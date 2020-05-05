 Коментар: Коронавірус у Німеччині - карантин знімається, вірус залишається | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.05.2020

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Європа

Коментар: Коронавірус у Німеччині - карантин знімається, вірус залишається

Тиск земельних урядів на федеральний уряд у Німеччині обернувся частковим зняттям жорстких карантинних обмежень у країні. Наслідки такого кроку тепер залежать від кожного, вважає Єнс Турау.

Будь ласка, тримайте дистанцію щонайменше у 1,5 метра. Дякуємо! - напис на одному зі знову відкритих ринків Німеччини

"Будь ласка, тримайте дистанцію щонайменше у 1,5 метра. Дякуємо!" - напис на одному зі знову відкритих ринків Німеччини

Все поступово відкривається: крамниці, школи й садки. По телебаченню знову показуватимуть футбол, хоч і без глядачів на стадіоні. Відкриваються літні тераси барів і ресторанів. Кому хочеться, може в межах Німеччини знову їхати у відпустку - навіть у готелі.

Вірусологи з обережністю дають зелене світло. Нічого іншого їм і не залишається, хоча вони й побоюються, що послаблення карантину може обернутися другою хвилею епідемії. Уся країна - експерти, лікарі, медбрати і медсестри, місцеві управління охорони здоров'я і, зрештою, політики - зробили все, що могли. Мало які країни пройшли перші тижні пандемії так м'яко, як Німеччина. Нині, з огляду на низькі показники інфекції, залишається не так багато аргументів зберігати жорсткий карантин.

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Канцлерка залишається скептичною

Останніми днями федеральна кацлерка подекуди шоковано спостерігала, як урядовці земельного рівня один за одним з ентузіазмом оголошували про послаблення карантину. Починаючи від відкриття кнайп під відкритим небом у Баварії і закінчуючи відкриттям готелів у Мекленбургу-Передній Померанії. Тепер Анґела Меркель (Angela Merkel) делегувала відповідальність за наслідки саме земельним урядовцям. Якщо показники поширення вірусу швидко зростатимуть, землі знову муситимуть негайно запроваджувати жорсткіші обмеження. На цьому канцлерка наполягла.

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Оглядач DW Єнс Турау

Оглядач DW Єнс Турау

Меркель скептична щодо того, чи це все спрацює. Від багатьох оглядачів і критиків їй доводилося чути, що вона, мовляв, ставиться до німців, немов до дітлахів. Хоча за кордоном Меркель хвалять, усередині країни широка підтримка її політики в умовах пандемії тане. Не в останню чергу і цей фактор змусив її піти на поступки й піддатися на масштабний соціальний експеримент: якомога широке відкриття, однак за умови обов'язкового носіння масок і дотримання дистанції.

Іншими словами: дотепер матінка-держава змушувала німців відмовлятися від звичного укладу життя через пандемію, і переважна більшість громадян слухняно приймала це. Тепер же відповідальність лягає на кожного. Подібним шляхом ідуть багато країн. 

Початок справжнього випробування

Який висновок ми зробили за останні тижні: становище дуже крихке, ситуація змінюється щодня. Масове носіння масок, яке ще на початку пандемії німецькими експертами розглядалося як не надто корисне, нині вже стало буденністю. Люди зі здивуванням усвідомлюють, скільки влади в Німеччині насправді, виявляється, мають земельні уряди. Федеральна канцлерка не мала шансів устояти під тиском регіональних політиків, які домагалися послаблень.

Один із найпоказовіших ризикованих експериментів цих днів - відновлення матчів футбольної Бундесліги, за умов карантину для гравців і ексклюзивного масового тестування серед них на коронавірусну інфекцію. Як би там не було, справжнє випробування у німців лише попереду. Адже дотепер країна доволі м'яко переживала цю кризу. Нині ж потрібна громадянська свідомість, відчуття відповідальності: тримати дистанцію - можливо, ще більше, ніж раніше, носити маску, дбати про людей, які можуть стати жертвами цих подекуди зашвидких послаблень. Дбати про групи ризику - про старих, про людей із хронічними захворюваннями. Будемо сподіватися, що у нас усе вийде.

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Чого допустити не можна: щоби поширювалося відчуття, що ця зараза залишилася в минулому і що все буде: як раніше. Вірус залишається ще надовго.

Дивитись відео 01:36

Німецьке весілля в часи карантину: наречені - в масках, гості - в автомобілях

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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Докладно

Будь ласка, тримайте дистанцію щонайменше у 1,5 метра. Дякуємо! - напис на одному зі знову відкритих ринків Німеччини

Німеччина: карантин знімається, вірус залишається

Тиск земель на федеральний уряд у Німеччині обернувся частковим зняттям карантинних обмежень. Єнс Турау - про наслідки.  

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