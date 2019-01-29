Коментар: Китай і загальмоване злиття виробників швидкісних потягів у ЄС

У керівництві німецького концерну Siemens та французької компанії Alstom цими днями панує розгубленість. Виробники швидкісних потягів ICE та TGV мали намір об'єднати свої залізничні потужності. Однак цього не захотіли у Брюсселі. Антимонопольне відомство побоюється, що злиття стане на заваді конкуренції всередині ЄС - у виробництві як швидкісних потягів, так і сигналізаційної техніки. Обидва підприємства і поодинці доволі потужні, вважає єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер. "Ідеться про два прекрасні концерни, які у змозі долати конкурентів", - пояснила колишня міністерка економіки Данії. У Європі так воно і є. На глобальному ж рівні китайський виробник потягів China Railroad Rolling Stock Corporation (CRRC) уже давно перебуває в одній ваговій категорії з європейськими лідерами ринку.

Експансія Китаю в Європу малоймовірна?

CRRC з'явився три роки тому внаслідок злиття двох залізничних велетнів CNR та CSR. Вірний державі та субсидований нею CRRC заволодів ринком не тільки у Китаї, а й склав конкуренцію найбільшим виробникам світу у замовленнях за кордоном. Свої дуже вигідні умови концерн успішно пропонує в Африці, Північній Америці, Індії, Туреччині та Росії. Однак у Єврокомісії вважають, що TGV та ICE вже й так є "чемпіонами світу", а китайська експансія в Європу "на сьогоднішній день виглядає малоймовірною".

Швидкісні потяги від китайського концерну CRRC

Це дуже легковажна і помилкова оцінка. На Балканах Китай вже активно господарює. Ще з 2013 року локомотиви CRRC курсують у Сербії. Сукупна довжина шляхів китайської залізниці становить 30 тисяч кілометрів, що є найдовшою залізничною мережею світу. Китай виробляє найбільшу кількість потягів. "Ноу-хау" крани та галузі їх застосування збільшуються щомісяця.

Китайці уже випробовують автопілотовані поїзди та гіперлупи. "Якщо Європа хоче залишитись конкурентноздатною на міжнародному ринку, вона повинна мати європейських чемпіонів", - заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). З ним погоджується і очільник міністерства економіки Франції Брюно Ле Мер. За його словами, Європа перебуває на шляху до того, щоб "скласти зброю перед Китаєм".

Колумніст Франк Зірен 25 років живе в Пекіні

Те, що стратегічно важливий проект, від якого, до речі, залежать і численні робочі місця, не те що не отримує підтримки з боку ЄС, а ще й блокується ним, можна пояснити тільки відмовою від розуміння реальності. Тим більше, що Siemens та Alstom, річний оборот яких складає 15 мільярдів євро, навіть у разі об'єднання становили б тільки половину того, що нині представляє CRRC. "Той, хто любить Європу, не повинен губитись у ретроградних формулах", - написав очільник Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) днями у Twitter.

Нові стандарти не за правилами ЄС

Він усвідомив те, чого Брюссель не хоче зрозуміти: нові стандарти ключових технологій, таких як електромобільності, штучного інтелекту та швидкісних потягів, встановлюються не за правилами ЄС, а за законами глобального ринку.

У Китаї вже випробовують безколійні автопілотовані потяги

І той, хто покладається на вироблені вдома антимонопольні правила замість того, щоб реагувати на виклики ззовні, опиняється у програші. По суті, Siemens та Alstom мали би злитися ще десять років тому. А рішення Брюсселя свідчить про те, що у ЄС немає плану, йому бракує такої промислової політики, яка стала би противагою китайській ініціативі "Made in China 2025". Заявлене як створення "Airbus на рейках" злиття Alstom та Siemens мало би бути лише одним із низки потрібних заходів. Але якби єврокомісарка Вестагер вже тоді мала що сказати, мабуть, у 1970 році Airbus би не заснували.

Обидві компанії нині вимушені подати Єврокомісії компромісні пропозиції. Однак шанси погані - адже спливають строки. Рішення має бути ухвалене до 18 лютого - і якщо ЄС відхилить злиття, Siemens та Alstom доведеться чекати рік, перш ніж почати нову спробу. Цілий рік, протягом якого китайський CRRC збиратиме плоди на глобальному ринку.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Понад 1200 км/год у сталевій трубі Задум-концепт Ілона Маска називається Hyperloop. Засновнику ракетно-космічної фірми SpaceX та компанії-виробника електрокарів Tesla кортить з'єднати системою "трубопотягів" Сан-Франциско та Кремнієву долину з Центральною долиною в Каліфорнії та урбанізованою агломерацією навколо Лос-Анджелеса.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Майже без опору в напіввакуумі Головною "родзинкою" задуму Hyperloop є атмосферний тиск у трубах, якими мчить потяг. Там він має бути суттєво нижчим, ніж ззовні. Цілковитого вакууму в велетенській залізничній системі досягнути просто неможливо з інженерно-технічної точки зору. Але звичайні повітряні помпи можуть, принаймні, настільки розріджувати повітря, щоб його опір під час руху поїзда істотно зменшився.

