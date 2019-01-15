 Коментар: Не факт, що без Дональда справи пішли б краще | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.01.2019

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Європа

Коментар: Не факт, що без Дональда справи пішли б краще

За два роки свого президентства Дональд Трамп багато чому навчив ЄС. Збитки, завдані американським президентом, надолужити буде нелегко. Але багато в чому він прислужився інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн.

Карикатура на президента США Дональда Трампа

Дональд Трамп обійняв посаду президента США два роки тому

Як, минуло лише два роки? Невже життя було і до Дональда Трампа? У Брюсселі - столиці Європейського Союзу та НАТО - усе, навіть попри географічну відстань, так щільно обертається довкола американського президента, що він уже вкарбувався у колективну свідомість Європи. Незабутніми стали його виступи в НАТО, де різноманітні гнівні тиради президента США викликали величезний ажіотаж та багатьом зіпсували настрій. Погроза накласти мита на європейські автомобілі та анонсування виходу США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) також спричинили те, що про звичний стан справ у Брюсселі довелося забути.

Тож, з європейської точки зору, американський президент - суцільна біда? Більшість саме так це і бачить, однак це не зовсім відповідає дійсності. У багатьох сенсах Трамп навіть допоміг Європі. Очевидним є те, що Трамп абсолютно ненавмисно сприяв консолідованості ЄС. Його тиск ззовні у багатьох сферах зміцнив внутрішньоєвропейську солідарність та прогрес. Наприклад, постійна структурна співпраця у сфері зовнішньої політики та оборони (PESCO) в цій формі без Трампа не з'явилася б на світ. З часу його обрання на посаду президента США популярність Європейського Союзу лише зростає - принаймні на материковій частині континенту. Так, дехто у Брюсселі навіть пошепки каже, що Трамп - це найкраще, що могло статися із ЄС.

Оглядач DW у Брюсселі Макс Гофманн

Оглядач DW у Брюсселі Макс Гофманн

Як вибити зброю із рук

Звичайно, чинний американський президент є й загрозою Європі. І не лише через очевидні теми: послаблення Паризької кліматичної угоди, вихід із атомної угоди з Іраном, дестабілізація глобальних торговельних відносин. Ні, йдеться про його прихильників усередині ЄС - серед населення та політиків. Вони захоплюються президентом США не обов'язково через його істерики, зарозумілість та наклепи. Набагато більше їм до смаку політична некоректність, той факт, що він називає речі, які зазвичай замітали під килим, своїми іменами. Потрібні приклади?

- Закид у тому, що європейці не виділяли обіцяного фінансування на оборонні потреби у рамках НАТО: очевидно відповідає дійсності.

- Звинувачення в тому, що американці у митних питаннях дискриміновані у порівнянні з ЄС та Китаєм: у багатьох відношеннях відповідає дійсності.

- Твердження, що Росія порушує умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: відповідає дійсності.

- Твердження, що деякі міжнародні інституції, як-то Світова організація торгівлі, є застарілими та неефективними: в останні роки відповідає дійсності.

Щодо стилю президента, то очевидно, що б'є він нижче поясу. Але цього недостатньо для нівелювання його Twitter-тирад. Адже манера подачі багатьом байдужа, особливо в наші часи. А от ЄС мусить вибити йому зброю із рук. Частково він уже це робить - збільшенням витрат на оборону та координацією зовнішньої й оборонної політики. ЄС також починає серйозно сприймати турботи багатьох людей, яких він спочатку штовхав у обійми популістів, таких як Трамп. Це стосується занепокоєння питаннями дигіталізації та власної ідентичності у глобалізованому й дедалі складнішому світі, реальність якого все більшою мірою визначається цифровими гігантами з Китаю або США. Успіхи Маттео Сальвіні в Італії або Віктора Орбана в Угорщині слугують прикметним доказом того, що ЄС досі не зміг розв'язати ці проблеми.

ЄС довелося швидко вчитися

То які ж уроки можна винести із двох років президентства Дональда Трампа? ЄС намагається використати динаміку, яку привніс американський президент у низку питань міжнародної та торговельної політики, застосувати із користю для себе і нарешті сконструювати такий Євросоюз, який не обмежується лише економічним впливом. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав це "потенціалом у міжнародній політиці". Він також є одним із небагатьох європейських політиків, який, схоже, знайшов успішну стратегію поводження із Трампом. 

У питанні торговельної політики Юнкер запропонував прості й чіткі компроміси у стилі "давати і брати" - стилі, очевидно, зрозумілому "комерсантові" Трампу. Що ж стосується поля бою з популістами "трампівської школи", які використовували прогалини у міжнародній політиці для налагодження ефективної взаємодії із президентом США, то й тут ЄС за останні два роки багато чого навчився. Хоча ні ЄС, ні решта ліберального світу досі не знайшли "золотої середини", що запобігала б збиткам, яких Дональд Трамп завдає трансатлантичній співпраці. Так, навіть цього не бажаючи, він сприяє тому, що ЄС нарешті шукає самостійності. Але з огляду на цілі гори побитої у посудній крамниці порцеляни, з європейської точки зору було б кращим, якби ЄС дорослішав без обрання Дональда Трампа президентом.

  • Дональд Трамп в оточенні родини

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина. Імперія

    В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.

  • Дональд Трамп, фото 1984 року

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Власник казино

    Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.

  • Фредерік Трамп

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Батько-мільйонер: Фредерік-молодший

    Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.

  • Trump Tower у Нью-Йорку

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Бренд вартістю в мільярди

    Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.

  • Трамп отримав ступінь бакалавра в Уортонській школі бізнесу в Філадельфії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Дуже хороший, дуже розумний"

    Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.

  • Трам - випускник Нью-Йоркської військової академії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Кептен Трамп

    Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.

  • Трамп уник війни у В'єтнамі (на фото)

    Трамп: популіст, магнат, президент

    П'яткова шпора замість В'єтнаму

    При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.

  • Івана та Дональд Трампи

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Перша дружина: Івана

    У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".

  • Марла та Дональд Трампи із дочкою Тіффані

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина номер два

    У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.

  • Трамп у товаристві моделей

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дівчата, дівчата і ще раз дівчата

    На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".

  • Бестселер Трампа Мистецтво укладати угоди

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Мистецтво укладати угоди"

    Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.

  • Трамп на рингу для реслінгу, 2007 рік

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дональд виходить на ринг

    Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"

  • Дональд Трамп пішов у політику

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Трамп у політиці

    Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.

  • Дональд Трамп - президент США

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Посада гідності

    Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.

    Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик


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Карикатура на президента США Дональда Трампа

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Багато в чому збитки, завдані президентством Трампа, прислужилися інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн. 

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