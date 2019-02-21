Коментар: Зустріч Трампа й Кіма - символічної політики недостатньо для тривалого миру

Багато ажіотажу, але жодного прогресу. Одразу були ознаки того, що політичний символізм "голлівудської" зустрічі американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина не відповідатиме результату. Так і сталося.

Зрештою відмінностей і так більше, ніж достатньо: обидві сторони переговорів були вкрай вороже налаштованими впродовж 70 років. Одна сторона - комуністична, інша - капіталістична; одна - бідна, інша - багата; одна править авторитарно, інша - для багатьох - втілення свободи і демократії; одна прагне стати ядерною державою, скільки б їй це не коштувало; інша вже володіє найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї.

Внутрішня мотивація

Той факт, що обидва опоненти таки зустрілися, аби поговорити, мав, перш за все, внутрішньополітичні причини. Юний Кім хотів і хоче продемонструвати своїм прибічникам, що він може змусити "запеклого капіталістичного ворога" вести переговори віч-на-віч. Завдяки своїй ризикованій стратегії ескалації, молодий політик зміг заспокоїти хардлайнерів у партії та армії й посилити свою владу.

А от у Дональда Трампа нині інші проблеми. У перший день зустрічі Кіма і Трампа колишній адвокат американського президента Майкл Коен виступив у Конгресі США щодо бізнес-відносин Трампа з Росією. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, представить свій остаточний звіт цього місяця. У документі, серед іншого, має бути відповідь на запитання, чи може Росія шантажувати Трампа і чи заважав він розслідуванню проти себе. Враховуючи цю загрозу, успіх у зовнішній політиці був би принаймні хоч чимось позитивним.

Немає суті (Порожня зустріч)

Тим не менше, Трамп подає зустріч з ворогом як "велику зустріч". Але, чи насправді Північна Корея та США серйозно працюють над досягненням мирної угоди, після другого саміту так і не зрозуміло.

Хао Гуй, оглядач DW

Кім уже заявив через свою державну пропаганду, що США перебувають за крок від економічного колапсу, що Пхеньян поставив Вашингтон на коліна, а великий лідер Кім Чен Ин вкаже шлях до тривалого миру для всього світу.

Але все це оминає суть ядерного конфлікту на Корейському півострові. Для того, щоб в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні колись постала надійна архітектура безпеки, денуклеаризацію потрібно визначити й виписати в деталях.

Залучення сусідів

А це не спрацює без сусідів. Південна Корея, Японія та Китай мають власні безпекові інтереси. Китай як зростаюча регіональна сила не хоче дозволяти сильну присутність США на своєму власному порозі й нарощує міць, приміром, у Південно-Китайському морі. Дестабілізація нинішнього режиму в Пхеньяні можливим військовим ударом США призвела б до масового напливу біженців у Китай. Піднебесна хоче цьому запобігти.

З іншого боку, американські союзники - Південна Корея та Японія - хочуть мати гарантію того, що Північна Корея справді припинить розробку ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет. Люди в центрі Сеула та Токіо більше не хочуть чути сирени, бо Північна Корея запускає ракету, яка може бути оснащена ядерними боєголовками.

Багатосторонність замість самовираження

Хороший сигнал зустрічі Кіма і Трампа в тому, що є прагнення досягнути угоди і що ескалація була ліквідована шляхом прямих переговорів або принаймні знешкоджена.

Але найважливіший меседж: символічної політики двох егоїстичних можновладців недостатньо. Як наступний крок усі зацікавлені сторони в регіоні - Південна Корея, Японія та Китай - повинні сісти зі США і Північною Кореєю за стіл переговорів, щоб знайти взаємоприйнятні рішення для денуклеаризації. Це єдиний спосіб закласти фундамент для тривалого миру в регіоні.

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