Коментар: Кому вигідна зустріч Путіна і Трампа

Чого може досягти Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним? Небагато. Росія в жодному разі не піде з Криму. Вона і далі підтримуватиме сепаратистів на сході України, а також президента Сирії Асада і військову присутність Ірану в Сирії. У путінському гаслі "Росія передусім" Трамп навряд чи щось зможе змінити. Господар Кремля, навпаки, може покладати на російсько-американський саміт великі надії. Якщо він і Трамп почнуть перешіптуватися, обговорюючи питання ядерного роззброєння, телекартинка дасть чітке послання всьому світу: два політики ведуть переговори "на рівних". І Путіну вже буде все одно, досягнуть вони якогось результату чи ні.

Оглядач DW Міодраг Шоріч

Ізоляція Росії може зійти нанівець

Разом з тим Путін цим самітом зараз може внести ще більший розкол у західну спільноту. Мета Великобританії після отруєння Скрипаля - ізолювати Росію - буде зведена нанівець саме "великим братом" по той бік Атлантики. Українці теж почуватимуться обдуреними Вашингтоном, якщо не зрадженими. Причому Київ повинен зізнатися, що США підтримують Україну насамперед гучними заявами, рідше - реальними грошима. І хоча Путін у питанні конфлікту на Донбасі може проявити готовність до поступок, але тільки якщо американці у свою чергу більше не опиратимуться будівництву "Північного потоку-2".

Саміт потрібен для его Трампа

У будь-якому випадку США не знімуть свої санкції з РФ і після саміту. Американський Конгрес з процедурних міркувань не може у найкоротші терміни дати задній хід. Та й наразі у конгресменів для цього немає політичної волі. Так чому ж Трамп хоче провести цей саміт? По-перше: він хоче стримати свої передвиборні обіцянки. А до них належить і поліпшення відносин з Росією. По-друге, схоже, що йому для власного его потрібні ефектні політичні інсценування. Цю самозакоханість автократи використовують у своїх цілях. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ледве пальцем поворухнув заради суті питання. Проте, Трамп подав зустріч з Кімом як історичний успіх. Путін це зауважив і діятиме так само.

Автор: Міодраг Шоріч, оглядач DW

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