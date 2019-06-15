 Коментар: Китай і Гонконг - принцип ″одна країна - дві системи″ під загрозою | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Коментар: Китай і Гонконг - принцип "одна країна - дві системи" під загрозою

Демонстранти в Гонконзі виступають проти втручання з Пекіна. Однак влада міста не поспішає дослуховуватися до протестувальників. Принцип "одна країна - дві системи" опинився під загрозою, вважає Данг Юан.

Учасник акції протесту проти закону про екстрадицію в Гонконзі, фото 9 червня

Цієї неділі сотні тисяч людей знову вийшли на вулиці в Гонконзі. Вони вимагали цілковитого припинення розгляду законопроєкту про екстрадицію і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Розлючені протестувальники виступають не лише проти законодавчої ініціативи як такої, а і проти китаїзації їхньої території. А також за збереження гонконзької ідентичності.

Гонконг кардинально відрізняється від материкового Китаю

Гонконзька конституція гарантує дотримання громадянських прав і свобод у колишній британській колонії. Демократичний суспільний лад західного зразка, верховенство права, свобода преси й висловлювань - слова, чужі для материкового Китаю. Китайський політик-реформатор Ден Сяопін сформулював принцип, який став основоположним для возз'єднання території з Китаєм: "Одна країна - дві системи". Це мало означати, що Китай перебирає на себе лише формування зовнішньої політики та питання оборони, усе решта залишається сферою самоврядування жителів Гонконгу. Таким чином Гонконг має особливий статус і є по суті абсолютно відмінним від материкової частини країни: інша політична система, інша валюта, інший діалект, інші розетки й лівосторонній рух. Жителі Гонконгу пишаються цим.

Однак політична реальність виглядає абсолютно інакше, а законопроєкт про екстрадицію став останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. Жителі Гонконгу невдоволені постійним втручанням з боку Пекіна. Посол Китаю у Великобританії хоч і заперечив те, що зміни до закону про екстрадицію були ініційовані Пекіном, однак є багато ознак, які вказують саме на це. Так, час виступів під час розгляду законопроєкту був обмежений, а сам розгляд відбувався із великим поспіхом.

Який уряд може собі дозволити не дослухатися до протестів, коли на вулицю вийшов кожен сьомий виборець? Однак адміністрація Гонконгу на чолі з Керрі Лам великою мірою залишається непохитною. Зроблена в суботу заява про призупинення розгляду законопроєкту не змогла вдовольнити вимоги протестувальників.

У неділю, 16 червня, вулиці в Гонконзі вийшли майже два мільйони людей

У неділю, 16 червня, вулиці в Гонконзі вийшли майже два мільйони людей

Так, те, що житель з Гонконгу, який у 2018 році вбив свою вагітну подругу на Тайвані і пізніше зізнався у злочині, за чинним законодавством не може бути екстрадований, - це правда. Однак скасування загальної заборони екстрадиції до материкового Китаю, Тайваню й Макао замість створення такої опції залежно від конкретного випадку - не є адекватним рішенням і не сприятиме досягненню мети.

Переслідування критиків режиму

Хто ж може бути зацікавлений у якнайшвидшій появі такої можливості видачі правопорушників? Ви ще пригадуєте торгівця книжками Лі Бо із крамниці Causeway Bay Books, який продавав заборонені на материку викривальні книжки? У 2015 році він зник у Гонконзі, а пізніше "знайшовся" на території материкового Китаю. За інформацією офіційного Пекіна, він виїхав добровільно - при цьому в нього навіть не було при собі документів. А прикордонні служби Гонконгу не зафіксували легального виїзду цієї особи.

Або ж приклад мультимільярдера і підприємця Ксяо Джинхуа, до якого, як повідомляла у 2017 році Financial Times, перед його віпапартаментами заговорили "п'ять або шість співробітників держбезпеки Китаю в цивільному і доправили його разом із двома його охоронцями на материк". Місцеперебування бізнесмена і звинувачення на його адресу і досі невідомі.

