

Але ще невідомо, чи зможе Сенцов колись повністю подолати наслідки, які така акція мала для його здоров'я. У будь якому разі його родина та друзі бояться за нього. Тривала відмова від харчування негативно вплинула на його організм, наголошується у звітах. Ніхто не знає, як у даний момент насправді почувається Сенцов. Російські офіційні структури мовчать. Навіть адвокат та члени його родини на мають доступу до інформації. Отже, залишається під питанням, чи зможе Сенцов прийняти премію імені Сахарова, яку в грудні вручатимуть у Страсбурзі. 

Тому рішення Європейського парламенту є потужним сигналом для Росії. У такий спосіб європейські депутати висунули чітку вимогу стосовно звільнення Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Досі Росія не продемонструвала жодної готовності піти назустріч у цьому питанні. Хоча тут можна було б використати такий інструмент як помилування з боку російського президента, або провести з Україною обмін полоненими.

Адже не тільки в Росії, але й в Україні є люди, яку утримуються за ґратами за не зовсім зрозумілих обставин. Очевидно вони опинилися між жорнами російсько-українського конфлікту. Обидві сторони цілком могли б більш рішуче шукати шляхи гуманного розв'язання проблеми. Також у цьому сенсі доля Олега Сенцова набула символічного характеру.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

  • зал засідань Європарламенту

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Номінація та резолюція Європарламенту

    Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.

  • Журі Венеціанського фестивалю

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Журі Венеціанського фестивалю

    У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.

  • мер Парижа Анн Ідальго

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Акти підтримки від мера Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезір

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Заклик ОБСЄ до Лаврова

    У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.

  • Стівен Кінг

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018

    Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.

  • Джонні Депп та Олег Сенцов

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Проект за участю Джонні Деппа

    Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".

  • Світлана Алексієвич

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    "Олегу, живи!"

    Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".

  • Жан-Люк Годар

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Французькі діячі мистецтва

    У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.

  • Джонатан Літтель

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Эстафетне голодування в Парижі

    У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.

  • Арт Шпігельман

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Лауреати Пулітцера і Букера

    Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).

  • Андрій Звягінцев

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна

    У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.


DW.COM

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Докладно

Коментар: Премія Сахарова - чіткий сигнал на адресу Росії

Премія Сахарова Сенцову - чіткий сигнал на адресу Росії

Присудивши премію імені Сахарова Сенцову, Європарламент відзначив мужність українця у російській в'язниці. 

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