Коментар: Камала Харріс у віцепрезидентки США - сміливий вибір

Про кандидатку Джо Байдена на посаду віцепрезидента США останніми тижнями так запекло дискутували, як востаннє про самого кандидата у президенти від Демократичної партії. Британські букмейкери, які зазвичай приймають ставки на імена дітей із королівської родини, були б дуже раді взяти участь у пристрасному відгадуванні загадки. Обравши зрештою сенаторку Камалу Харріс, Байден та його радники зробили вибір на користь жінки, яку від самого початку вважали однією з гарячих фавориток.

Суперечлива кандидатка

Утім, Харріс - це водночас і ризикований вибір. Сенаторка з Каліфорнії, яка у грудні 2019 сама вийшла з перегонів за місце кандидата в президенти від демократів, під час передвиборних дебатів запам'яталася передусім своїми різкими випадами на адресу Байдена. Її критика полягала в тому, що Байден, мовляв, недостатньо дистанціювався від колишніх колег по Сенату, які підтримували расовий поділ у США.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

У тому що суперниця на праймеріз стала running mate (так у США в ЗМІ часто називають кандидатів на посаду віцепрезидента. - Ред.), нічого надто незвичного немає. Але через свою минулу кар'єру Харріс відкриває політичним суперникам багато можливостей для атак. Під час роботи на посаді генпрокурорки Каліфорнії, за словами критиків, вона дуже люто та не завжди справедливо поводилася у боротьбі зі злочинністю. Уже під час власної участі у внутрішньопартійних президентських перегонах вона була змушена вислуховувати закиди, що її генпрокуратура, мовляв, недостатньо розслідувала деякі випадки смерті чорних громадян унаслідок пострілів поліції.

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Тому її обрання - ризик для Байдена. Зрештою, минуле Харріс тематизуватиме не лише виборчий штаб Дональда Трампа. Так само й ліберальні члени Демократичної партії на лівому фланзі партійного спектру, які й без того важко сприймають кандидатуру Байдена, без особливого задоволення спостерігали за тим, як Харріс постфактум намагалася представити себе "прогресивною юристкою".

Історичне рішення

Тим не менш, рішення на користь Харріс було розумним ходом із боку Байдена. Харріс - харизматична ораторка, яка може переконати публіку та викликати у виборців демократів те захоплення, якого їм конче бракує. І вона перша чорна кандидатка на посаду віцепрезидента однієї з двох найбільших партій, і перша - з індійським корінням. Історичний момент для країни, в якій нині до панівних тем належать расизм та систематична дискримінація чорних громадян США. Звісно, Байден також сподівається у такий спосіб заручитися підтримкою іще ширшого кола виборців.

Під час праймеріз у Демократичній партії Камала Харріс критикувала Джо Байдена

Вважається ймовірним, що Байден із огляду на свій поважний вік у разі перемоги перебуватиме в Білому домі лише один президентський термін, після чого звільнить шлях для своєї віцепрезидентки. Камала Харріс зможе тоді стати першою президенткою Сполучених Штатів. Але це все стосується майбутнього. Зараз команді Байдена-Харріс ідеться спершу про те, аби виграти вибори в листопаді.

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