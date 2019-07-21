Коментар: Нові партії та обличчя в Україні

Більше ніде у Європі політичні зміни не відбувалися так швидко та енергійно та водночас демократичним шляхом. У цій країні внаслідок виборів відбулося прощання зі старими непопулярними елітами, яке принесло не лише зміну поколінь, але й мало наслідки для партійного ландшафту.

Рушійною силою цього процесу є український народ. Він більше не довіряє старим політичним угрупованням. Саме тому майже половина виборців на цих парламентських перегонах віддала свій голос новим партіям і таким чином - перезавантаженню. Старі сили і партії було покарано.

Підтвердження підтримки для новачка Зеленського

Поки усі голоси, віддані під час виборів до Верховної Ради, буде підраховано, має минути ще трохи часу. А через те, що український парламент обирається не лише за партійними списками, а й у мажоритарних округах, це додасть ще трохи часу, поки стане зрозумілим майбутній розклад сил. Але вже зараз ясно - новостворена партія "Слуга народу" президента Володимира Зеленського безперечно виграла вибори. Хоч вона і не досягла бажаної абсолютної більшості, своїх конкурентів їй вдалося залишити далеко позаду. Тепер політична сила справедливо заявляє своє право на створення уряду. Щоправда, для цього доведеться піти на коаліцію.

Бернд Йоганн, керівник української редакції Deutsche Welle

Колишній комік та телезірка Зеленський, як і очікувалося, розвинув той успіх, якого йому вдалося досягти на президентських виборах. Його перемога у квітні катапультувала його на вершину української політики. Низька явка на парламентських виборах лише трохи кидає тінь на результат. Причиною тому стало дострокове проведення виборів, які відбулися через це посеред літніх відпусток.

Українці роблять ставку на нові обличчя

Майже всі кандидати у списку "Слуги народу", які тепер потрапили у парламент, є невідомими людьми. Це їхнє слабке місце, адже їм бракує політичного досвіду. Але виборці саме у цьому вбачають перевагу - нові люди мають стати для парламенту ковтком свіжого повітря. У демократіях це називається перезавантаженням.

Вартим уваги є й те, що разом зі "Слугою народу" Зеленського ще одна партія з незначним запасом зуміла подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Це "Голос" популярного українського рокмузиканта Святослава Вакарчука. Ця партя також була лише нещодавно створена.

Старі політики програли

Представники старої політичної генерації України програли на цих виборах. Це стосується й проросійської "Опозиційної платформи - За життя" олігарха Віктора Медведчука, який незадовго до виборів демонстративно відвідував очільника Кремля Володимира Путіна. Медведчук тісно пов'язаний із Путіним. Втім його партія, що отримала лише трохи більше десяти відсотків, стане другою за розміром у парламенті. Від колишньої міці проросійських сил часів, що передували війні на Донбасі, залишилося небагато. Цей слабкий результат демонструє, як сильно агресивна політика Путіна щодо України послабила проросійський табір у цій країні.

Переможеною є і Юлія Тимошенко із її партією "Батьківщина" та партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Передусім, для Порошенка поразка є гіркою. За його партію проголосував навіть не кожний десятий виборець. Цього слабкого результату не вистачить, аби виконувати роль сильної опозиції, на яку претендував колишній президент. Радикальні сили взагалі не відігравали на цих виборах жодної ролі. Всупереч російській пропаганді, і на цих парламентських перегонах, як і у 2014 році, праворадикальні та "фашистські" групи не мали успіху.

Випробувальний термін для Зеленського

Для президента Зеленського зараз розпочався вже справжній випробувальний термін. Передусім він має продемонструвати перші політичні успіхи у взаємодії із парламентом. Це стосується пошуку шляхів вирішення конфлікту з Росією та сепаратистами на Донбасі, але також і рішучих кроків у боротьбі проти корупції та кумівства найзаможніших українських олігархів. Цього очікують не лише виборці, але й партнери України у Європі.

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