 Коментар: Нове авторське право в ЄС - хотіли як краще... | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.03.2019

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Європа

Коментар: Нове авторське право в ЄС - хотіли як краще...

Великі інтернет-концерти муситимуть у дотримуватися авторського права ЄС. Це виглядає як успіх, однак ціна його висока. Адже політики втратили контакт до важливої частини суспільства, вважає Фабіан фон дер Марк.

Німеччиною прокотилася хвиля масових протестів проти нового авторського права ЄС

Німеччиною прокотилася хвиля масових протестів проти нового авторського права ЄС

Ніхто не може піддавати сумніву той факт, що в нинішній ситуації нові правила потрібні: в Європі закриваються газетні редакції, фотографи стають банкрутами, митці скочуються в бідність. Водночас Facebook та Google розміщують на своїх сторінках цікаві новини, веселі фотографії та безкоштовну музику, за які вони не платять, але які приносять їм мільярдні прибутки.

Креативні європейці надають паливо, аби американська комерційна машина могла працювати на повну. Журналісти та гітаристи відмовляються від своєї інтелектуальної власності, аби Google та Facebook могли збільшувати свої прибутки від реклами, накопичувати кліки та особисті дані користувачів. При цьому американські концерни не платять митцям і не сплачують податки в Європі, тоді як творчі люди біднішають. Як же так може бути?

На вулиці виходили не захисники європейських митців

Здавалося б, за допомогою цього пояснення на вулицю можна було б вивести сотні тисяч людей - на підтримку нових правил, аби Google платив, якщо подає європейський продукт у супроводі реклами, заробляючи на цьому гроші. Та проблема в тому, що на вулицях Європи були лише критики нового авторського права, а не борці за європейську творчість. Як це могло статися?

Оглядач DW Фабіан фон дер Марк

Оглядач DW Фабіан фон дер Марк

Це могло статися тому що правила націлені не лише на американських гігантів - вони вселяють страх і меншим платформам з Європи. Це могло статися тому, що небезпечний контроль контенту (upload filter) фактично стає обов'язковим для використання в інтернеті. І це могло статися, оскільки дискусія велася не з користувачами, яких це зрештою зачепить, а зверхньо про них.

Серед цих користувачів, безумовно, чимало погано поінформованих дармоїдів, які вважають своїм саме собою зрозумілим правом висмоктувати з мережі будь-який контент задарма. Але серед них також багато чудових знавців інтернету з багатьма експертними знаннями та виправданими застереженням, з ідеями того, як би ще могло виглядати нове авторське право. Але замість того, аби поговорити з ними, європолітики вирішили обізвати їх купленими роботами (ботами).

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Влада місяцями давала страхам ширитися інтернетом

Прихильники нових правил не зуміли переконати критиків у своєму баченні. Вони дозволили страхам та побоюванням  ширитися в інтернеті - страхам, які завдяки впливовим лобістам були тільки посилені. В інтересах великих концернів попрацювали й популярні зірки Youtube. Маючи шалене охоплення аудиторії, саме вони були лідерами думок на шкільних подвір'ях - і залишаються ними досі.

Мережева спільнота перед голосуванням була розлючена не на жарт, і менш розлюченою вона не ставатиме, адже нове авторське право тепер прийняте. Правлячим у Німеччині партіям останніми тижнями на вулицях погрожували більше не голосувати за них (#NieMehrCDU). Політики повинні тепер піти на діалог зі своїми критиками, аби переконати їх у правильності своєї позиції. При цьому робити вони це мають із більшим завзяттям, більшою емпатією, більшою компетентністю, ніж раніше. В іншому разі прірва між ними та поколінням Youtube буде неосяжною.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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