Коментар: Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

"Чорні лебеді" припливають саме так - хтось робить щось, що цей хтось вважає неважливим. Але інші, і їх багато, вважають це щось дуже важливим, та ще, до того ж, образливим. З цієї причини раптово спалахує криза. І її наслідки складно передбачити. Така ситуація склалася у Грузії.

Інцидент став приводом для спадкоємців Саакашвілі

У Тбілісі демонстранти під гаслами "Росія - окупант!" і "Путін - геть з Грузії!" спробували взяти штурмом будівлю парламенту, а його голова у п'ятницю, 21 червня, пішов у відставку. Тепер в країні, можливо, відбудуться дострокові парламентські вибори. І все це через сесію організації, яка мало кому була відома до минулого четверга - Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Вона створена в 1993 році і включає у себе членів парламентів з традиційно православних країн. Голова організації, депутат Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов ніяк не думав, що сісти в крісло спікера в історичному залі засідань грузинського парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі і почати виступати там російською - не найкращий дипломатичний хід у країні, в якій Росія 11 років тому за допомогою військової сили фактично захопила два регіони.

Костянтин Еггерт

Депутати з опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) обурилися цим, зібрали прихильників - і за годину в центрі грузинської столиці вже вирував мітинг, який переріс у сутички з поліцією. Торік лідер створеного в 2001 році Міхеїлом Саакашвілі ЄНР Григол Вашадзе програв президентські вибори позапартійній кандидатці Саломе Зурабішвілі. Її підтримувала правляча партія "Грузинська мрія". Для "націоналів" інцидент з гостем з Росії став хорошим приводом атакувати "мрійників", яких вони називають "кишеньковою партією" найбагатшої людини Грузії, колишнього прем'єра Бідзіни Іванішвілі, і звинувачують у потуранні Кремлю.

Уряд "Грузинської мрії", справді, у взаєминах з Москвою поводиться стримано, хоча ні про яку зміну прозахідного курсу в Грузії не може бути й мови - люди не дозволять. ЄНР хоче домогтися дострокових парламентських виборів, бо вважає, що позиції "Мрії" сьогодні ослабли. І перший успіх вже здобуто - представник більшості, голова парламенту Іраклій Кобахідзе пішов у відставку. Звичайно, у того, що відбувається в Тбілісі, є очевидні причини, що лежать у сфері внутрішньої політичної боротьби. Але ця боротьба нерозривно пов'язана з війною 2008 року. Гнів тисяч демонстрантів, викликаний поведінкою Сергія Гаврилова, був непідробним. Для Грузії спогади про російське вторгнення і захоплення Абхазії і Південної Осетії залишаються незагоєною раною.

Імперський "етикет" Путіна і його наслідки

Сам Сергій Гаврилов, схоже, досі не розуміє, через що зчинилася буча. В інтерв'ю "Комерсанту" депутат дивується: в Греції йому дозволили сидіти в кріслі спікера парламенту, в Лівані теж із цим не було проблем, так чому ж вони є в Грузії? І справді, чому? Важко судити, наскільки щире це здивування. Але добре б іноді думати головою, що і де доречно. Заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін і прес-секретар Путіна Дмитро Песков вже затягли традиційну пісню про "провокації антиросійських сил" і "русофобію" (куди ж без неї!). Хоча, насправді, провокацією була нерозумна поведінка російського депутата-комуніста.

В офіційній Москві панує поблажлива гордовитість стосовно колишніх "колоніальних народів", глибока і щира переконаність у тому, що вони - дорослі діти, які самі не мають ні почуттів, ні думок, і якими завжди маніпулюють злісні американці (без США, як і без русофобії, кремлівським нікуди!).

Це не просто фірмовий стиль російської верхівки. Вони так справді думають. А за Путіна демонстрація зневаги до колишніх радянських "нацменів", усіх цих "хохлів", "кепок", "бульбашів" стала частиною неформального владного етикету, формою демонстрації лояльності панівної неорадянської ідеології і уособлює її президента.

РФ втрачає вплив на пострадянському просторі

У тому числі тому Москва приречена і далі програвати свої геополітичні партії на пострадянському просторі. У Грузії варіант приходу до влади радикально прозахідного уряду, що йде слідами Саакашвілі, і навіть далі, став у п'ятницю ще більш реальним, ніж до того. Це явно не те, що Кремлю потрібно, але це те, що він рано чи пізно отримає.

Крім того, як показали недавні президентські вибори в Україні, активна частина російського суспільства дедалі менше вірить казкам про нетямущих пострадянських сусідів, у яких в країнах суцільний хаос і розруха, на відміну від путінської "стабільності". На традиційне кремлівське питання: "Хочете, як в Україні!" багато хто дедалі частіше відповідає не "Не дай Бог!", а "Хочемо!". Не виключено, незабаром захочуть і як у Грузії. Тим більше, що бетонна нечутливість російської влади змушує дедалі більшу кількість людей замислюватися про дедалі жорсткіше протистояння їй. Російській верхівці нікого за це звинувачувати, крім самої себе.

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