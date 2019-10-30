Коментар: Передвиборна кампанія старців у США

76, 70 та 78 років - такий вік відповідно Джо Байдена, Елізабет Уоррен та Берні Сандерса, трьох демократів, які мають найбільші шанси стати кандидатом чи кандидаткою в президенти США від своєї партії на виборах 2020 року. Байден святкує 20 листопада свій 77-й день народження. Звісно, є й молодші конкуренти трійці - демократи мають достатньо членів у своїй партії. Приміром, Піт Бутіджедж, мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана, якому лише 37 років. Чи каліфорнійська сенаторка Камала Херріс, яку у віці 55 років хоч і не зарахуєш до молодого покоління, але вона, тим не менш, на 15 років молодша за Уоррен.

Але факт залишається фактом: усі троє політиків, які очолюють рейтинги потенційних опонентів Дональда Трампа, давно вже переступили через поріг пенсійного віку. Чи може один із цих пенсіонерів викликати достатньо захоплення, привести до урн достатньо виборців, аби допомогти демократам здобути перемогу на виборах президента 2020 року?

Оглядачка DW Карла Бляйкер

Це питання має вирішальне значення для Демократичної партії. Під час проміжних виборів до Конгресу минулого року явка виборців віком від 18 до 29 років зросла вдвічі - до 36 відсотків. Понад дві третини цих молодих виборців віддали свої голоси за кандидатів від Демократичної партії.

Демократи хочуть підхопити хвилю проміжних виборів до Конгресу і дотягнути її до президентських перегонів. Але є сумніви, чи зможе старий, білий кандидат (чи стара, біла кандидатка) достатньо вірогідно подати себе як противагу Дональду Трампу, аби масово залучити виборців демократів до участі у голосуванні.

Самої молоді недостатньо - але вона може допомогти

Звісно, вік - не єдиний фактор, який відіграє роль під час вибору. Але відчуття нової сторінки, свіжого подиху, який несе в кампанію молодий кандидат, може суттєво вплинути на рішення, які люди приймають біля урни для голосування. Востаннє це продемонстрував випадок Барака Обами. Під час своїх перших виборів 2008 року тоді 47-річний політик викликав хвилю захоплення. 66 відсотків виборців віком до 30 років віддали за нього свій голос.

Гілларі Клінтон 2016 року не вдалося викликати подібний ентузіазм. Надто багато людей бачили в ній, колишній першій леді та багаторічній сенаторці, частину політичної еліти. А не когось, хто може по-справжньому струснути Вашингтон. Нове тріо "тих, кому за 70", від демократів може спіткати така сама доля.

Питання здоров'я

Але навіть якщо залишити питання захоплення виборців за дужками, стан здоров'я старих кандидатів у президенти також відіграє роль. Чи є людина у свої 70 з гаком іще достатньо здоровою для однієї з найбільш стресових робіт світу? Навіть Елізабет Уоррен, наймолодшій з трьох старців-демократів, буде наприкінці її потенційної першої каденції 75 років. Не кажучи вже про те, що буде, якщо її переоберуть. Звісно, людина є настільки старою, наскільки почувається. Але для людей, чий вік наближається до 80, фізичні та душевні хвороби не є рідкістю.

Під час теледебатів демократів цього року Джон Байден кілька разів залишав по собі враження дещо роззявкуватого чоловіка, який плутався у словах та закінчував речення настільки беззмістовно, що виникало враження, ніби він забув, із чого почав. Берні Сандерс переніс у жовтні інфаркт. Елізабет Уоррен, яка любить енергійно забігати на сцену під час передвиборних заходів, схоже, намагається наголосити на тому, що ще здорова і сповнена сил.

Колишній президент-демократ Джиммі Картер запропонував запровадити обмеження за віком для кандидатів у президенти. "У віці 80 років я би вже не зміг виконувати обов'язки, які мав як президент", - сказав він у вересні. Якщо їх оберуть, то і Байден, і Сандерс перентуть вікову позначку у 80 років перебуваючи в Білому домі. Картеру на початку президентської каденції 1977 року було 52.

52 роки - це теж не зовсім молодий вік, але все ж таки суттєво молодший за вік трьох топ-кандидатів від Демократичної партії, а також чинного президента Дональда Трампа, якому 73. Сумно бачити, що після провалу Гілларі Клінтон жоден молодший кандидат не спромігся заручитися широкою підтримкою Демократичної партії та її виборців. Зараз все виглядає на те, що вибори в листопаді 2020 року будуть змаганням пенсіонерів.

Дивитись відео 01:52 Поділитись Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3QGyq Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

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