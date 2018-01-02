 Коментар: Кінець ситих років для німецької економіки? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.07.2019

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Європа

Коментар: Кінець ситих років для німецької економіки?

Коли найбільший хімічний концерн світу BASF очікує значного скорочення прибутків, це тривожний сигнал для німецької економіки, вважає Генрік Беме.

Кінець жирних років для Німеччини?

Попередження щодо прибутків є одним з найбільш оманливих німецьких економічних термінів. При його використанні йдеться не про прибутки, які може отримати компанія, а про те, що прибутки будуть невисокі або їх не буде зовсім. Тож фактично це попередження про втрати. І саме таке попередження на початку цього тижня оприлюднив німецький хімічний концерн BASF - не якась пересічна компанія, а найбільша хімічна компанія світу, яка має 122 тисячі працівників у різних країнах. Якщо такий концерн різко погіршує прогноз щодо прибутків на поточний рік - а йдеться про їх скорочення на 30 відсотків, - то це дуже тривожний сигнал.

Генрік Беме

Генрік Беме

Чому? Тому що така хімічна компанія відчуває першою, коли в інших погіршується ситуація. Такий концерн має клієнтів у багатьох, практично в усіх галузях. Наприклад, в автопромисловості, якій постачає лако-фарбові вироби та пластик. У цій галузі, як зазначає у своєму попередженні BASF, особливо відчувається спад економічного зростання. Ще одне обґрунтування: світові торговельні конфлікти. Про це варто замислитися тим, хто думав, що президент США Дональд Трамп все виправить своїм новим твітом. Справжнього вирішення цієї проблеми ще не видно на обрії, а втрати вже зараз вочевидь гігантські. Якщо компанії бояться чогось, як чорт ладану, так це невизначеності.

Страшне слово на "Р"

Так можна накликати й рецесію. І мова не лише про BASF. Практично щодня з'являєтиметься дедалі більше поганих новин про стан німецької економіки. Обсяг замовлень для німецької промисловості скорочується. Настрої підприємців погіршуються. Мюнхенський Інститут економічних досліджень Ifo, який тримає руку на пульсі компаній, був змушений додати до цих поганих новин і страшне слово на "Р": орієнтована на експорт обробна промисловість, яка в Німеччині генерує чверть доданої вартості, увійшла в рецесію. Німецьке машинобудування, яке поруч з автопромом є другим стовпом німецької економіки, цього року очікує падіння виробництва на два відсотки.

DW.COM

Лише в західній частині Німеччини вакантними вважаються понад мільйон робочих місць, а на сході - 325 тисяч, запевняють автори дослідження, проведеного IAB. (19.02.2019)

Єврокомісія знизила прогнози щодо економічного зростання на наступний рік через напруження у міжнародній торгівлі. (10.07.2019)

Ще до BASF від інших компаній теж надходили погані новини. Siemens повідомив про "неочікувано слабкі замовлення". Аналітики промислового концерну ThyssenKrupp невдовзі теж планують оприлюднити попередження про зниження прибутків. До того ж нагромаджуються новини про плановані звільнення: BASF планує скоротити шість тисяч робочих місць, його конкурент Bayer уже скорочує 12 тисяч працівників. Жирні роки закінчилися і для Siemens, Thyssenkrupp, Volkswagen. Компанії готуються до шторму, що наближається.

Повернення до нормального стану?

Однак після низки поганих новин є і добра: німецький ринок праці перебуває у такому стабільному стані, що на нинішню хвилю звільнень він може не звертати увагу. Кількість запитів на неповну зайнятість істотно зросла протягом останніх тижнів. Це означає, що багато підприємств звільняють робітників тільки у тому випадку, коли по-іншому вже не можна. Багато хто, використовуючи інструмент зайнятості на неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, намагаються утримати робітників. А багато працівників, якщо їх таки звільняють, можуть без проблем влаштуватись в іншому місці.

Неповна зайнятість, до речі, сприяла відновленню німецької економіки після тяжкої рецесії 2009 року, коли внаслідок світової фінансової кризи кон'юнктура спала на п'ять відсотків. Світова економіка далека від такого драматичного колапсу. Після років сприятливої кон'юнктури з частково перегрітою німецькою економікою у найкращому випадку настане фаза нормалізації. До якої належать як цикли спаду, так і розквіту. По-справжньому погані новини звучать по-іншому.

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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