 Коментар: Меркель врятована домовленостями ЄС щодо міграції? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.06.2018

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Європа

Коментар: Меркель врятована домовленостями ЄС щодо міграції?

У ЄС досягли домовленості у питанні міграції і канцлерка ФРН Меркель пристала на компроміс заради порятунку власної посади. Однак сумнівно, чи домовленості протримаються довго, пише Бернд Ріґерт.

Меркель під час саміту ЄС у Брюсселі

Меркель під час саміту ЄС у Брюсселі

Після тривалої ночі переговорів виснажені лідери країн ЄС усе ж досягли домовленості у питанні міграції. Йдеться насамперед про політичний крен праворуч із метою ускладнити потрапляння до ЄС. Взяли гору популісти.

Проблема має бути винесена за межі європейських кордонів, передбачено і створення центрів прийому. Такі табори у Лівії та інших північноафриканських державах мають відлякати африканських мігрантів настільки, щоби ті навіть не пробували перетнути Середземне море і дістатися Європи. Ця стратегія нагадує угоду з Туреччиною. У районі Егейського моря перспектива безвилазно застрягти на грецьких островах сприяла зменшенню кількості прохачів притулку та мігрантів, готових платити контрабандистам за подорож до ЄС на непридатних для цього човнах. Ефект стримування - ось про що тут ідеться. І це вже ми теж проходили. Новим є тільки евфемізм "регіональні платформи висадки".

ЄС прагне зміцнити партнерство передусім із Лівією, де мігранти зазнають тортур, де їх експлуатують. Берегова охорона Лівії, яка вже отримує допомогу від ЄС, у майбутньому відповідатиме і за перехоплення мігрантів у набагато ширшому радіусі Середземномор'я. Мета зрозуміла: люди, що наражаються на небезпеку, мандруючи морем, будуть повернуті туди, звідки і прибули. Іншими словами - стримування.

Бернд Ріґерт

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Багато грошей і хвалебні слова підживлюватимуть європейсько-африканську співпрацю. Вона, як сподівається вже досить змучена цієї темою канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), почне приносити свої плоди у наступні десятиліття. А це, звісно, занадто довго, враховуючи актуальність проблеми. На жаль, гору тут узяв новий правопопулістський уряд Італії, який непримиренно відмовляється приймати порятованих у морі. Тиск приніс результати. Принаймні на папері Італія отримала те, чого хотіла: закриття центрів прийому у ЄС, звідки ті, хто таки дістався Європи, будуть вислані або переправлені до іншої країни.

"Самі винуваті"

Ця стратегія стримування на перший погляд може видатися жорсткою, але у випадку лівійсько-італійського маршруту це радше плід фантазії ЄС. Хто конкретно зводитиме і охоронятиме ці центри прийому - питання поки відкрите. Згідно із домовленостями на саміті, вони не повинні створювати додаткових стимулів потрапляння до ЄС.

Прихильники жорсткої лінії у ЄС, які піддалися тискові популістів, можуть насолоджуватися своїм тріумфом. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тепер може справедливо відзначити, що пропонований ним підхід - спорудження загорож, стримування та депортації - зрештою були взяті за основу. "Орбанізація" міграційної політики ЄС з концептуальної точки зору страшенно проста: на саміті не було сказано ні слова про легальну або контрольовану міграцію до ЄС.

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Провідні політики Євросоюзу позитивно дивляться на перспективи вирішення проблеми з біженцями. Утім, у рішення саміту Євросоюзу є й критики. (29.06.2018)

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

І все ж ці домовленості на саміті лише тимчасові. Ключова проблема - солідарність країн ЄС у питанні міграції - так і не була вирішена, а лише відкладена на пізніший термін. Розподіл прохачів притулку, біженців та мігрантів, які усе ж потраплять до Європи, цілком відкидають дедалі більше держав. І тут теж прогресує "орбанізація", а про якісь зміни відповідальності за прийом мігрантів ніхто не домовлявся. Тож дублінські правила і надалі залишаються чинними.

Хиткі позиції Меркель

А що ж німецька канцлерка? Анґела Меркель небагато досягла задля розв'язання її суперечки із власним міністром внутрішніх справ щодо питань міграції. Якщо Німеччина завертатиме прохачів притулку ще на кордоні, як і пропонує Горст Зеегофер (Horst Seehofer), тоді Австрія висилатиме їх до Італії і триматиме кордони на замку. Досі Меркель не досягла якихось двосторонніх угод для врегулювання ціеї проблеми. Вона пристала на ізоляціоністський курс решти лідерів-учасників саміту, аби мати згодом можливість говорити про знайдення "загальноєвропейського рішення". Уперше за тривалий час вона не грала першої скрипки на саміті ЄС. Чи цим задовольниться її сестринська партія у коаліції Християнсько-соціальний союз (ХСС) - питання без відповіді.

Цей "доленосний" саміт приніс небагато практичних результатів, але показав, що проблема "навали", "натиску на кордони", про що сперечались цілу ніч, існує лише у головах популістських урядів та їх дедалі більш ксенофобських прибічників. Кількість прибулих до ЄС уже скоротилася на 95 відсотків у порівнянні з 2015 роком, вказано у документах саміту. Тепер же ідеться про те, щоби тримати подалі інші 5 відсотків.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

Аудіо й відео до теми

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

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