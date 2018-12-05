 Коментар: Меркель залишається канцлеркою | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.12.2018

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Європа

Коментар: Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер перемогла на виборах голови партії ХДС із мінімальним відривом. Тепер же протеже Меркель мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Зазвичай світова спільнота не дуже цікавиться тим, хто очолює німецькі партії. Але тільки не у випадку цих виборів. Провідні газети як-от The New York Times, повідомляли останніми днями про з'їзд Християнсько-демократичного союзу (ХДС) більше, ніж про похорон президента Джорджа Буша-старшого. Міжнародні телевізійні мовники теж повідомляли про те, хто очолить ХДС, у режимі термінових новин. А причина цієї уваги - Анґела Меркель.

Для багатьох людей в всьому світі німецька канцлерка є найважливішою політикинею. У світі, де здіймають бучу такі мачо як Путін, Трамп і Ердоган, багатьма вона сприймається як голос виваженості, як останній бастіон збалансованості у добу розколів та націоналізму, що посилюється небезпечними темпами.

Інес Поль

Шеф-редакторка DW Інес Поль

У себе на бітьківщині блиск Меркель трохи пригас. На виборах до земельних парламентів одна невдача змінювалась іншою, а голоси критиків у власній партії залунали вже так гучно, що Анґелі Меркель не залишалося нічого іншого, як відкрити вакансію посади голови партії. З оголошення про це на початку жовтня і почалася боротьба за місце її наступника. А враховуючи те, що термін її перебування на посаді канцлерки спливає лише через два з половиною роки, було очевидним, що вона не зможе продовжувати керувати урядом, якщо б головою партії обрали когось із її явних опонентів.

Пізня помста ображеного чоловіка

І це майже  сталося: з різницею у лише 35 голосів із загалом 999 делегатів, що проголосували, Фрідріх Мерц програв. Той самий Мерц, якого вісім років тому Меркель усунула з політики, і який тепер "окрилився" бажанням пізньої помсти. Підтримуваний усіма тими, кого Меркель за її тривалу кар'єру образила, кому заважала чи навіть кого політично знищила.

Це неймовірно малий відрив після такого довгого, напруженого дня, що розпочався дуже емоційною промовою Анґели Меркель. Зрештою перемогла Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Обираючи протеже Меркель, партія ХДС також дала "зелене світло" на те, щоби сама канцлерка мала можливість допрацювати свій термін на посаді до кінця, якщо, звісно, партнери по коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) не зрадять раніше.

Німеччина залишається для світу надійним партнером

З точки зору зовнішньої політики, Німеччина залишається надійним партнером. Найсильніша економіка Європи залишається стабільною, а пріоритетні основи політики уряду особливо не зміняться.

У внутрішній політиці цікаво буде спостерігати за тим, чи подужає Крамп-Карренбауер завдання підняти дух у партії, об'єднати різні табори та надати однопартійцям відчуття змін, яких негайно потребує не лише ХДС, а вся Німеччина - для того, щоби під час виборів наступного канцлера, після вірогідних 16 років Меркель при владі, не виникло втомного руйнування. 

Загалом ітиметься про те, чи вдасться Крамп-Карренбауер вивільнитися від своїх покровителів та попередників, стати самостійною фігурою та здобути досвіду на міжнародній арені, ставши переконливим кандидатом.

Усе це запитання майбутнього. Зараз же можна сказати, що на чолі ХДС перебуває не одна жінка, а дві.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Колись Християнсько-демократичний союз був винятково чоловічою партією. Жінок не було ані серед її рядових членів, ані в керівництві. Все це вже давно в історії. Наприкінці правління Меркель посаду генерального секретаря ХДС обіймає Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністра оборони - Урсула фон дер Ляєн, а Джулія Клокнер очолює міністерство сільського господарства.

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    Автор: Крістоф Гассельбах, Марія Думанська


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