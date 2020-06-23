Коментар: Новий спалах коронавірусу в Німеччині - коли палій стає пожежником

Так далеко це не мало зайти: в округах Гютерсло та Варендорф у землі Північний Рейн-Вестфалія знову запроваджений локдаун! Зачинені не тільки дитсадки і школи, а й усі ресторани, музеї, фітнесстудії та кінотеатри. Зустрічатись на вулиці можуть тільки двоє осіб з різних домогосподарств. Суспільне життя у цілому регіоні знову завмерло.

Ба більше: людей із Гютерсло до інших регіонів Німеччини більше ласкаво не просять. У землях Баварія та Мекленбург-Передня Померанія їх попросили покинути місця відпочинку. І не дивно: понад 1500 інфікованих коронавірусом у відносно невеликому населеному пункті лякають. Не рятує навіть той факт, що переважна більшість заражених є співробітниками одного підприємства - бійні Tönnies.

Міодраг Шоріч, шефкореспондент DW

Млявий прем'єр

Мають рацію ті, хто вважає, що хвороба COVID-19 уже давно перекинулась на сусідів співробітників бійні. У якому обсязі - покажуть тести. Для того, щоб коронавірус не поширювався ще далі, глава уряду землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) задіяв аварійне гальмо та запровадив локдаун. Утім, занадто пізно. І доволі мляво, як сказали в Баварії, адже люди могли вільно залишати Гютерсло.

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Прем'єр землі Лашет мав діяти набагато раніше. Очевидно, він зважав на економічні інтереси регіону Гютерсло. І занадто поступився своїй дружній до бізнесу партнерці по коаліції - Вільній демократичній партії. А ліберали під час кризи, здається, більше переймались тим, як її перенесуть підприємства, ніж пересічні громадяни.

Армін Лашет не використав коронакризу, аби позиціонувати себе як сильного політичного лідера. Навпаки: він зволікає, збивається, звинувачує співробітників бійні з Болгарії та Румунії у тому, що коронавірус завезли вони - не маючи жодних цьому підтверджень. І це свідчить про те, наскільки відірваним від реальності є глава земельного уряду. Здається, він не знає, наскільки погано оплачується робота працівників бійні Tönnies. Бо грошей на те, щоб на вихідні злітати додому, там заразитись і з вірусом повернутися до Німеччини, у них немає.

В одному з помешкань, де живуть працівники бійні Tönnies

Рабська праця

Скоріш навпаки, люди зі Східної та Південно-Східної Європи приїздили здоровими до Німеччини і за мізерні гроші працювали тут, як раби, як правильно сказав один католицький пастор. А ще їх селили в тісні помешкання, які часом тхнули від плісняви, що викликає захворювання, хочеш ти того чи ні.

Румунська робітниця, яка уже багато років працює на бійні, навесні втратила на виробництві око - і Tönnies, пославшись на карантинну заборону на в'їзд додаткової робочої сили, ... просто збільшив швидкість конвеєра.

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Саме ці речі мали турбувати владу. Але замість того, щоб вимагати покращення умов праці іноземних працівників, влада - і частина місцевого населення - робить їх відповідальними за спалах коронавірусу.

Соромно.

Так нині виглядає життя в Гютерсло

Умови праці у м'ясопереробній промисловості Німеччини

Адже не є і ніколи не було таємницею, як працює німецька м'ясопереробна промисловість. Десятки доповідей профспілок та громадських ініціатив, які накопичуються роками, кажуть самі за себе. У минулому лише одиниці оголошували боротьбу великій промисловості та пов'язаній із нею політиці. І вони можуть тільки подякувати пандемії та тому, що в Гютерсло є загроза поширення коронавірусу на місцевих жителів: адже щонайпізніше зараз вже ніхто не відведе очей. Суспільний тиск і страхи виборців вимагатимуть від політиків дій.

Тож ця криза м'ясної промисловості може завершитись по-іншому, ніж усі попередні. Навіть очільник бійні визнав, що так, як було в минулому, далі бути не може. Але те, що саме він та його менеджмент, які, власне, і мають нести відповідальність за кризу, зараз прикидаються новаторами, щоб утриматись при владі, - уже саме по собі скандал.

Палій діє як пожежник, а експлуататор - як дружній менеджер. Скільки грошей взагалі потрібно, щоб дати замовкнути власній совісті?

Не допустіть цього, пане прем'єре. Дійте, і, будь ласка, дійте швидко.

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