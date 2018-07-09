 Коментар: Порятунок таїландських дітей. Глибока туга за однозначністю | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Коментар: Порятунок таїландських дітей. Глибока туга за однозначністю

За операцією з порятунку з печери таїландських хлопців, схоже, стежить увесь світ. Це проливає чимало світла на особливості нашого часу, який загрожує загрузнути в цинізмі, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.

За порятунком таїландських дітей увесь світ спостерігає майже в реальному часі

За порятунком таїландських дітей увесь світ спостерігає майже в реальному часі

Що такого особливого в цих 12 хлопцях та їхньому тренері, що за операцією з їхнього порятунку з екранів своїх смартфонів та телевізорів стежить увесь світ? Що люди демонструють солідарність з батьками та рятувальниками в боротьбі з неспинним часом та новими зливами? Як краще - ризикнути і почати рятувальну операцію чи дочекатися, поки стане сухо? Але чи можна прожити в печері так довго? Навіть якщо їх забезпечують провіантом ззовні.

Звісно, це кадри, які зворушують. Фото і відео, які рятувальники передають назовні, створюють у нас відчуття, ніби ми спостерігаємо за всім зблизька. Чиє ж серце залишиться байдужим після листів, які хлопці пишуть з печери своїм батькам та в яких кажуть, що люблять їх, і розповідають про те, що хотіли б зробити першим, коли знову опиняться на волі? Приміром, один з юних футболістів, які разом зі своїм тренером уже майже два тижні не можуть вибратися з частково затопленої печери, мріє про добряче барбекю. І записує це на клаптику паперу.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Те, що зворушує в цій історії, - це невинність. Але не лише вона.

Катастрофа в режимі реального часу

Адже невинними є й ті хлопці та дівчата, які ховаються в руїнах розбомблених будинків. Не винуваті в своїй долі й ті маленькі сирійські біженці, які потонули в Середземному морі, бо їхні батьки були в пошуках кращого життя. Та й діти, з яких банди вбивців роблять безжальних солдатів, у цьому теж не винні.

Дехто каже, що за цією надмірною увагою ховається чимало вуаєризму, адже завдяки сучасній техніці та натовпам репортерів з усього світу спостерігати за цією боротьбою за виживання можна фактично в режимі реального часу. Безперечно, таке стеження за перебігом катастрофи задовольняє й примітивні інстинкти.

DW.COM

Рятувальники пробурили понад 100 свердловин у гірській породі, аби дістатися до школярів, заблокованих у печері на півночі Таїланду. (07.07.2018)

Рятувальники виявили тіла вже 33 загиблих внаслідок аварії судна в Таїланді. Вони продовжують пошуки зниклих безвісти. (06.07.2018)

Але цього недостатньо для пояснення ситуації.

Натомість пояснити її може інший простий факт: у цій боротьбі можуть бути лише переможці. У цій ситуації немає місця для цинізму. Немає місця для думок на кшталт "Але ж ми не можемо прийняти всіх". Ніхто не скаже, що батьки цих хлопців, мовляв, насправді "економічні біженці", а тому в якійсь мірі самі винуваті в біді, яка може спіткати їхніх дітей під час втечі Середземним морем.

У випадку цих 12 хлопців, цієї замурованої футбольної команди, є лише один ворог - вода.

З тим, що ситуація однозначна, може погодитися весь світ. Це однозначність, яка не залишає місця цинізму, що ховається у питанні: хто ж зрештою має право на краще життя?

Мені хотілося б, аби ці тривожні години надії, симпатії, співчуття відкрили нам очі на щось більше, ніж просто подію, про яку пишуть ЗМІ. І аби після, сподіваюся, щасливого завершення історії, залишилося більше, ніж просто добре відчуття. А натомість розуміння того, що зрештою завжди йдеться про конкретну, окрему людину, яка не сама обрала собі долю.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:14
Now live
01:14 хв

Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)  

Також за темою

Italien Flüchtlinge Boot Katastrophe 700 Tote Menschen

Смерть на воді. Як загибель сотень біженців стала попередженням Європи 13.12.2016

У квітні 2015 року сотні біженців загинули в Середземному морі. Вони були зачиненими в трюмі судна, яке зазнало аварії та затонуло. Італія підняла з дна рештки човна й тіла. Тепер суд виніс вирок контрабандистам людей.

Докладно

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (Getty Images/AFP/S. Filippov)

Ймовірний транзит влади у Казахстані

DW проаналізувала, що слід знати про те, як президент Казахстану Назарбаєв готується до передачі влади. 

Після переведення годинників чимало працівників відчувають себе розбитими

Європа голосує проти переходу на літній і зимовий час

ЄС голосує онлайн, щоб визначити, на який час раз і назавжди перейде Євросоюз: зимовий чи літній. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  