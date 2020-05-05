Коментар: Коронавірус у Німеччині - карантин знімається, вірус залишається

Все поступово відкривається: крамниці, школи й садки. По телебаченню знову показуватимуть футбол, хоч і без глядачів на стадіоні. Відкриваються літні тераси барів і ресторанів. Кому хочеться, може в межах Німеччини знову їхати у відпустку - навіть у готелі.

Вірусологи з обережністю дають зелене світло. Нічого іншого їм і не залишається, хоча вони й побоюються, що послаблення карантину може обернутися другою хвилею епідемії. Уся країна - експерти, лікарі, медбрати і медсестри, місцеві управління охорони здоров'я і, зрештою, політики - зробили все, що могли. Мало які країни пройшли перші тижні пандемії так м'яко, як Німеччина. Нині, з огляду на низькі показники інфекції, залишається не так багато аргументів зберігати жорсткий карантин.

Читайте також: Як Німеччина стала лідеркою в боротьбі з COVID-19 у Європі

Канцлерка залишається скептичною

Останніми днями федеральна кацлерка подекуди шоковано спостерігала, як урядовці земельного рівня один за одним з ентузіазмом оголошували про послаблення карантину. Починаючи від відкриття кнайп під відкритим небом у Баварії і закінчуючи відкриттям готелів у Мекленбургу-Передній Померанії. Тепер Анґела Меркель (Angela Merkel) делегувала відповідальність за наслідки саме земельним урядовцям. Якщо показники поширення вірусу швидко зростатимуть, землі знову муситимуть негайно запроваджувати жорсткіші обмеження. На цьому канцлерка наполягла.

Читайте також: Пом'якшення карантину в Європі: різні шляхи виходу з локдауну

Оглядач DW Єнс Турау

Меркель скептична щодо того, чи це все спрацює. Від багатьох оглядачів і критиків їй доводилося чути, що вона, мовляв, ставиться до німців, немов до дітлахів. Хоча за кордоном Меркель хвалять, усередині країни широка підтримка її політики в умовах пандемії тане. Не в останню чергу і цей фактор змусив її піти на поступки й піддатися на масштабний соціальний експеримент: якомога широке відкриття, однак за умови обов'язкового носіння масок і дотримання дистанції.

Іншими словами: дотепер матінка-держава змушувала німців відмовлятися від звичного укладу життя через пандемію, і переважна більшість громадян слухняно приймала це. Тепер же відповідальність лягає на кожного. Подібним шляхом ідуть багато країн.

Початок справжнього випробування

Який висновок ми зробили за останні тижні: становище дуже крихке, ситуація змінюється щодня. Масове носіння масок, яке ще на початку пандемії німецькими експертами розглядалося як не надто корисне, нині вже стало буденністю. Люди зі здивуванням усвідомлюють, скільки влади в Німеччині насправді, виявляється, мають земельні уряди. Федеральна канцлерка не мала шансів устояти під тиском регіональних політиків, які домагалися послаблень.

Один із найпоказовіших ризикованих експериментів цих днів - відновлення матчів футбольної Бундесліги, за умов карантину для гравців і ексклюзивного масового тестування серед них на коронавірусну інфекцію. Як би там не було, справжнє випробування у німців лише попереду. Адже дотепер країна доволі м'яко переживала цю кризу. Нині ж потрібна громадянська свідомість, відчуття відповідальності: тримати дистанцію - можливо, ще більше, ніж раніше, носити маску, дбати про людей, які можуть стати жертвами цих подекуди зашвидких послаблень. Дбати про групи ризику - про старих, про людей із хронічними захворюваннями. Будемо сподіватися, що у нас усе вийде.

Читайте також: Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

Чого допустити не можна: щоби поширювалося відчуття, що ця зараза залишилася в минулому і що все буде: як раніше. Вірус залишається ще надовго.

Дивитись відео 01:36 Поділитись Німецьке весілля в часи карантину: наречені - в масках, гості - в автомобілях (07.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bsok Німецьке весілля в часи карантину: наречені - в масках, гості - в автомобілях