Попередні законодавці Гонконгу обґрунтовано пояснили, чому підозрюваних у злочинах донині не можна було естрадувати на материкову частину Китаю. Тому що там неможливе чесне судочинство, а органи правосуддя не є незалежними. Також на території Гонконгу могли би затримувати закордонних активістів і критиків режиму, яких Китай воліє притягти до відповідальності, - навіть якщо вони лише летять із пересадкою в Гонконзі. Рано чи пізно це могло загрожувати кожному в Гонконзі, який би вже нічим не відрізнявся від будь-якого іншого міста на території Китаю.

На минулому тижні поліція застосувала силу проти демонстрантів

На минулому тижні поліція застосувала силу проти демонстрантів

Справжньої демократії у Гонконзі вже немає

Згідно із п'ятою статтею конституції Гонконгу, йому гарантована свобода дій протягом 50 років. Однак через 22 роки після повернення до складу Китаю все це виглядає інакше. Від справжньої демократії не лишилося і сліду.

Прямі вибори численних членів законодавчої ради та глави адміністрації, які були чітко передбачені конституцією, відкладені у довгу шухляду. В обох випадках Пекін має в руках важелі впливу. Главу адміністрації обирає комітет, абсолютну більшість у якому мають прокитайські функціонери. А у міському парламенті лише 35 із 70 місць обираються напряму. У парламенті нинішнього скликання демократична фракція має лише 26 мандатів. Із роллю маріонетки Пекіна не згодна передусім молодь у Гонконзі. Вона створила нову партію, яка виступає за незалежність території.

Пекін поки що зачаївся і виступає проти "закордонного втручання у його внутрішні справи". Через цензуру на території материкового Китаю не можна  прочитати про масові демонстрації - буквально нічогісінько. Керівництву Комуністичної партії буде достатньо, якщо принцип "одна країна - дві системи" залишатиметься лише на папері. Адже папір стерпить усе.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

В Гонконгу на протести вийшли близько двох мільйонів людей

Демонстранти вимагають відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Вона вже вибачилась перед протестувальниками та пообіцяла "щиро і покірно" приймати критику з їхнього боку. (16.06.2019)  

Гонконг не розглядатиме законопроект про екстрадицію

Влада Гонконгу вирішила відмовитися від розгляду законопроекту про екстрадицію. Раніше цього тижня дискусії щодо відповідної ініціативи спричинили масові акції протесту. (15.06.2019)  

79 постраждалих після сутичок мітингарів і поліції у Гонконзі

Наразі ситуація у Гонконзі спокійна. Напередодні тут сталися жорсткі сутички поліції та демонстрантів, які протестували через законопрокт про екстрадицію. (13.06.2019)  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Hongkong 2018 | Carrie Lam, Regierungschefin

Гонконг не розглядатиме законопроект про екстрадицію 15.06.2019

Влада Гонконгу вирішила відмовитися від розгляду законопроекту про екстрадицію. Раніше цього тижня дискусії щодо відповідної ініціативи спричинили масові акції протесту.

Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China

Попри поступки влади в Гонконгу тривають акції протесту 16.06.2019

Тисячі людей знову вийшли на вулиці Гонконгу, вимагаючи остаточної відмови від закону про екстрадицію. Демонстранти також хочуть відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China

У Гонконзі протестувальники заблокували парламент та перекрили дороги 12.06.2019

У Гонконзі тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, щоб висловити протест проти нового закону про екстрадицію за запитом із материкового Китаю. Голосування зрештою перенесли.

Реклама

Докладно

Учасник акції протесту проти закону про екстрадицію в Гонконзі, фото 9 червня

Протести у Гонконзі і втручання Китаю

Масові протести у Гонконзі вказують на те, що принцип "одна країна - дві системи" - під загрозою, вважає Данг Юан.  

Huawei

Санкції США обійдуться Huawei в десятки мільярдів доларів

Потенційні втрати від американських обмежень щодо Huawei можуть обійтися китайській компанії в 30 мільярдів доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  