Коментар: Ненависть у серці Німеччини

Отже, тепер Ганау. Втретє за останні декілька місяців ненависть і божевілля у Німеччині вилізли на поверхню. Після того як у червні минулого року на подвір’ї власного будинку був вбитий політик Вальтер Любке (Walter Lübcke) - лише за те, що допомагав облаштуватися у Німеччині біженцям - у жовтні того ж року в Галле лише міцні двері синагоги врятували її відвідувачів від кривавої бійні, яку хотів влаштувати озброєний правий радикал. Тепер у Ганау біля Франкфурта-на-Майні вбито десятьох людей. Вбивця перед злочином поширив відео, сповнене расизму і теорій змови. Потім він вбив відвідувачів двох кальян-барів, і зрештою свою власну матір.

Родючий ґрунт для вбивць всередині суспільства

Цих злочинців об’єднує між собою ненависть до всього, що не вписується в їхнє націоналістичне визначення Німеччини. Байдуже, чи були вони перед вбивствами пов'язані між собою чи іншими праворадикальними групами: Німеччина має усвідомити, що ця ескалація насильства проникла в саме серце нашого суспільства. Політикам і представникам громадянського суспільства доведеться взяти до відома, що поживним ґрунтом для цих вбивць є расистські, ненависницькі до жінок і праворадикальні ідеології, які у багатьох колах знову стали цілком нормальним явищем.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Ці вбивства - не окремі злочини, які можна розглядати кожен сам по собі. Байдуже проти кого спрямоване це людиноненависницьке насильство - проти євреїв, проти мусульман чи проти політиків з відкритим світоглядом: воно є проявом того, що може рясно визрівати у суспільному кліматі Німеччини. Воно також має слугувати дзвоном на сполох, який змусить нас пересвідчитися, чи є ще у держави відповідний інструментарій, аби виконувати своє суверенне завдання - гарантувати безпеку всіх громадянок і громадян. Причому саме так, як це приписує нам Основний закон - незалежно від походження, релігії чи статі.

Ненависть та божевілля у мережі несуть смерть

Яких заходів має бути вжито, аби перекрити притік кисню, який підживлює бульбашку ненависті та божевілля у мережі? Адже це не віртуальний мікрокосмос бідолашних душ, які збилися з праведного шляху, в якому вони можуть під захистом свободи слова робити що їм заманеться. Ганау - це чергове підтвердження того, що це розпалювання суспільної ворожнечі не залишається без наслідків. А несе смерть.

Політики мають реагувати чітко, швидко і однозначно. І не лише на словах. Інакше ситуація рано чи пізно вийде з-під контролю і ми ризикуватимемо втратити те, що визначає нашу правову державу з її правами і свободами для кожного. Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) знайшла доречні слова: це правда, що "расизм - це отрута". Однак сам лише діагноз тут не зарадить. Відповіддю має бути оголошена боротьба проти всіх людиноненависницьких ідеологій! І проти їхнього поширення у мережі. Цю відповідальність не можна перекласти лише на Facebook, Twitter чи інші великі концерни.