Швидкий, іще швидший, найшвидший І не лише суходолом Не виключений і тунель під водою. Це значно спрощувало б видачу необхідних дозволів, ніж під час прокладання труб на землі. Та поки що проект навіть не дійшов до початкового етапу, а перебуває на експериментальній стадії. У січні 2016 фірма Hyperloop Technologies розпочала експлуатацію дослідно-випробувального майданчика поблизу Лас-Вегаса. Спочатку експериментуватимуть з невеликими моделями.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Летіти в повітрі Вузенькі потяги Hyperloop мають висіти на повітряній подушці, яку вони створюватимуть самі ж завдяки високій швидкості руху. Потяги при цьому розвиватимуть швидкості понад 1200 кілометрів на годину. Але є й чимало застережень щодо перевезень пасажирів за таких умов. Адже досі незрозуміло, як пасажири перенесуть такі навантаження. А як надавати першу допомогу в дорозі, якщо вона комусь знадобиться?

Швидкий, іще швидший, найшвидший Метро для Швейцарії Ідея вакуумних трубних тунелів не зовсім нова. У Швейцарії вже певний час задумують створення SwissMetro - системи тунелів, що мала б поєднати найважливіші міста країни. Тут потяги теж пересуватимуться без контакту з поверхнею. Однак не завдяки повітряній подушці, а завдяки електромагнітному полю під ними. Там швидкими, як Hyperloop, вони не будуть - "лише" 500 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший "Почуваєшся, наче в літаку" Щось подібне вже зараз можуть відчувати на собі пасажири-учасники випробувань японського надшвидкісного потяга Maglev. Чим вища швидкість, тим стабільніше їде потяг. Утім, пережити це особисто поки що можуть лише обрані. За проектом, перша лінія надшвидкісного потяга сполучить Токіо з містом Нагоя у 2027 році. Швидкість поїздів на цьому маршруті має сягати 500 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Король безконтактного руху А ось так він виглядає зовні: Maglev - це скорочення терміну magnetic levitation, тобто "магнітне паріння". Лінії надшвидкісних потягів на магнітній подушці - це так звані колійно-ведучі наземні засоби пересування. Електромагнітні поля утворюють магнітну подушку. Вони штовхають потяг колією, прискорюють його та ними ж він і гальмує. Тертя немає, тож техніка значно менше зношується.

Швидкий, іще швидший, найшвидший В аеропорт, але швидко! Потяг Transrapid у Шанхаї - найшвидший поїзд світу з тих, що сьогодні перебувають в експлуатації. В основі його технологій ті самі електромагнітні подушки, що й в японського Maglev. Експлуатаційна швидкість сягає 430 кілометрів на годину. Потяг доставляє пасажирів з околиць Шанхая до аеропорту міста, долаючи відстань у 30,5 кілометра за вісім хвилин.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Німецька розробка Модель потяга в Шанхаї розроблялась в Німеччині фахівцями концернів Siemens та ThyssenKrupp. 1983 року дослідний зразок вперше промчав у німецькому Емсланді. Хоч у ФРН було чимало різних ідей щодо запровадження колій на електромагнітній подушці, але жодна з них не змогла здобути підтримки. Головний аргумент: класичні потяги і так стають дедалі швидшими.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Замість магнітних подушок ICE-потяги Німецька залізнична компанія DB робить ставку на надшвидкісні потяги Velaro виробництва Siemens. Їх можна легко інтегровувати в наявну мережу колій. 1988 року німецький Intercity-Express встановив рекорд швидкості - 406,9 кілометра на годину. Хоч зазвичай їхня швидкість не перевищує 300 кілометрів на годину. Velaro охоче купують компанії з Іспанії, Китаю, Росії, Великобританії та Туреччини.

Швидкий, іще швидший, найшвидший З Пекіна до Шанхаю зі швидкістю 380 кілометрів на годину Сучасні потяги Velaro більше не мають локомотивів. Натомість компоненти двигунів тепер містяться під кожною віссю. Найшвидший з потягів цього класу - Harmony CRH 380A - сьогодні регулярно експлуатується у Китаї. Під час тестової поїздки 2010 року потяг розвинув швидкість 486 кілометрів на годину. Та в повсякденні пасажирам рейсу Шанхай - Пекін доводиться вдовольнятися 380 кілометрами на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Прабатько усіх надшвидких потягів Найшвидшим з усіх традиційних потягів залишається французький TGV. Він регулярно курсує коліями ще з 1981 року. Найновіша версія цих поїздів - AGV - досягла 2007 року навіть швидкості у 574 кілометрів на годину. Утім, пасажирів ці потяги перевозять, як правило, зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Потяги на базі TGV експлуатуються у Німеччині, Бельгії, Великобританії, Швейцарії та Італії.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Японія - піонер надшвидкісних потягів Ще до Франції японці розробили та розпочали серійне виробництво й експлуатацію справжнього швидкісного потяга Schinkansen. У 1964 році у рамках підготовки до Олімпійських ігор у Токіо попередня модель цього потяга вже тоді розвивала крейсерську швидкість у 210 кілометрів на годину. На сьогодні максимальна швидкість під час перевезень потягами цього класу - 320 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Швидкість - це ще не все З 2017 року рухомий склад німецької залізниці поповниться новим потягом - ICE 4. Поїзд завдовжки 350 метрів матиме 12 вагонів та загальну місткість 830 місць. Утім, новий іще не означає швидший. Він розвиватиме максимальну швидкість 250 кілометрів на годину. Зате ICE 4 споживатиме значно менше струму. Автор: Фабіан Шмідт, Валерій Сааков

