 Коментар: Кому вигідна зустріч Путіна і Трампа | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2018

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Європа

Коментар: Кому вигідна зустріч Путіна і Трампа

Від саміту США-РФ, який може відбутися найближчим часом, виграє радше Путін, ніж Трамп. А президентові США зустріч потрібна швидше для того, щоб потішити власне его, вважає Міодраг Шоріч.

Трамп і Путін

Трамп і Путін під час саміту АТЕС у В’єтнамі

Чого може досягти Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним? Небагато. Росія в жодному разі не піде з Криму. Вона і далі підтримуватиме сепаратистів на сході України, а також президента Сирії Асада і військову присутність Ірану в Сирії. У путінському гаслі "Росія передусім" Трамп навряд чи щось зможе змінити. Господар Кремля, навпаки, може покладати на російсько-американський саміт великі надії. Якщо він і Трамп почнуть перешіптуватися, обговорюючи питання ядерного роззброєння, телекартинка дасть чітке послання всьому світу: два політики ведуть переговори "на рівних". І Путіну вже буде все одно, досягнуть вони якогось результату чи ні.

Міодраг Шоріч

Оглядач DW Міодраг Шоріч

Ізоляція Росії може зійти нанівець

Разом з тим Путін цим самітом зараз може внести ще більший розкол у західну спільноту. Мета Великобританії після отруєння Скрипаля - ізолювати Росію - буде зведена нанівець саме "великим братом" по той бік Атлантики. Українці теж почуватимуться обдуреними Вашингтоном, якщо не зрадженими. Причому Київ повинен зізнатися, що США підтримують Україну насамперед гучними заявами, рідше - реальними грошима. І хоча Путін у питанні конфлікту на Донбасі може проявити готовність до поступок, але тільки якщо американці у свою чергу більше не опиратимуться будівництву "Північного потоку-2".

Саміт потрібен для его Трампа

У будь-якому випадку США не знімуть свої санкції з РФ і після саміту. Американський Конгрес з процедурних міркувань не може у найкоротші терміни дати задній хід. Та й наразі у конгресменів для цього немає  політичної волі. Так чому ж Трамп хоче провести цей саміт? По-перше: він хоче стримати свої передвиборні обіцянки. А до них належить і поліпшення відносин з Росією. По-друге, схоже, що йому для власного его потрібні ефектні політичні інсценування. Цю самозакоханість автократи використовують у своїх цілях. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ледве пальцем поворухнув заради суті питання. Проте, Трамп подав зустріч з Кімом як історичний успіх. Путін це зауважив і діятиме так само.

Автор: Міодраг Шоріч, оглядач DW

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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Політичне мистецтво: Трамп - з монет, Путін - з гільз (01.02.2018)

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


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Політичне мистецтво: Трамп - з монет, Путін - з гільз (01.02.2018)  

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