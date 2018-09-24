Коментар: Порятунок коаліції за мить до катастрофи

Що саме мається на увазі, коли політики говорять про "рішення, які дозволяють зберегти обличчя"? Можливо, на даний час це може бути лише свідченням того, наскільки правлячі еліти віддалилися від уявлень про те, що можна робити, а що - ні? Будемо виходити з того, що "рішення, яке дозволяє зберегти обличчя" - це щось, що після тривалої суперечки дозволяє зробити так, щоб ніхто не виглядав переможеним. Чи можемо ми так говорити про нинішню ситуацію?

Ганса-Ґеорґа Маасена "занесло"

Що ж ми дізналися? Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen), очільник Федерального відомства з охорони конституції, має залишити посаду. Власне, це було зрозуміло відразу, адже він відкрито заперечив канцлерці в газетному інтерв'ю, говорячи про ксенофобський інцидент у Хемніці. Таким чином він небачено перевищив свої повноваження, що обурило, насамперед, соціал-демократів.

Однак, зрештою, його таки не підвищать до статусу держсекретаря у міністерстві внутрішніх справ,як передбачали попередні погодження. Адже - на здивування лідерів партій правлячої коаліції - це обурило всіх навколо: і представників СДПН, і політиків з ХДС, і, звісно, пересічних виборців. Оскільки на новій посаді Маасен заробляв би значно більше, ніж на попередній.

Оглядач DW Єнас Турау

Зберегти обличчя: грошей не більше, посади держсекретаря не буде

Тепер все інакше, правляча коаліція виправилася: Маасен хоч і перебирається в міністерство "спеціальним радником" свого друга, міністра внутрішніх справ Горста Зеегофера, однак більше грошей, ніж до переведення, він не отримуватиме. Це і є те, що називають "зберегти обличчя". Зеегофер трішки правий, СДПН також, канцлерка зітхає з полегшенням.

Знову і знову про те саме: про біженців

Власне, в основі цієї абсурдної суперечки лежить латентний конфлікт всередині уряду, що стосується політики щодо біженців. Розв'язання цього конфлікту не видно. Консервативні сили у коаліції, перш за все ХСС із Горстом Зеегофером, вважають відносно "м'яку" політику щодо біженців від канцлерки Анґели Меркель помилковою. Ця політика давно не така вже й м'яка, але ж ідеться уже про те, щоб виглядати переможцем у суперечці. Адже за межами урядової коаліції - десь там, у народі, - сіє сум'яття правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка більш жорстко висловлює критику на адресу канцлерки, що приносить партії один успіх за іншим. Зеегофер прагне тут не відставати.

Уряд на високих обертах, заблокований питанням біженців

Коаліція ледь не розвалилася через питання, куди прилаштувати керівника одного з відомств. Цей уряд так і перебивається від кризи до кризи, видимість його існування - не далі витягнутої руки. Цей уряд розривають протиріччя, нерви натягнуті до межі. Водночас він працює на повних обертах. Покращує ситуацію у дитячих садках, запроваджує нову модель виплат на підтримку будівництва житла для молодих сімей. Нарешті урядовці побачили, що у країні дефіцит житла, яке було би по кишені пересічним громадянам. Уряд, хоча і не достатньою мірою, фінансує нові робочі місця у сфері догляду за старими людьми, де хронічно бракує персоналу.

Але що з того, якщо у будь-який момент через питання політики щодо біженців, питання міграції і зростання правого популізму у суспільстві може статися розкол. А після кожної кризи, з якої так-сяк виборсується уряд, у суспільстві залишається неприємний осад. І народ відвертається з огидою. Гірше вже нікуди.